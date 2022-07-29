От слов к делу

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

О намерениях помочь еще на Петербургском международном экономическом форуме говорил губернатор российского региона Олег Кувшинников.

- Алчевск становится нашим партнером, другом, побратимом. Будем делать все для того, чтобы оказать помощь и поддержку городу, - пообещал тогда Кувшинников.

В результате между Вологодской областью и Алчевском 21 июня было подписано соглашение. И работа началась. В ЛНР выехали вологодские специалисты, чтобы определиться с планом действий. В первую очередь было решено заняться восстановлением инфраструктуры, подготовкой Алчевска к зиме, а также ремонтом дорог. Как оказалось, он чем-то похож на индустриальный Череповец на Вологодчине - это город металлургов и химиков.

- Многие годы ЛНР, Алчевск находились в зоне военных действий, инфраструктура требует помощи и поддержки, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Старые троллейбусы, дряхлые коммуникации, на честном слове работающие насосные станции, электрические сети, не видевшие ремонта с советских времен. - вот что увидели вологодские специалисты в ЛНР. И среди первоочередных задач обозначили - обеспечить в Алчевске устойчивую подачу электроэнергии. И к сегодняшнему дню бригада вологодских специалистов уже отремонтировала здесь 17 трансформаторных подстанций. Впереди - приведение в порядок еще 11.

Для ремонта используются материалы, привезенные с собой. Так, 200 кубометров пиломатериалов отправил в ЛНР «Белозерский леспромхоз». Материалы пойдут на ремонт домов, социальных объектов и промышленных предприятий.

- Мы отправляем доски разного сечения, разные по длине и ширине. Они подойдут и для строительства, и для изготовления мебели, - пояснил директор «Белозерского леспромхоза» Евгений Конанов. Помогли лесом и предприятия из Сямжи и Тотьмы.

Как рассказал глава Вологды Сергей Воропанов, и Вологда, и Череповец подготовят к зиме в Алчевске по два детских сада. Они, к счастью, не разрушены. Просто многие годы у Украины до них не доходили руки. Например, те же деревянные окна, установленные, наверное, еще в советские времена, из-за ветхости не держат тепло. И дети в холодное время вынуждены были спать в обнимку с бутылками горячей воды.

Составлены планы ремонтов, сметы, изыскиваются материалы: дети должны расти в комфортных условиях.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

КСТАТИ

Неравнодушные вологжане и раньше собирали гуманитарную помощь для Донбасса. Сейчас же она пошла адресно в Алчевск. Так, «Настоящий вологодский продукт» отправился в ЛНР. Подготовлено 1000 подарков для ветеранов. Жителям ЛНР также отправили пледы, комплекты постельного белья. А библиотеки Алчевска получили 400 книг. Большая часть написана вологодскими авторами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вологжан и жителей Алчевска разделяют тысячи километров. Однако на Вологодчине уже побывали ребята из ЛНР - 90 детей прошли обучение в центре для одаренных детей «Импульс». В течение двух недель школьники изучали, как работать в СМИ, формировали и укрепляли лидерские качества, осваивали технику.

Работники социальной сферы Алчевска, побывавшие в Вологде, познакомились с работой комплексных центров социального обслуживания населения, реабилитационных центров и центра социальных выплат.