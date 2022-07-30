Обескураживающие последствия диеты: рассказываем, какие ограничения могут нанести непоправимый вред здоровью

Рыба, креветки и другие дары моря содержат тяжелые металлы. При частом употреблении они могут накапливаться в организме Фото: Shutterstock

Мода на здоровый образ жизни, включая правильное питание, набирает обороты. «Многие люди уверены: раз что-то полезно, значит, его нужно есть как можно больше», - отмечает семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич. Однако чрезмерное увлечение ЗОЖем, как и всякий фанатизм, может выйти боком. О распространенных примерах таких перегибов в питании и о том, как их избежать, эксперт рассказала в интервью «Комсомолке».

Часть 1

СЪЕСТЬ ПОЛЕЗНОГО БЕЛКА И… ЗАГРЕМЕТЬ В БОЛЬНИЦУ

Вы удивитесь, но отравиться можно не только пропавшими продуктами или немытыми овощами-фруктами. Но и свежайшим полезнейшим белком!

- В моей практике был случай белкового отравления морепродуктами, - вспоминает Анна Ивашкевич. - Пациент съел за один раз 15 устриц. «Это ведь страшно полезно, чистый белок и йод», - объяснял он потом. Через 6 часов после трапезы произошла интоксикация. Гурмана увезли в больницу с белковым отравлением. Симптомы такого состояния не самые приятные: замедление пульса, слабость, головная боль, тошнота, диарея, ощущение сильного голода.

Перебор с морепродуктами может привести не только к подобному ЧП, предупреждает врач. Рыба, креветки и другие дары моря содержат тяжелые металлы. При частом употреблении они могут накапливаться в организме. Также морепродукты богаты пуриновыми основаниями. При расщеплении этих веществ образуется мочевая кислота. У людей с подагрой ее избыток приводит к тяжелым осложнениям. Кроме того, питание с большим количеством пуринов противопоказано при мочекаменной болезни.

ДЕЛАЙ ТАК

Как грамотно сочетать продукты

Врачи рекомендуют, чтобы рыба была на нашем столе 2-3 раза в неделю. У людей с подагрой и имеющих проблемы с почками — один раз.

- Злоупотребление морепродуктами может негативно сказаться на работе щитовидной железы, способствовать появлению камней в почках, провоцирует запоры, - перечисляет Анна Ивашкевич. - Всегда старайтесь сочетать и чередовать белок с углеводами и жирами.

! Добавляйте к рыбе гарнир из овощей, цельнозерновых круп (такой тип крупы будет указан на упаковке).

! Ешьте нежирное мясо: курицу, индейку, кролика.

! Если нет серьезных проблем с пищеварением (обострения гастрита, панкреатита, колита и т.д.) чередуйте животный белок с растительным. Последним богаты фасоль, горох, бобы, чечевица, соя, грибы, орехи.

ЛИМОН ЖЕЛУДКУ НЕ ТОВАРИЩ?

Едва ли не в каждом журнале или блоге о красоте и здоровье встречается совет начинать день со стакана воды с лимоном. Пить рекомендуется натощак. Вместо лимонного сока есть еще рецепты с добавлением в воду яблочного уксуса и соды.

- Опасность кроется именно в этих дополнительных ингредиентах, - предупреждает Анна Ивашкевич. - Сильно подкисленный напиток может навредить желудку, вызвать химические ожоги гортани и пищевода. Также при регулярном употреблении таких растворов страдает зубная эмаль.

! Чтобы избежать проблем, бросайте в стакан воды максимум один ломтик лимона, советует врач. Для усиления вкуса просто дайте напитку подольше настояться.

ЛИШИВШИСЬ СОЛЕНОСТЕЙ, ЖДИТЕ ОТЕКОВ

Разумное ограничение соли можно только приветствовать. ВОЗ рекомендует съедать в сутки не более 5 граммов, включая соль во всех продуктах. А вот переход на полностью бессолевую диету может выйти боком. Автор этого материала несколько лет назад поставила такой эксперимент на себе и почувствовала эффект довольно быстро. Через полторы недели появилась сильнейшая слабость, головокружения и другие малоприятные симптомы.

- Наш организм нуждается в соли. Недостаток натрия влечет за собой удержание необходимых микроэлементов из любой поступающей пищи. Задержка натрия, в свою очередь, вызывает задержку воды. В результате даже на бессолевой диете вы можете получать отеки, - поясняет Анна Ивашкевич.

Кроме того, отсутствие соли в рационе может привести к частым головным болям, возникновению спазмов. «Некоторые фанаты здорового питания пытаются включить в питание овощи, выращенные на натриевых удобрениях. Но это не помогает восполнить потребности организма в соли», - отмечает эксперт.

Переход на полностью бессолевую диету может выйти боком Фото: Shutterstock

ДЕФИЦИТ СЛАДКОГО: НЕ ИСТЯЗАЙТЕ СВОЙ МОЗГ

Чтобы быстро принимать решения, перерабатывать мощный поток информации, с которым мы сталкиваемся сегодня, мозгу нужна энергия из быстрых углеводов, поясняют нейробиологи. Медленные углеводы (цельнозерновые крупы, каши и т.п.) усваиваются не так оперативно.

- Если вы постоянно ограничиваете себя в сладком, а потом еще и корите за срывы, съев конфету или кусочек торта, - это почва для возникновения неблагоприятных психологических последствий, - предупреждает клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич.

Врачи разных профилей (кардиологи, эндокринологи, нейрофизиологи), опрошенные «КП», подтверждают: диеты с сильными ограничениями вызывают серьезный стресс. А последний, в свою очередь, чреват снижением когнитивных функций - памяти, концентрации внимания, работоспособности. Плюс провоцирует подавленное, депрессивное состояние.

«Наш организм эволюционно приспособлен перерабатывать различные вещества, включая сладости. Главное - употреблять все в разумном количестве», - рассказал в одном из интервью «КП» врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Любая диета не должна превращаться в хронический стресс. Он ведет к уничтожению нервных клеток, подчеркивают врачи. А также к другим неблагоприятным последствиям. Словом, истязать себя точно не нужно.

«Не запрещайте себе ни углеводы, ни жиры. Стремитесь к сбалансированному рациону из расчета: 40% белки, 30% жиры, 30% углеводы, - советует врач-терапевт и диетолог Анна Ивашкевич. - Не существует вредных или опасных продуктов. Важно употреблять все в меру. Даже из-за переедания огурцов может стать плохо».