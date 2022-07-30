Экстремальная худоба Гагариной в бикини обеспокоила поклонников

Полина Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Полины Гагариной насыщенный рабочий график: съемки, гастроли, выступления… В прошлые выходные певица выступила на VK Fest, а до этого две недели подряд давала концерты. Неудивительно, что после такого насыщенного месяца артистке потребовался отдых. Гагарина улетела в отпуск на море. В соцсетях певица публикует фото и видео с пляжа, хвастаясь фигурой в бикин.

Полина неустанно работает над собой, чтобы выглядеть очень стройной. Вот только поклонники считают, что артистке давно пора остановиться. Рассматривая ее снимки в бикини, подписчики не скрывают своего беспокойства: у Полины можно пересчитать все ребра. Фолловеры умоляют исполнительницу остановиться и больше не худеть. «Кожа да кости», «Полиночка такая худенькая, остановись!», «Суповой набор», «Полина, пожалуйста, кушай», - пишут поклонники в комментариях.

Певица отправилась в отпуск и публикует снимки в бикини. Фото: соцсети.

В отпуск артистка отправилась вместе с детьми. Два года назад Гагарина развелась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. С тех пор поклонники не устают гадать, кому отдала свое сердце 35-летняя красавица. Сама же певица предпочитает не афишировать личную жизнь. Известно, что Гагарина встречается с 49-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Чиняев и Гагарина работали вместе над песнями Полины, и в итоге влюбились друг в друга. Пара не афиширует свои отношения и крайне редко появляется вместе на публике. По слухам, именно Чиняев стал причиной развода звезды с Дмитрием Исхаковым. В браке с фотографом артистка прожила шесть лет, с 2014 по 2020 годы.

В отпуск артистка отправилась вместе с детьми. Фото: соцсети.

Гагарина воспитывает двоих детей: 5-летнюю дочь Мию от Дмитрия Исхакова и 14-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым. Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной Чиняев сотрудничает со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с бывшей женой воспитывают двоих детей.