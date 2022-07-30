Премьер-министр Испании призвал отказаться от галстуков "ради экономии энергии"

В кризисе оказались виноваты... галстуки? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с призывом отказаться от галстуков рад экономии электроэнергии. Суть предложения политик не разъяснил, и гражданам пришлось самостоятельно додумывать, что же он имел в виду, пишет Bloomberg.

– Я не ношу галстук, это означает, что мы все можем сэкономить с энергетической точки зрения, и я попросил об этом всех министров и всех государственных чиновников. Представители частного сектора, насколько это возможно, когда это не нужно, не пользуйтесь галстуком, и таким образом мы всех спасем! – призывал Санчес. А потом добавил, что это же предложение он адресует и частным лицам.

После недолгих раздумий граждане Испании пришли к выводу, что премьер имел в виду, что отказ от ношения галстука поможет сэкономить на кондиционерах, что при 40-градусной жаре, царящей на Пиренеях, более чем актуально.

Предложения Санчеса не замедлили вызвать гневную реакцию завсегдатаев соцсетей.

– Вы должны ездить на работу в течение восьми часов на велосипеде, чтобы экономить энергию, а Педро Санчес летает самолетом даже за хлебом, но зато он ходит без галстука, – написал один из пользователей в Twitter.

– Санчес победит изменение климата в одиночку, но без галстука, – поддержал его другой.

– Все оказалось очень просто – в кризисе виноваты галстуки, – сыронизировал третий.

Ранее в испанском правительстве призвали не злоупотреблять кондиционерами, напомнив, что за жарким летом придет холодная зима, и вопрос экономии электроэнергии станет еще более актуальным, а министр обороны Испании Маргарита Роблес прямо заявила, что ожидание тяжелой зимы связано с санкционной политикой Европы в отношении России.