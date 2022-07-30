В Германии предложили запустить «Северный поток – 2»

Европа испытывает серьезные проблемы как с газом, так и с электроэнергией Фото: REUTERS

Поиски европейских политиков путей преодоления созданных ими же препятствий в виде санкций не могут не радовать – чего стоили перипетии с газовой турбиной для «Северного потока». Теперь же в Германии решили пойти дальше: глава комитета Бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст заявил, что ничего плохого в использовании трубопровода «Северный поток – 2» он не видит.

– В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке – 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию, – заявил Эрнст. При этом он подчеркнул, что нет никакой разницы в том, по каким причинам газ не сможет поставляться в Германию прежним путем.

Ранее Эрнст говорил о том, что Европе необходимо разделять вопросы проведения специальной военной операции на Украине и энергетической безопасности стран ЕС, а также заявлял о том, что отсутствие российского газа может стать для ФРГ критичным.

– Германия должна начать с Россией переговоры о том, как будет устроено будущее энергообеспечение, – считает политик.

В настоящее время прокачка топлива по газопроводу «Северный поток» по техническим причинам снизилась до 20% от его номинальной мощности, и Европа испытывает серьезные проблемы как с газом, так и с электроэнергией. В частности, в Германии принимаются всевозможные меры по экономии, например, отключают подсветку достопримечательностей, устанавливают нормы охлаждения помещений до температуры в +26 градусов и не ниже, обклеивают окна светоотражающей пленкой, отказываются от подогрева воды в закрытых бассейнах и так далее.

По мнению властей, таким образом Германия летом сможет сэкономить до 40% электроэнергии, но это не решит проблем, которые начнутся в условиях нехватки газа с наступлением холодов.

Эксперты уверены, что в случае дефицита голубого топлива Германии придется идти на беспрецедентные шаги и принимать решение об остановке ряда промышленных объектов.