"Агент ЦРУ" раскрыл, зачем Украине необходимо наступление на Херсон до осени

«Украинское наступление», судя по всему, отменяется Фото: REUTERS

Известный пособник американских спецслужб Шевелис Шустерис, более знакомый нам под именем Савика Шустера, раскрыл, зачем Киеву так необходимо наступление на юге Украины и захват Херсона, о котором столько говорят в последнее время. И – ничего удивительного – все дело вновь оказалось в Америке. Вернее, в необходимости Демократической партии США во главе с Байденом получить хоть какие-то зримые успехи Незалежной в войне против России, причем в конкретные временные сроки.

- 8 ноября – важнейшая дата. Выборы в США. Эти выборы много скажут. Есть Байден, который помогает Украине открыто и заявил, что Путин не имеет права управлять такой страной, как Россия, - заявил Шустер в откровенном интервью другому киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, объявленному, кстати, в России в розыск. - Я полагаю, это им поставленная цель. До 8 ноября должны быть какие-то результаты, которые можно показать американцам.

- Я вижу заявления Трампа. Он говорит: демократическая партия дает 40 млрд Украине, а нашим родителям нечем детей кормить. С этой позицией они пойдут на выборы. Если эта позиция победит, то тогда немножко вещи могут измениться с точки зрения союзнических отношений между Украиной и США, - не скрывает Шустер истинных целей наступления – не дать Республиканской партии США победить на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Ведь ни для кого не секрет, что личный рейтинг Байдена (президента США от Демократической партии, если кто забыл) показывает антирекорд за антирекордом, американцы очень недовольны своей нынешней жизнью и во всех бедах винят именно "демократов", вспоминая, что "при Трампе "такой фигни не было".

- Политика будет сильно влиять и немножко торопить Украину. Но если до сентября мы увидим продвижение Украины в сторону границ 1991 года, если будет освобожден юг, это станет серьезной заявкой на продолжение контрнаступления, освобождение Луганска и Донецка, - фантазирует Шустер дальше. - Крым – давайте дадим этому вопросу 15 лет. С Крымом будем разбираться. Но Украина может освободить Луганск и Донецк, будучи практически уже армией НАТО.

Совсем уже Шевелис головой поехал, похоже. обукраинился. В мечтах уже и Донбасс "освободил", и за Крым готов приняться. Но надо понимать, что вот эта часть текста про "освобождения" – она специально для украинцев, чтобы подогреть их настроения, вдохнуть отвагу и мужество. А реальная цель обозначена выше. И поставлена она Вашингтоном.

Чтобы украинцы, погибая в окопах или на марше посреди степи в своем последнем вздохе спрашивали: "ну как там Байден, победил". И умирали за президента США и его партию с улыбкой на устах. На редкость мерзкая картинка жертвоприношения Киевом своего населения. Впрочем, ничего нового, всего лишь логическое продолжение той каши, которую заварили в США восемь с лишним лет назад, сделав Украину не просто противником, а открытым врагом России. И все эти годы граждане Украины, ВСУшники и добровольцы нацистских батальонов погибают именно за интересы Америки и те цели, что им поставили из США.

А Савик-Шевелис – очень известный провокатор, антисоветчик и русофоб. Во время войны в Афганистане он под прикрытием журналиста выполнял задания ЦРУ, поддерживая контакты с моджахедами, до того выпускал фальшивые выпуски центральных советских газет с антисоветским содержанием. Можно сказать, один из родоначальников того, что сейчас стали называть фейками. На нем, что называется, пробы негде ставить. Но сейчас именно такие "специалисты" востребованы на антироссийском "украинском фронте". Его даже весьма осведомленные люди называют агентом ЦРУ, что он периодически пытается опровергнуть, впрочем, не очень убедительно и охотно. И это интервью Гордону и озвученные в нем задачи для ВСУ - редкий случай, когда Шустер, который работал и в России на центральном телевидении, где начал с футбольной тематики и вырос до звезды политических телеэфиров, сказал правду.

Вот только "украинское наступление", судя по всему, отменяется. Украинский коллега Шустера по "промыванию мозгов" Алексей "Люся" Арестович, в течение последних недель обещавший сокрушительный удар по российским войскам и "освобождение" Херсона, вчера вдруг анонсировал на 5-6 августа не украинский "удар и штурм", а российское наступление на юге Украины.

Труды Савика-Шевелиса пропадут даром.