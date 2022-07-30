Последние селфи: искусственный интеллект изобразил, как выглядели бы фотографии, сделанные перед концом света

Главное, чтобы творчество искусственного интеллекта не стало пророческим. Фото: TikTok / @Robot Overlords

Тиктокер, скрывающийся под ником Robot Overlords, видимо находясь в депрессии, под влиянием разжигаемых Западом страхов, попросил нейронную сеть DALL-E AI показать «последние селфи» - снимки, которые могли бы сделать люди перед концом света. Например, в ходе начавшийся ядерной войны или после какой-нибудь глобальной природной катастрофы. Искусственный интеллект, пораскинув своими специально обученными мозгами и дав волю необузданной нейронной фантазии, сгенерировал целую серию изображений. Получилось красиво, правдоподобно, но кошмарно. Не дай бог, как говорится.

Нейронная сеть DALL-E AI была создана, а недавно усовершенствована, специалистами американской компании OpenAI, которая занимается технологиями на основе машинного обучения. В свое время ее основал Илон Маск, а поддержала Microsoft, выделив грант в 1 миллиард долларов на разработки.

Конца света еще нет, а соответствующие селфи уже есть. Фото: TikTok / @Robot Overlords

DALL-E AI способна генерировать высококачественные изображения, исходя из текстовых описаний на английском языке. То есть, ей надо направить соответствующий запрос – описание. Что может сделать любой желающий, дождавшийся своей очереди. Что тиктокер и сделал.

Главное, чтобы творчество искусственного интеллекта не стало пророческим.