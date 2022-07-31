Глава государства не только выступит на параде с торжественной речью, но также осмотрит парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин примет Главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 июля, а также выступит с поздравлением к военным.

В этом году в параде по случаю праздника примут участие 47 кораблей и 42 воздушных судна, а всего в параде примут участие свыше 3,5 тысячи военнослужащих. Кроме того, по Неве в Санкт-Петербурге пройдут патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, а также корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие судна различных классов.

Начал свое поздравление Владимир Путин еще в 9:50 по мск с Кронштадта. Президент на катере обошел парадную линию кораблей. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «день будет насыщенный». Представитель Кремля отметил, что глава государства не только выступит на параде с торжественной речью, но также осмотрит парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Парад в День ВМФ

Морская столица России отметит свой практически профессиональный праздник и примет грандиозный парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге. К этому событию готовятся несколько тысяч военнослужащих, которые 31 июля 2022 года продемонстрируют всю мощь российского флота. Ожидается, что в параде на День ВМФ примут участие более 40 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В небо поднимутся 42 воздушных судна, а всего в параде будет задействовано более 3,5 тысячи военнослужащих (подробности)