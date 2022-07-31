Бабушки-каучсёрферы: для пожилых москвичей и жителей Калининградской области заработала программа отпуска по обмену

В августе 2022 года группа пенсионеров из Москвы отправится в гости к пока совершенно незнакомым им людям в поселок Железнодорожный Калининградской области

Знакомое многим молодым понятие «каучсерфинг» - это когда люди обмениваются жильем на время путешествия - заиграло новыми красками. Теперь отпуск по обмену стал доступнее для пожилых россиян.

Команда общественной организации «Заслуженный отдых» запустила проект «Гость в дом, счастье в нём», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Уже в августе 2022 года группа из 20 пенсионеров отправится из Москвы в гости к незнакомцам в поселок Железнодорожный Калининградской области, а в сентябре уже сами жители столицы примут у себя совершенно бесплатно калининградцев, которым за 50.

"Девочки"

Многие участницы проектов АНО "Заслуженный отдых" называют друг друга "девочками". И действительно, все они - современные и активные. В свои 60-70 лет они летают в аэротрубе, взбираются на горы, путешествуют по другим странам и исполняют другие мечты. После таких свершений хочется жить не воспоминаниями, а настоящим. И, возможно, таких важных проектов не было бы, не подслушай директор АНО "Заслуженный отдых" Елена Алиева разговор своей мамы и её подруги тёти Люды.

Директор АНО «Заслуженный отдых» Елена Алиева

- Тетя Люда призналась, что сожалеет об одном - что никогда не путешествовала. Сначала были дети, работа, затем просто нет денег. Я вмешалась в разговор и сказала, что обязательно что-то придумаю, - рассказала порталу "Открытые НКО" Елена Алиева.

Это было девять лет назад, когда Елена еще работала директором государственного бюджетного Центра досуга и спорта "Орбита". Тогда она решила устроить путешествие для пенсионеров учреждения самостоятельно.

Стала искать единомышленников – предпринимателей, руководство отелей, гостиниц, кафе, туристических гидов, связывалась с культурными учреждениями, где готовы бесплатно организовать экскурсию, концерт, подарить билеты на спектакль для группы туристов на пенсии. И нашла!

В 2013 году группы объездили заповедные зоны Турции и Болгарии, бывали в горном Крыму, обошли там много мест пешком. А в 2017-м Елена участвовала в проекте "Больше, чем трудоустройство", где обсуждали различные возможности поддержки людей старшего поколения. Именно там родился проект "Заслуженный отдых" и, в том числе, был придуман логотип - пчела с чемоданом. Ведь основная аудитория движения - люди, выросшие при социализме, они привыкли трудиться, как пчелки.

Первые проекты были похожи на лагерные смены. Ты не просто едешь отдыхать, ты едешь группой. Путешественники оплачивали только билеты на поезд и самолет, обо всем остальном с предпринимателями городов и учреждениями культуры договаривались общественники.

- После каждой экспедиции, после каждого путешествия у нас не менее 200 публикаций в социальных сетях, сделанных участниками. Для этого мы вкладываемся в их образование, для этого мы учим их фотографировать на мобильный телефон, писать тексты для соцсетей, поддерживаем после публикаций, - говорит Елена Алиева.

Благодаря команде «Заслуженный отдых» бабушки вновь называют друг друга «девочки», а еще путешествуют и летают в аэротрубе

"Люди едут к людям – это тренд"

В 2020 году команда "Заслуженного отдыха" решила попробовать новый формат – возить пожилых людей друг к другу в гости. Так родилась программа "Открывая двери – открываем сердца", на которую общественники получили президентский грант. Сначала группу пожилых туристов из Москвы отправили в отпуск по обмену к пенсионерам из Бурятии. А потом участники из села Харгана отправились с ответным визитом к новым друзьям из столицы. Многие до сих пор общаются и поддерживают друг друга.

Отпуск по обмену между Москвой и Дагестаном был особенный – женский. Елене очень хотелось, чтобы жительницы горных сел чуть-чуть отдохнули, получили новые возможности для воспитания внуков. В рамках этой большой программы родился также проект культурного обмена между жителями Москвы и поселка Железнодорожный Калининградской области – "Гость в дом, радость в нём".

Отпуск по обмену между Москвой и Дагестаном был особенный – женский

Участники будут принимать друг друга у себя в квартирах по очереди. Группа москвичей уже набрана. Набор в калининградскую группу еще идет. Заявки жители Железнодорожного могут отправлять через соцсети и сайт АНО "Заслуженный отдых".

Знакомство состоится поселке. Москвичей с 19 по 23 августа ждут пешие экскурсии по Правдинску и Рыбной деревне Калининграда, сплав по реке Лава, знакомство с краеведами и жителями Гердауэн (Железнодорожный), утренние купания в пруду и сбор грибов, посещение единственного светского средневекового замка тевтонского ордена Вальдау и многое другое.

Программа отпуска рассчитана на пять дней, но, как показывает опыт, многие решаются продлить путешествие еще на три дня. Москвичи уже говорят, что хотели бы задержаться, погулять по улочкам самого Калининграда, сходить на море.

Ответное посещение столичных квартир запланировано на сентябрь. За жилье и питание путешественники платить не будут, как и за развлекательную программу. Их будут кормить сами участники. После первых двух путешествий уже составлено примерное меню, которое не требует больших затрат. Плюс принимающей стороне помогает благотворительный проект "Дари еду!". Он выделяет по восемь килограммов продуктов для того, чтобы участникам старшего возраста можно было облегчить финансово прием гостей.

Для калининградцев приготовили пешие экскурсии, в том числе вместе с гидом, частные музеи, путешествия по воде, посещение театров… Но главное – это люди.

Чем старше человек, тем сложнее ему найти друзей. Проекты "Заслуженного отдыха" этот стереотип опровергают. Участники обмениваются контактами и уже потом самостоятельно договариваются о поездках.

- Люди едут к людям. Это один из трендов туризма сегодня. И мы ему соответствуем, - говорит Елена Алиева. - В будущем планируем создание портала для отдыха по обмену для пенсионеров. Просто сейчас необходимо набрать некую стартовую базу людей-участников.

В отпуск через фитнес-приложение

А еще путешествия мотивируют пожилых людей становиться спортивнее. Участники проектов скачивают мобильное фитнес-приложение, а результаты их занятий отслеживают кураторы. Бабушки и дедушки занимаются ходьбой, бегают, хотят на йогу и в зал с тренажерами. Недавно будущих путешественников начал тренировать Александр Кузнецов, профессиональный тренер по лыжным гонкам.

- У нас есть такое путешествие, как «#БеZOOMнаяэкспедиция». Это образовательное путешествие. Мы переходим Байкал по льду в феврале-марте. То есть достаточно серьезная физическая нагрузка, которая требует хорошей физподготовки. Когда группа уже приступила к тренировкам, к нам обратилась девушка. Она рассказала о своей маме, Надежде из Нижегородской области, которой 72 года. В одну неделю у нее умерли мама и муж, и поэтому она была в большой депрессии. Девушка уговаривала взять ее маму на Байкал. У меня были большие сомнения, - признается Елена.

Тогда было решено - если Надежде удастся за два месяца подготовиться, догнать группу, то она обязательно перейдет Байкал. Женщина сделала все возможное и невозможное, она ежедневно готовилась. В итоге, она поехала, прошла по льду Байкала 42 километра! А всю вторую половину пути вообще шла первой.

«#БеZOOMнаяэкспедиция» - это образовательное путешествие

- Самой взрослой нашей участнице, когда мы восходили на Химеру, было 87 лет. Иностранцы, увидев её, аплодировали, а русские высказывали недопонимание. Но я думаю, ситуация постепенно в нашей стране меняется, - говорит Елена.

Спортивные и активные путешественники становятся примером для своих детей и внуков. Кто-то стал записывать в проект родителей, бабушек и дедушек.

- Постоянно взаимодействуя с людьми на 10, 20, 30 лет старше меня, я научилась быть терпеливее, я понимаю, что все мы будем в этом возрасте, я понимаю, каких черт своего характера я бы хотела избежать, над чем мне надо работать,- говорит Елена Алиева. - Мы сами многому учимся у наших участников. Но главное – учим общество, меняем его. Показываем, что старший возраст – не граница общения. Что на пенсии можно заводить друзей, видеть новые города. А мы при помощи путешествий по обмену сделаем такой отдых для людей доступнее.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.