Издалека мину сложно отличить от обычного листа, упавшего с дерева Фото: Дмитрий СТЕШИН

Субботним вечером 30 июля в Донецке начался «сучий концерт» - по меткому определению горожан. Прилетало в многострадальный Киевский район. Прилетало и в Куйбышевский, падало на Кировский… Зенитчики сражались в небе с какими-то неведомыми целями. В 21.35 над центром города что-то взорвалось со вспышкой, выходящей за рамки привычной вечерней канонады.

Коварные мины-лепестки ПФМ-1

ПВО перехватило удар по Донецку реактивными ракетами с кассетами, заполненными минами-лепестками ПФМ-1. Для «Града» кассеты с «лепестками» называются цинично «Украшение», для «Урагана» - «Инкубатор». Кассеты могут содержать от 36 до 72 мин.

Кассеты могут содержать от 36 до 72 мин. Фото: Телеграм-канал главы администрации Донецка

Как только информация о минировании попала в Сеть, а в Донецке это происходит в мгновенно, жители забеспокоились. Хотя, горожан чем-то напугать затруднительно. На «лепестках», попавших на проезжую часть стали рваться машины – взрыв маломощной противопехотки, как правило рвал покрышку и деформировал диск. Потом приехала армия и стала проезжать по заминированным улицам на танках, давя коварные «лепестки». Под гусеницами их взрывы напоминали безобидные петарды. Руководство города посоветовало всем пока сидеть по домам и не мешать саперам.

Лепестки разбросали в парке, где играют дети

Утром 31 июля спецкор KP.RU отправился в Парк кованых скульптур – одно из самых любимых мест горожан. Именно на этот парк вывалилась из кассет основная часть мин. Прилегающие кварталы, как вымерли, дороги пусты. Прежде чем запарковать машину, вылез и осмотрел место стоянки.

Беда «лепестка» в том, что он незаметен, а шершавая поверхность корпуса мины уже через несколько часов собирает на себя пыль, пыльцу, мелкий мусор… Две недели назад, я разговаривал в этом парке с немецкой журналисткой Алиной Липп, попавшей под уголовное преследование в родной Германии – «за поддержку Донбасса и спецоперации». Теперь все входы в парк перегорожены, на веревках висят рукописные плакатики: «Мины».

Украина, применяя мины-лепестки, нарушает сразу две конвенции и один Протокол Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подошел сотрудник военной прокуратуры. Он сидит тут на лавочке с полуночи, ждет, когда саперы закончат осматривать дворы и займутся парком.

- Пока обнаружили 15 штук, - объясняет боец, — это только те мины, что валяются на дорожках или видны с тропинок. Нужно проверить каждый метр, тут же дети гуляют!

- Зачем минировать центр города, парк? В чем военный смысл?

Боец прокуратуры выдал неожиданную версию:

- Думаю, у них закончились боеприпасы, кидают все, что осталось.

Украина нарушила сразу две международные конвенции

На первый взгляд, рациональное зерно в этой версии было. Вот только за последние недели ВСУ по той же схеме минировали «лепестками» Изюм, Лисичанск, железнодорожный вокзал в Ясиноватой и окраины Донецка. Прослеживается система и преступный умысел.

Преступный, потому что Украина, применяя мины-лепестки, нарушает сразу две конвенции и один Протокол. Первую конвенцию она подписала в Оттаве еще в 1997 году. Эта конвенция, верифицированная Генеральной Ассамблеей ООН, обязывает подписантов уничтожить запасы противопехотных мин и вообще, воздержаться от их применения. Тем более, если это мины без самоликвидатора, который уничтожает «лепесток» в течении 40 часов. Украина не стала уничтожать свои «лепестки», по неофициальным данным у нее осталось их еще несколько миллионов, причем в самой опасной версии ПФМ-1(без самоликвидации). В Афганистане такие мины лежат с 80-х годов на горных тропах и перевалах, и продолжают находить свои жертвы. Применяя «лепестки» без самоликвидаторов, Украина нарушает Второй Протокол Женевской конвенции. И третье нарушение международного права Украиной – «Конвенция о кассетных боеприпасах» подписанная Незалежной в 2008 году. То есть, Украина обязалась вообще не применять кассетные боеприпасы.

Беда «лепестка» в том, что он незаметен Фото: Дмитрий СТЕШИН

Но, Украине плевать на все эти конвенции. ООН, кстати, тоже. Вы думаете, будет какая-то реакция «мирового сообщества»? Только в формате «сами себя» - «поглядите, сепаратисты заминировали Донецк!».

Мы все никак не можем привыкнуть, что наши интересы мы можем отстаивать только сами, какие бы бумаги не были подписаны, никто и никогда не осудит наших врагов. В лучшем случае, сделают на лице гримасу «предварительного неодобрения». И только, даже не поругают. Поэтому, сами, все только сами. Чем мы и занимаемся в рамках специальной операции.

СПРАВКА КП

Что представляет из себя мина ПФМ-1

ПФМ-1 противопехотная фугасная мина нажимного действия «Лепесток», индекс ГРАУ - 9Н212, устанавливаемая средствами дистанционного минирования, предназначена для выведения из строя личного состава противника. Усилие при нажатии – от 5 до 25 кг. Как правило, отрывает стопу или голень до колена, но может и повезти. В редких случаях, наступивший на «лепесток» отделывается синяком и переломами. Аналог «лепестка» - американская мина BLU-43 – «Зуб дракона». Активно применялась во Вьетнаме в 70-х годах.

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