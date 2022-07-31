Геннадий Онищенко - о болезни Анатолия Чубайса: Может быть два исхода - полный паралич или все же выздоровление

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- … Геннадий Григорьевич, такая вот печальная новость, Анатолий Борисович Чубайс в реанимации. Как сообщила в своем Telegram-канале Ксения Собчак, Чубайс предоставил ей такую информацию, он госпитализирован в одну из европейских клиник. Анатолий Борисович заявил Ксении Анатольевне: «Диагноз – синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести. Стабильное».

- Что ещё?

- Его жена Авдотья Смирнова говорит, что ему стало плохо, внезапно стали отниматься руки и ноги. Его в конце марта видели в Стамбуле. Потом он переместился в Италию. Почему она вдруг к Анатолию Борисовичу прилипла, что это за болезнь? И какое там может быть развитие ситуации?

- …конечно, прежде всего, надо ему пожелать выздоровления как гражданину. Потому что он в нашей истории абсолютно неоднозначный, больше сыграл отрицательную…

- Ну, к пациенту Чубайсу это не имеет отношения.

- Я ж об этом и говорю. Тем не менее, пусть выздоравливает. Ну, а что касается самой болезни, это аутоиммунное заболевание.

- Объясните – что такое аутоиммунное?

- Когда есть разбалансированная иммунная система, это достаточно серьезное заболевание. Проявляющееся и нарушением чувствительности, и вегетативными расстройствами.

Появилось оно (хотя люди им болели и раньше) где-то в начале прошлого века, то есть, приобрело вот это название свое, потому что его идентифицировали французы с этими именами. Это, собственно, фамилии – Гийен и Барре.

- Как часто им заболевают?

- Что касается частоты этого заболевания, оно достаточно редкое, слава Богу. И - характерно для более старших поколений. Частота встречи с этим недугом увеличивается по мере того, как мы с вами взрослеем.

Больше им подвержены мужчины, примерно в два раза чаще болеют, чем женщины.

- А по внешним проявлениям, на что это похоже?

- Ну, прежде всего, по симптоматике похоже на инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.

Где-то его с кампилобактером связывают - одним из видов кишечных заболеваний. Может быть вирусом герпеса вызван, цитомегаловирусами, вирусами Эпштейна, и так далее.

Они запускают этот аутоиммунный механизм, когда иммунная система организма поражает собственные клетки.

И в этом свою роль может сыграть очень редко, слава Богу, вакцинация.

- А вакцинация от чего, от «короны»?

- Ну, зачем - сразу «корона»? Сразу начинаете вот высасывать… Любая вакцинация. Что такое вакцина? Это чужеродный белок, который вводится в наш с вами организм для того, чтобы наша иммунная система среагировала на этот чужеродный белок. Реакция возникает, когда уже на свой белок начинает реагировать иммунная система организма.

- А где Чубайс мог заразиться?

- Я не знаю, может, у него было до этого. Может, у него были до этого какие-то расстройства. Потому что это не инфекция сама по себе… Она могла сдетонировать, запустить этот механизм, учитывая, что господин Чубайс все-таки уже возрастной человек.

Ну, и судя по его телосложению, он явно не то чтобы сохранил свое здоровье, у него появились в последнее время признаки достаточно выраженные, что все-таки организм у него…

Явно и пастозность определенная, и вес он набрал, хотя всегда он был такой подтянутый, и так далее.

Так вот, давайте все-таки вернемся к болезни. Эта аутоиммунная реакция приводит к отеку, к лимфатической инфильтрации, сегментарной демиелинизации (утраты) корешков спинного мозга, черепных нервов.

То есть она, в том числе, затрагивает и центральную нервную деятельность, и так далее.

Поэтому, кстати, то, что у нас уже третий год идет массовое заболевание коронавирусной инфекцией, на этом фоне, конечно, частота этих заболеваний возросла.

И, безусловно, она может связана быть вот и с тем же коронавирусом. Не знаю, болел ли он в анамнезе или нет, вот…

- Товарищ академик, вот я еще хотел спросить. Вот вы только не обижайтесь, пожалуйста, это вот вы мне прямо вот из головы или по лекции читаете?

- Из ноги, из пальца, из левой руки. Вас это устраивает?

- Да. Геннадий Григорьевич, вот вернемся к Анатолию Борисовичу все-таки. Что его ждет при таком диагнозе? Долго он будет болеть? Правильно ли его лечат?

- Правильно ли его лечат – это пока никому неизвестно, кроме врачей, которые его лечат.

- Может, нам забрать его?

- Надеюсь, что он попал к хорошим врачам, раз они так быстро установили диагноз.

При тяжелом развитии синдрома Гийена-Барре он может привести к полному параличу. Потому что запустился механизм аутоиммунный, который остановить непросто.

Понятно, когда есть конкретная инфекция, ее или антибиотиками, или препаратами сбивают, и человек выздоравливает. Все-таки большинство людей полностью выздоравливают, даже с тяжелыми случаями. Но вот наиболее тяжелые случаи заканчиваются полным параличом.

Дай бог, чтобы он пошел по тому типу, который я назвал, когда - полное выздоровление.

Но заняться ему своим здоровьем, конечно же, надо. Раз у него запустился механизм… Сейчас уже неважно, каким образом. Может, он и «короной» не болел, может быть, он где-то там, я не знаю - получил обострение.

Турция – (предположительно, именно там, после отъезда из России, первые месяцы жил Чубайс. - А.Г.) все-таки другая страна, другой климат, другая культура, другое питание, другая вода.

Какую-то инфекцию он накануне перенес. Не важно – какую. Но в нем запустился вот этот аутоиммунный процесс. Понятно тебе?

- Понял. Спасибо вам больше, товарищ академик. Я, как ваш помощник, все усвоил.

- Поэтому я еще раз повторяю, это не в чистом виде инфекционная болезнь. Это последствия могут быть какой-то болезни. Но для этого организм на протяжении всей жизни у него, хоть и немножко цинично звучит, готовился к этому удару.

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