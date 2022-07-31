Эдита Пьеха: Мне уже столько лет… Должно что-то поболеть уже, да?!

1965 год. Поет солистка ленинградского эстрадного ансамбля «Дружба» Эдита Пьеха. Фото: Мирослав МУРАЗОВ/РИА Новости

Народная артистка СССР отметила юбилей. С начала пандемии Эдита Станиславовна общается только с близкими, даже на звонки с незнакомых номеров не отвечает. Никаких творческих вечеров и интервью - нет желания, да и болячки дают о себе знать.

Вдали от городской суеты

Живет артистка в загородном доме под Санкт-Петербургом. Недавно Эдита Станиславовна с иронией рассказала о своем самочувствии: «Знаете, мне уже столько лет… Должно же что-то поболеть уже, да? Так-то я всегда держалась, а тут стало немного хуже, но ничего… Я занимаюсь здоровьем. Беспокоит спина - я в детстве часто падала, а это не проходит бесследно».

Есть проблемы и с ногами. Все из-за ЧП, которое случилось 16 лет назад: овчарка Джулия весом 85 кг так неудачно мотнула головой, что врезалась лбом в ногу стоявшей рядом хозяйки. Она упала и крайне неудачно: от удара коленный сустав певицы разлетелся - врачи собрали его по кусочкам. Два года певица практически не могла ходить, началась атрофия мышц, стал искривляться позвоночник. Но Пьеха справилась и даже вставала на каблуки во время концертов. Но теперь проблемы с коленом обострились.

Внук звезды Стас Пьеха рассказывал нам о бабушке минувшей весной: «Да, Эдита Станиславовна на самоизоляции. Она переехала на первый этаж дома со второго и даже обещает выходить гулять в сад. Или хотя бы отдыхать на крыльце первого этажа, она это очень любит. Эдита не стремится никуда ехать, и мы за нее спокойны. Но контролируем тех, кто ей помогает - домработницу, например, чтобы она не выезжала в город и не принесла вирус. Это вынужденные меры».

Ленинград, конец 60-х. Певица с мужем, композитором Александром Броневицким, обучают дочь Илону премудростям игры на фортепьяно. Фото: Валерий ГЕНДЕ-РОТЕ/ТАСС

Однако предосторожности не уберегли от беды: одна из ближайших подруг и помощниц певицы Нина Чувашова все же заразилась ковидом, после чего перенесла инсульт и умерла. Случилось это три месяца назад. Трагедия стала большим ударом для Эдиты Станиславовны. Нина Вячеславовна почти 30 лет жила с артисткой, которая в шутку ее называла «управляющая домом Пьехи».

На своих 6 сотках певица выстроила двухэтажный особнячок с балконом. Пьеха постаралась, чтобы он был похож на дом во Франции, где она родилась в польской семье и жила до 9 лет. Позже певица приобрела и присоединила соседний участок, на нем стоит гостевой домик.

Недавно в прессе разразился скандал: мол, Пьеха живет отшельницей, а родные о ней забыли. Стас прокомментировал нам сплетни о «забытой бабушке»: «Мы действительно общаемся не так часто, как хотелось бы - уж точно не ежедневно. Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил. Не верьте слухам». Родные реже обычного ездили к Эдите Станиславовне только из-за соображений безопасности: с ковидом в таком почтенном возрасте шутки плохи.

Роскошь так и не полюбила

В последние несколько лет певица не принимает участия в концертах, а от корпоративов отказалась еще раньше. На свое 80-летие Эдита Станиславовна шутила: «Я уже слишком старенькая для корпоративов. Там ведь обычно выступают молодые, которые могут раздеться, а я пою обычно для тех, кто умеет слушать мои песни».

Официально Эдита Пьеха о завершении карьеры не объявляла. Внук нежелание бабушки петь объяснял так: «Она не выступает - не сильно этого хочет. И имеет на это полное право. Эдита, как мне кажется, далека от коммерции. Она никогда не умела «зарабатывать бабки». Она всегда думала только о профессии».

Сама Пьеха никогда не жаловалась на жизнь: «Мне хватает, у меня ведь две пенсии. Я получаю пенсию как артистка и еще одну - как почетный шахтер Кузбасса». Получается немногим больше 50 тыс. руб. Пьеха - чуть ли не единственная из легендарных звезд, кто не обзавелся шикарными особняками и дорогими квартирами в элитных ЖК или у моря. Из недвижимости у народной артистки СССР лишь квартира в Санкт-Петербурге и загородный дом. Была еще самая обычная квартира в Москве, но ее Эдита Станиславовна подарила дочери Илоне Броневицкой. Пьеха сама об этом сообщила, когда пошла волна сплетен про ее недвижимость: «Купила я эту квартиру на Ленинградском проспекте давным-давно за три миллиона, а потом завещала дочери. Тогда я думала, что стало очень много приглашений из Москвы, а по гостиницам шататься надоело, захотела свою квартирку, которую я даже меблировала. Сейчас Илонка ее сдает - для нее это дополнительный доход».

С внуком Стасом, его сыном Петей и правнучкой Василисой (дочерью внучки Эрики). Фото: СОЦСЕТИ

Тихий праздник с самыми близкими

Эдита Пьеха всегда говорила, что ее главное богатство - родные люди. С мужьями прожить долго и счастливо у нее не вышло. Первым супругом Эдиты стал Александр Броневицкий - композитор, основатель и руководитель первого в СССР ВИА «Дружба». Это он разглядел в студентке отделения психологии философского факультета Ленинградского университета талантливую певицу с природной постановкой голоса - и позвал петь в ансамбль. Развелись они после 20 лет брака, так как Пьеха не выдержала измен. Было еще два брака - со вторым мужем звезда развелась из-за его пристрастия к алкоголю, а с третьим просто не сошлись характерами. Спустя годы Эдита Станиславовна говорила, что на самом деле у нее был один настоящий муж - Александр Броневицкий: лишь его она вспоминает с теплотой.

Теперь все мысли и заботы Эдиты Станиславовны лишь о дочери, внуках и правнуках. Свой юбилей Эдита Пьеха встретила в окружении самых близких.