Не думайте, что Европа намерзнется, настрадается и все поймет

Работник хранилища газа в немецком Крайбурге занят проверкой оборудования.
Фото: REUTERS
Санкционная история - видел тут, что Блумберг оценил будущий европейский ущерб чуть не не в 200 миллиардов, - это, конечно, классическое самоотравление обществ и государств собственной идеологией и пропагандой.
Что-то подобное было в Советском Союзе: всем тогда было ясно, что страна живет бедно, страна живет серо и скудно, что страну надо кормить, одевать, развлекать, и горькие замечания об этом кочуют по страницам начальственных мемуаров и дневников, - но для исправления положения требовалось сделать умственное и волевое усилие, взять, да и отойти в сторону от бессмысленной коммунистической абракадабры (как позже поступили китайцы) - то есть разрешить торговать, хоть по мелочи чем-то владеть, зарабатывать, привлекать иностранцев etc.
Но коммунистическая абракадабра была намного реальной важнее жизни, и чем дело кончилось - всем известно.
Ровно то же самое происходит с Европой.
Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен на конференции Евросоюза по вопросам экономии газа.
Фото: REUTERS
Есть три простые идеи, когда-то и по какому-то поводу возникшие в истории, но давно уже мертвые и отравленные.
"Борьба за свободу и демократию против тирании", "борьба национальных меньшинств против плохой империи", "борьба против плохой и опасной России с помощью ее соседей".
И неважно, много ли смысла во всем этом здесь и сейчас, действует принцип: так надо, потому что так надо. Копай канаву от забора и до обеда. Политрук говорит, что Россия это угроза, значит, это угроза.
Я, кстати, не склонен верить тем нашим ура-вперед-победоносным авторам, которые постоянно обещают в телевизоре - да и везде - что Европа замерзнет, что она настрадается, потеряет туристов, потеряет русские миллиарды, и тогда что-то поймет, и тогда - ну наконец! - откажется от безумной и бессмысленной поддержки "гетманов-вертухаев" любой ценой, и, значит, предложит нам какие-то разумные соглашения в стиле старика Киссинджера, и тогда будет всем счастье.
Увы, не будет.
Кто начал биться головой об стену, тот будет упорно продолжать это делать до внезапного прекращения существования головы или стены.
А стена - это сейчас мы.
И потому не надо нам ждать никаких волшебных прозрений, не надо ждать снятия санкций, а надо только заботиться о том, чтобы наша стена не была сделана из картона, как то случалось у нас раньше.
А европейской голове уже ничего не объяснить.