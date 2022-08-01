Чего ждать после месяца смертей и перемен: астролог Татьяна Лукашевич рассказала о тяжелых сюрпризах августа

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Лето-2022 выдалось жарким не только из-за аномально высоких температур, адского пекла, масштабных пожаров в США и Европе. В июле убили бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, умерли бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший почти сорок лет, экс- президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос. Ушли в отставку главный русофоб и покровитель Украины британский премьер Борис Джонсон и премьер- министр Италии Марио Драги. В Шри-Ланке (бывший Цейлон) протестующие захватили резиденцию президента Готабая Раджапакса. Тот бежал из страны, прислал заявление об отставке по электронной почте. Между прочим, Гатабай из влиятельной цейлонской семьи, его брат также был президентом. В стране ввели чрезвычайное положение.

Сам Папа Римский признался на днях, что может вскоре оставить престол в Ватикане. По причине пошатнувшегося здоровья.

В последнюю неделю июля обострились отношения между Пекином и Вашингтоном. Из-за спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, третьего человека в американской власти. Дама, известная своими антикитайскими взглядами, начала турне по странам Азии. И собралась в пику Пекину посетить Тайвань. Пекин считает этот остров территорией Китая, хотя реально его не контролирует. Председатель КНР Си Цзиньпин по телефону предупредил президента Джо Байдена, что Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая»: «те, кто играет с огнем, погибнут от него». Опять огонь! Чтобы подтвердить твердость намерений товарища Си, Китай 30 июля провел возле Тайваня военные учения с боевой стрельбой. Ни одна Нэнси не пролетит! Байден вынужден был заявить журналистам, мол, по мнению Пентагона, визит Пелоси на Тайвань – «не лучшая идея в данный момент».

А 31 июля началась стрельба на границе Косово и Сербии. Появились баррикады! Еще одна горячая точка…

Сам Байден подцепил на днях ковид. Август встречает в карантине. Небезызвестный Чубайс, покинувший в марте Россию, и вовсе попал в реанимацию одной европейской клиники с синдромом Гийена - Барре. Ему внезапно стало плохо, начали отниматься руки и ноги.

Первые три жертвы вне «черного континента» унесла в эти дни африканская оспа обезьян: в Индии, Бразилии, Испании. С середины мая болезнь, поражающая в основном мужчин-гомосексуалистов, охватила уже более 70 стран за пределами Африки. Свыше 22 тысяч заболевших! Лидируют Штаты – 4906, Испания - 4298, Германия - 2595, Англия – 2546, Франция – 1955. В России один больной, заразившийся в Португалии.

Я уж молчу про энергетический кризис, который обрел глобальный характер. Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50 процентов. И это, по словам аналитиков, не предел.

- Я же предупреждала в прошлом прогнозе на KP.RU: «Не ищите в июле приключений на свою голову» - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

- Начало июля было ознаменовано напряженным взаимодействием Марса и Плутона – двух планет, отвечающих за кризисные ситуации, военные действия, другие катаклизмы. Потом было полнолуние в Козероге в соединении все с тем же Плутоном, оппозиция Солнца и Плутона. В самом конце месяца воинственный Марс соединился с Ураном и Северным кармическим узлом, что также привело к усилению военной активности, другим проблемам. Так все и случилось. Смерть Синдзо Абэ и Жозе душ Сантуша, отставки премьеров Англии, Италии, бегство президента Шри- Ланки произошли на оппозиции Солнца и Плутона.

В августе можно ждать похожих новостей. Уходят известные политики, постепенно меняется эпоха, и мы находимся в начальной точке этих перемен.

- Эпоха эпохой, Татьяна, но пришел август. Последний месяц лета в нашей стране - символ мистического проклятья, потрясений, катастроф и терактов. Хотя рожденные в СССР про «черный август» не ведали. Ни исторически, ни статистически не подтверждается, что по числу тяжелых, роковых событий в России август испокон веков на первом месте.

На самом деле страшилку о тысячелетнем проклятье «черного августа» над Россией запустили ельцинские политтехнологи во главе с Глебом Павловским в 90-х. Чтобы отвлечь внимание «дорогих россиян» от реального «черного октября». Символом которого стал закопченный Белый дом, расстрелянный в 1993 г по приказу Ельцина. «Комсомолка» с цифрами и фактами подробно разоблачала этот миф.

В прошлом году, например, для россиян август был спокойным. Зато «черным» - для Байдена, Джонсона. Американские, английские вояки, их союзники по НАТО в панике бежали тогда из Афганистана.

Но по-прежнему в конце июля разные аналитики, политологи нагоняют гражданам России жуть про страшный август. И мы верим, боимся. Что звезды говорят?

- Этот август для России не станет роковым. Но июльское напряжение сохранится на планете.

Первые числа месяца обещают быть наполненными неожиданными событиями, когда накал страстей приведет к эмоциональным решениям. Кто-то уйдет из нашего окружения. Проанализируйте, есть ли у вас в жизни ситуация, находящаяся на грани взрыва? Кстати, взрывы могут быть и настоящие.

Полнолуние 12 августа добавит отставок и уходов политических лидеров по разным причинам. Непростые времена начнутся и у застройщиков, в банковской сфере, возможны скачки валют. Но также можно ожидать научных открытий в сфере новых технологий, медицине, связи.

Могут быть новости, касающиеся новых штаммов коронавируса, про который так хочется забыть.

Военная активность усилится. Это может быть связано с авиацией или ракетными установками. Во второй половине августа лучше сократить авиаперелеты или пользоваться только надежными авиакомпаниями.

Новолуние 27 августа произойдет в знаке Дева, славящемся своей рассудительностью. И это хорошая новость. Ведь точка новолуния будет взаимодействовать в точном напряженном аспекте с Марсом, который 20 августа перейдет в знак Близнецы, еще больше усиливая информационную войну. Надеюсь, Дева позволит немного охладить пыл Марса, поскольку Близнецы – знак не только информации, но и воздуха. И тут опять возникает тревожная мысль о военных действиях в воздушном пространстве. Тьфу, тьфу, тьфу! Надеюсь, сила разума и здравый смысл победят. Тем не менее, Марс всю последнюю декаду августа делает напряженный аспект с Солнцем, накаляя и без того напряженную обстановку в мире.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

А теперь по датам более подробно. Не забывайте, что аспект начинает действовать от 3-5 дней до точной даты взаимодействия, за исключением аспектов Луны.

1-3 августа – соединение Марс, Уран и кармический узел Раху, секстиль Венера Марс Уран и кармический узел Раху создают вероятность непредсказуемых ситуаций, пожаров, взрывов, аварий, проблем со связью, авиацией.

4 августа - Меркурий переходит в знак Дева. Усиливается логическое мышление, любой обучающий процесс проходит намного легче. Хороший период для систематизации информации, наведения порядка в документах, общения с родственниками и соседями.

6 августа - Луна в оппозиции с Марсом. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

7-9 августа - Марс в квадрате с Сатурном создает препятствия в делах, усиливает жестокость, травматизм, упрямство, проблемы опорно-двигательного аппарата.

Венера в оппозиции с Плутоном и Венера в тригоне с Нептуном выводит на первый план партнерские отношения, когда, очаровавшись любимым человеком, мы стремимся добиться его благосклонности любой ценой. Усиливаются риски сексуального насилия, манипулирования партнером, фанатичной любви.

В финансовой сфере существует опасность больших финансовых потерь.

10-11 августа - Солнце в квадрате с кармическими узлами и Ураном может принести неожиданные известия, касающиеся знаменитых людей.

11 августа - Венера переходит в знак Льва, усиливая стремление к роскоши. Романы вспыхивают быстро, проходят ярко, но могут также быстро остыть. Усиливается творческий потенциал, тяга к театру, концертам, выставкам. Хочется проводить время в красивых и дорогих местах, отправиться в яркие и дорогостоящие путешествия.

12 августа – Луна в квадрате с Марсом, полнолуние в знаке Водолей. День повышенного травматизма и аварийности. Аккуратнее за рулем любого транспортного средства.

14 августа - Марс в тригоне с Плутоном поможет сделать большую работу в сжатые сроки. Благоприятен для проявления сверхусилий, проведения спортивных мероприятий, взятия на себя инициативы.

Солнце в оппозиции с Сатурном способствует уходу в отставку высших чинов власти.

15-16 августа Меркурий в тригоне с Ураном. Благоприятно для интеллектуальной работы, научных открытий, авиаперелетов, обучения, знакомства с интересными людьми.

19 августа - Луна в соединении с Марсом. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

20 августа - Марс переходит в знак Близнецы. Возникает необходимость рабочих поездок. Однако появляются проблемы с автотранспортом, увеличивается аварийность на дорогах. В общении с ближайшими родственниками и соседями необходимо соблюдать вежливость, иначе могут возникать конфликтные ситуации.

21 августа - Меркурий в оппозиции с Нептуном ведет к нервным срывам, склонности ко лжи, пустой болтовне, сплетням, невнимательности. Этот аспект приносит также сложности в общении, обучении, поездках, обманы. Если вам нужно подписывать какие-то документы, проверяйте их очень тщательно.

22 августа - Меркурий в тригоне с Плутоном. Благоприятен для публичных выступлений, поскольку усиливает дар убеждения и способность понять мотивацию других людей. День удачен также для проведения переговоров с представителями властных структур, подписания банковских договоров, обращения в налоговую инспекцию.

23 августа - Солнце переходит в знак Девы. Что помогает вернуться к рабочему и обучающему процессу. Хорошо проходить медицинские обследования, заниматься решением конкретных бытовых и финансовых задач.

25 -27 августа - Уран разворачивается в ретроградное движение, Солнце в квадрате с Марсом, квадрат Венеры, Урана и кармических узлов. Все это создает непредвиденные ситуации, касающиеся партнерских отношений. Финансовые потери, скачки валют, опасность убийства известных людей, авиакатастроф. Усиливается военное напряжение.

26 августа - Меркурий переходит в знак Весы. Это помогает в любых переговорных процессах, усиливает справедливость и рассудительность. Найти компромиссные решения и общий язык с другими людьми будет значительно легче.

27 августа - Луна в квадрате с Марсом, новолуние в знаке Дева в квадрате с Марсом, Венера в оппозиции с Сатурном. День очень эмоциональный и травматичный. Не рекомендуется проводить плановые операции. Внимательнее за рулем.

28 августа – Венера в оппозиции с Сатурном вызывает состояние неудовлетворенности в любви, разлуку, трудности в любовной сфере, жестокосердие, ревность, чувство собственничества, склонность использовать партнера для решения своих материальных проблем.

31 августа - Меркурий в тригоне с Марсом помогает в автомобильных путешествиях, при необходимости быстро сделать интеллектуальную работу.