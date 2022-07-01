Астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», представила астрологический прогноз на июль 2022 года. Фото: Shutterstock

Астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», представила астрологический прогноз на июль 2022 года.

- Дело в том, что начало июля ознаменовано напряженным взаимодействием Марса и Плутона – двух планет, отвечающих за кризисные ситуации, военные действия, другие катаклизмы, - говорит астролог Татьяна Лукашевич. – Ведь в древнегреческой мифологии Марс- бог войны, а Плутон – бог подземного царства.

13 июля произойдет полнолуние в Козероге в соединении все с тем же Плутоном, что усилит эмоциональное напряжение и глубину переживаний. Может нахлынуть пессимизм, подавленное настроение, ухудшится самочувствие. В середине месяца сложится оппозиция Солнца и Плутона, что также может вызвать различные катаклизмы, препятствия.

В самом конце месяца Марс соединится с Ураном и Северным кармическим узлом, обещая повышенную аварийность на транспорте и авиации, усиление военной активности.

Поэтому без необходимости лучше не устраивать приключений на свою голову. А если устраиваете, то будьте предельно аккуратны и внимательны.

Однако не паникуйте заранее - у всех ситуации разные и все мы живем в разных местах. Поэтому где-то тихо, а где-то лихо. Кто-то вообще ничего не заметит, например, Близнецы, Рыбы, Стрельцы, Девы.

Овнам, Ракам, Весам и Козерогам с днями рождения 15-21 надо быть поаккуратнее в первой половине июля. А Тельцам, Львам, Водолеям и Скорпионам с днями рождения 8-12 - в конце месяца.

Например: можно пользоваться надежной авиакомпанией, но лететь на стремном чартере или прыгать с парашютом не стоит. Строить дачу, но с огнем и газом быть аккуратнее. Гулять в парке, но избегать мест большого скопления людей. Ездить на машине, но на мотоцикле я бы не советовала.

Это относится и к финансовым операциям, уточняет астрологический прогноз на июль 2022 года.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 июля – квадрат Марса и Плутона. День повышенной аварийности. Конфликты с представителями власти, обострение военных действий, землетрясения, проблемы с налоговыми органами, банкротство.

Тригон Меркурий Сатурн - помогает структурированию информации, составлению долгосрочных планов, аналитической деятельности.

5 июля - Марс переходит в знак Тельца. Хорошо пойдет работа, связанная с финансами, общепитом, заготовкой продуктов, созданием запасов, садом-огородом. Однако возможны чрезмерные траты из-за поломок бытовой техники или крупных покупок.

Меркурий переходит в знак Рака: мышление становится более эмоциональным и нелогичным. Часто дает поездки на Родину, к родителям, вместе с семьей. Может усилиться интерес к истории, потребуется работа с архивами, оформление документов на недвижимость.

8 июля - оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

9 июля - Квадрат Меркурий Юпитер. Проблемы в поездках, в решении юридических вопросов, общении с людьми издалека, с оформлением иностранных документов.

13 июля – Суперлуние. Повышенный эмоциональный фон, чрезмерный пессимизм, подозрительность, недовольство собой и партнером, мнительность. Трудно контролировать свои эмоции, поэтому часто в перигей происходят разрывы отношений, ссоры, суициды.

Помогут справиться: генеральная уборка, медитация, вкусная еда, общение с близкими людьми.

Тригон Венера Сатурн способствует знакомству с людьми старше по возрасту или социальному статусу, ответственности в отношениях, долгосрочным перспективам, преобладанию практичного подхода к партнерским отношениям.

Квадрат Венера Нептун вызывает разочарование в отношениях, способствует обманам и изменам, путанице в отношениях, тайным романам, потерям от неудачных приобретений.

14 июля - квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

17 июля - Соединение Солнце Меркурий. Способствует практическому мышлению, ясности ума, хорошим возможностям развития практических и ментальных способностей, успеху в бизнесе.

Тригон Солнце Нептун создает прекрасные возможности для творческой и духовной самореализации, приобретения популярности, усиления интуиции, сострадания.

Тригон Меркурий Нептун помогает в морских путешествиях, усиливает интуицию, стремление к изучению психологии или эзотерики, взаимопониманию между людьми.

18 июля – Венера переходит в знак Рака. Чувства становятся более глубокими, привязчивыми. Усиливается желание заботиться, заниматься домом, создавать уют и красоту. Мужчинам больше нравятся домашние женщины, способные накормить и душевно поговорить.

18-21 июля - Солнце в оппозиции с Плутоном. Сложности в крупных сделках, возможные землетрясения или оползни, другие природные катаклизмы, крупные финансовые потрясения, глобальные проблемы.

Меркурий в оппозиции с Плутоном вызывает сложности в переговорных процессах, в общении с людьми, облеченными властью, создает риски подвергнуться манипуляциям. Роковые обстоятельства в поездках. Непонимание между людьми. Громкие новости, касающиеся всего мира.

19 июля - Меркурий переходит в знак Льва. Способствует публичным выступлениям, презентациям, хорошо заниматься ораторским искусством. Часто дает поездки на отдых. Романтические знакомства. Покупки дорогих украшений, спортивные мероприятия, походы в театр, на концерты. Помогает в организации праздников, мероприятий.

Минус: усиливается склонность к азарту и эгоцентризм.

21 июля - Соединение Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

22 июля - Солнце переходит в знак Льва. Включается энергия отдыха, праздников, отпуска, азарта. У Львов включаются солярные гороскопы.

Тригон Меркурий Юпитер благоприятен для переговоров, старта поездок, обучения, решения юридических вопросов, оформления заграничных документов, общению с людьми издалека, издания своих трудов, духовных поисков, чтения философской и духовной литературы. Мышление становится позитивным, усиливается тяга к познанию и путешествиям.

26-27 июля - Венера в соединении с Лилит. Возникают болезненные и маниакальные привязанности. Также возможны разрывы отношений, непонимание в партнерстве. Рекомендуется исключить плановые косметологические операции.

28 июля - Новолуние во Льве. В момент новолуния Венера находится в соединении с Черной Луной, Марс - в соединении с Ураном, что может принести неожиданные ситуации, повышенный травматизм, аварийность и проблемы в партнерских отношениях. Сами светила имеют гармоничный аспект на Юпитер, который смягчает возможные негативные события, а также помогает в дальних поездках, при общении с людьми издалека, в решении юридических вопросов.

29 июля - Квадрат Марса и Луны, день повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

Юпитер в Овне разворачивается в ретроградное движение - по 24 ноября 2022 г.

В периоды ретроградного Юпитера могут задерживаться официальные и юридические дела, получение виз и паспортов, документов на пмж.

30 июля - Марс в соединении с Ураном и Северным кармическим узлом. Риски повышенной аварийности, травматизма, инсультов, внезапных взрывов, военных действий, конфликтов. Проблемы в электрических и интернет-сетях, авиации. Усиливается склонность к авантюризму и необдуманным действиям.

Соблюдайте осторожность при управлении любым транспортным средством. Не рискуйте. Отложите авиаперелеты.