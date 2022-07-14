Убийство Абэ: Трагическая ошибка или месть якудзы

Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ еще расследуется. Фото: REUTERS

Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ еще расследуется. Приоритетная (она же официальная) версия японских правоохранителей гласит: Абэ был застрелен соотечественником, считавшим бывшего главу правительства ответственным за тяжелое финансовое положение его семьи.

41-летний безработный и бывший моряк Сил самообороны Тэцуя Ямагами рассказал на допросах, что решил отомстить Абэ за свою мать, ставшую адепткой религиозной организации под названием Церковь Объединения (в России признана тоталитарной сектой), которой она пожертвовала все свои сбережения. Оставшись без средств, женщина объявила себя банкротом. Финансовый крах семьи и стал причиной, толкнувшей Ямагами на убийство представителя политической династии, по его мнению, покровительствовавшей религиозной организации. В Стране Восходящего Солнца Церковь Объединения начала активную миссионерскую деятельность еще при премьер-министре Нобусукэ Киши, который был дедом Синдзо Абэ.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА

Странно, но все ведущие японские СМИ в первые дни после трагедии избегали использовать слово «убийство». Журналисты и телеведущие говорили и писали о «смерти после выстрела». При этом ранее они без каких-либо ограничений и словесных затей сообщали об убийстве, например, президента Гаити, а также других иностранных лидерах, погибших в результате нападений.

Филологи относят это к особенностям стилистики японского языка, в котором насильственную гибель иностранца убийством называть можно, а вот если речь идет об аналогичном случае с местным сановником, то предпочтительнее использовать краткое описание причины его смерти.

Приоритетная (она же официальная) версия японских правоохранителей гласит: Абэ был застрелен соотечественником, считавшим бывшего главу правительства ответственным за тяжелое финансовое положение его семьи. Фото: REUTERS

ПОКУШЕНИЕ "ПО ПЛАНУ"

Звучит и версия о том, что покушение было постановочным. Якобы Абэ сам спланировал его с расчетом, что будет легко ранен. А в Японии – стране с одним из самых жестких законодательств в отношении оружия – покушения на политиков – явление крайне редкое. И, разумеется, жертва покушения всегда вызовет сострадание, которое Абэ планировал конвертировать в голоса избирателей на ближайших выборах. Кстати, в прошлом году в Японии в результате применения огнестрельного оружия погиб… один человек, а последнее убийство политика произошло в 1960 году.

В пользу постановочной версии косвенно говорит тот факт, что стрелявший использовал самодельный короткоствольный дробовик, выстрел из которого даже с близкого расстояния не должен привести к смерти жертвы. Но, возможно, что Ямагами – ключевого участника постановки – перекупил другой «режиссер», натренировавший его обращению с короткоствольным оружием, чему японских военных не учат.

МЕСТЬ ЯКУДЗЫ

Японская мафия – якудза – это многовековой элемент японского общества. Низы преступных группировок продолжают сколачивать огромные капиталы на рэкете, торговле наркотиками и живым товаром, а верхи эти средства не без успеха инвестируют в самые разные области экономики, уже давно став полноправной и авторитетной частью истеблишмента.

После окончания Второй мировой войны на якудзу положило глаз ЦРУ – хорошо организованные, патриотично настроенные мафиозные группировки были удобным орудием борьбы с коммунистами. Взамен американцы закрывали глаза на их темные финансовые дела. С развалом СССР «красная угроза» исчезла. Якудза перестала быть нужной американцам, а пришедший к власти в США Барак Обама вообще объявил ей войну. Под санкции Вашингтона попал второй по величине в Японии банк Mizuho, который, говорят, был тесно связан с мафией. Не исключено, что ликвидация Абэ – не столько месть якудзы бывшему премьеру за то, что он не добился отмены этих санкций, сколько соответствующий сигнал его преемнику – главе правительства Фумио Кисиде, являющемуся креатурой покойного.

Есть и еще одна версия, связанная с якудзой: мол, Абэ, всегда лоббировавший интересы одного из мафиозных кланов, вдруг переметнулся в стан конкурентов. На эту тему якобы был выпущен целый доклад, направленный в Белый дом, ФБР и ЦРУ США. Целые абзацы из этого документа гуляют по Сети, но никаких следов его авторства не установлено.

41-летний безработный и бывший моряк Сил самообороны Тэцуя Ямагами рассказал на допросах, что решил отомстить Абэ за свою мать, ставшую адепткой религиозной организации Фото: REUTERS

КИТАЙСКИЙ СЛЕД

Китайские националисты смерть Абэ отпраздновали. А ведь японский политик всегда стремился к дружеским отношениям с Поднебесной. Но в Пекине не довольны, что японская земля стала плацдармом для американских военных, удерживающих КНР от решения ее территориальных споров, и Абэ этому не препятствовал. «Китайский след» имеет и внутренний аспект. Многим японцам не нравилась роль своей страны, которую американцы, по сути дела, бросили после «холодной войны». Американские корпорации стали инвестировать в Китай, обеспечив Поднебесной невиданный экономический рост, и Япония перестала быть лидером как мировой, так и региональной экономики. Экс-премьер, по мнению таких людей, несет за это свою долю ответственности.

НЕСУРАЗНОСТИ

Убийство Абэ, как это часто бывает в похожих случаях, обрасло целым ворохом невероятных домыслов, давших пищу коспирологам. Вот лишь некоторые из них:

- Еще до того, как японская полиция официально подтвердила, что стрелок задержан и идентифицирован, кучка доморощенных Шерлоков Холмсов разместила в соцсетях портрет молодого человека, заявив, что опознала убийцу как Самзуки Хидайко, члена одного из синдикатов якудзы. «Это член якудзы и известный политический экстремист», - уверяли пользователи Интернета. Позже выяснилось, что на фотографии был изображен американский комик Сэм Хайд, никогда не бывавший в Японии.

- Вот уже много лет неизвестная группа пользователей соцсетей после кончины того или иного известного человека распространяет в Интернете фальшивые скриншоты аккаунтов ушедшего в мир иной. Согласно снимку, за день или два до смерти еще живой человек «пишет» одно и то же: «Я намерен обнародовать компромат на Хиллари и Билла Клинтонов». Картинка с точно таким же фальшивым сообщением, будто бы размещенным Абэ на своей странице в одной из соцсетей, стала разлетаться по Всемирной паутине, наделав в Японии немало шума. В действительности, Абэ никогда не публиковал ничего подобного.

- Абэ якобы убили пострадавшие от последствий пандемии COVID-19 сограждане. Японцы действительно были недовольны работой премьера в период пандемии. Мол, правительство не требовало обязательной вакцинации, отказалось от почти 2 млн. доз вакцины, а сам глава кабинета якобы настаивал на том, чтобы люди лечились от коронавируса исключительно ивермектином – небезопасным антипаразитарным средством. Но убийца премьера ничего о таком заговоре, по крайней мере, пока не рассказывает, среди его близких нет умерших от COVID-19. Что же касается вакцин, то японское правительство действительно отказалось от одной крупной партии, узнав, что она была изготовлена с нарушением технологий. Фанатом ивермектина Абэ не был и никогда не призывал принимать это лекарство.

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