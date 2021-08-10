Страшилку о тысячелетнем проклятье «черного августа» над Россией запустили ельцинские политтехнологи в середине 90-х

Расстрелянный Ельциным Белый дом стал жутким символом «черного октября» 1993 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть вторая, читать первую часть тут.

Последний месяц лета в нашей стране - символ потрясений, катастроф и терактов. В подкорку россиян намертво впечаталось: «Август - черный, чертов, роковой, проклятый, самый страшный, словно щедрая кисть некоего злокозненного Малевича закрасила всё от первого до тридцать первого числа.» Налицо мистическое проклятие.

На самом деле ни исторически, ни статистически не подтверждается, что по числу тяжелых, роковых событий в России август испокон веков на первом месте. Самая кровопролитная война в нашей истории – Великая Отечественная - началась в июне. Как и Отечественная война 1812 г. Два действительно глобальных события ХХ века – октябрьский переворот, позже названный революцией и развал СССР – также случились в другие месяцы. Самые опасные в России месяцы для полетов по числу масштабных катастроф – сентябрь, ноябрь, март, декабрь. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории России произошла 4 июня 1989 года в Башкирии. Самая крупная в отечественном подводном флоте катастрофа по числу жертв – в январе 1962 г. на базе посёлка Полярный. Чернобыльская АЭС взорвалась в апреле…

Так что «проклятье черного августа в России» - всего лишь миф.

Откуда же он взялся?

МЕРТВЫЙ СЕЗОН. ОТПУСКНОЙ

«Была середина 90-х, когда мы заметили, что есть какая-то проблема "августовского чуда" или "августовской катастрофы", - вспоминал экс-президент «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. - Вернее, внимание обратила одна из наших сотрудниц, Марина Литвинович. Мы стали наблюдать и анализировать… вспомнили про 91-й год…»

91-й год – ГКЧП, так называемый августовский путч. Пока президент Горбачев отдыхал с супругой в Форосе, вице-президент Янаев, премьер Павлов, глава КГБ Крючков и ряд других высокопоставленных деятелей СССР решили сорвать подписание Союзного договора. Создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. Затея провалилась.

Но посмотрим внимательно хронику «августовских катастроф» первой половины 90-х, после ГКЧП.

1992 г. Катастрофа Ту-134 в Ивановской области, погибли 84 человека.

1994 г. Крах финансовой пирамиды «МММ». От 10 до 15 миллионов человек потеряли свои сбережения.

Финансовую пирамиду МММ не случайно обрушили в августе 1994 г, когда народ был в отпусках. Фото: Чохонелидзе Ираклий/Фотохроника ТАСС

И все… На основе этих двух печальных событий называть август «черным»? Странно. Тем более, за рамками остались два действительно «черных» для России 90-х события. Первая чеченская война, начавшаяся в декабре 1994 г. В ее ходе только официально погибло 5732 российских военнослужащих и сотрудников МВД, 17892 раненых. Убиты 17391 сепаратистов. По данным Комитета солдатских матерей, с российской стороны - более 14 тысяч погибших и пропавших без вести.

И расстрел Ельциным Белого дома в октябре 1993 г, положивший конец демократии.

«События 93-го года были подготовлены в августе, - объяснял мне Павловский. - Тогда и было решено разогнать Верховный Совет. Некоторые люди, сегодня выступающие как большие демократы, предлагали даже завезти в Белый дом баллоны с газом и выкуривать депутатов.»

Но это тонкости, известные умному политтехнологу, вращавшемуся тогда в высших кремлевских сферах. Народу-то впарили миф о катастрофах конкретно «черного августа».

Надо признать, Ельцин и его команда вовсю использовали «отпускной казус Горбачева», из-за чего он потерял вскоре власть и покинул Кремль.

3 июля 1991 года Верховный Совет России принял закон N 1529-1 «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Они давали право владельцу на долю в безвозмездно распределяемой государственной и муниципальной собственности. Их нельзя было продавать другим лицам, обменивать на две бутылки водки. В августе 1992 г, когда депутаты ушли на каникулы, Чубайс быстренько подготовил указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ». Тех самых безымянных ваучеров, которые, якобы, стоили как две «Волги». 14 августа Ельцин подписал указ. Он использовал чрезвычайные полномочия, данные ранее президенту Съездом народных депутатов. Согласно им, указ президента вступал в силу, если в течение одной недели его не отвергал Верховный Совет. За неделю вызвать депутатов из отпусков в Москву голосовать против ваучеров было физически невозможно. На это и рассчитывал идеолог ваучеризации Чубайс. 21 августа указ обрел силу.

Зачем так спешили Ельцин, Чубайс, обманывая депутатов и народ? Гайдар отказался компенсировать вклады в банках. Все сбережения граждан за советские годы и десятилетия фактически были уничтожены. Плюс дикая инфляция 1992-го и последующих лет. У подавляющего большинства народа не осталось средств для участия в приватизации. Они стали нищими. Так хитровански в августе изменили идеологию приватизации и ее законодательство. Запустив процесс гигантского расслоения советских людей на богатых и бедных. Если бы проводили приватизацию несколько лет спустя, как в той же Польше, были бы другие собственники.

Когда осенью народные избранники вернулись в столицу, они поняли, как цинично обманула и оскорбила их исполнительная власть. Но поздно было пить боржоми. Повестка дня кардинально изменилась. Что обострило отношения депутатов с президентом и правительством.

В августе 93-го, пока депутаты опять были в отпусках, Ельцин готовил расстрел Белого дома. Бывший главный редактор «Комсомолки», экс- спикер Госдумы Геннадий Селезнев сказал мне, что главная причина расстрела - не допустить отмены парламентом ваучеров и возвращения именных счетов.

Пирамиду МММ не зря обвалили в отпускной сезон 1994 г. Чтобы разъехавшийся на отдых народ как можно позже узнал о своей беде, не устраивал в едином порыве акции протеста, требуя свои вклады. Ежу понятно, у Мавроди была высокая крыша. Она и решила «прикрыть лавочку» в тихом августе. Говорят, деньги из офиса Мавроди кто-то вывозил грузовиками. Создателя крупнейшей финансовой пирамиды России по количеству пострадавших (10-15 млн человек) и ущербу (до 3 млрд руб!) арестовали 4 августа 1994 года. Уже 30 октября Мавроди был освобождён из-под стражи и стал… депутатом Госдумы. И вы верите, что обошлось без высокой «крыши»? Мавроди успел и депутатом побыть, и новые пирамиды создать. Лишь в 21 веке за свое мошенничество он получил 4.5 года. Умер на свободе. Для сравнения. Создатель аналогичной финансовой пирамиды Бернард Мейдофф в 2009 г за свою аферу был приговорён судом Нью-Йорка к 150 годам тюремного заключения. Умер этой весной за решеткой.

Август 1998 г. ДЕФОЛТ. Один из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Властная финансовая пирамида ГКО была куда круче МММ Мавроди. Ее тоже обрушили в пору отпусков. Тут, похоже, Ельцин сам стал жертвой окружения, так называемых младореформаторов. Президента до последнего убеждали, что все в ажуре. 14 августа он лично заверял «дорогих россиян»: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано.»

16 августа на Валдай к отдыхавшему президенту прибыл премьер и сообщил горькую правду. Назавтра объявили дефолт. Правительство ушло в отставку. Курс рубля к концу года упал в 3 с лишним раза. С 6,8 рублей за доллар до 21-22 рублей. Так свершилось «ограбление века». В результате того августовского кризиса было уничтожено сбережений, частной собственности российских и иностранных граждан на сумму в 40 млрд. долларов.

С тех пор девальвация стала жупелом.

И даже в августе -21 ею по-прежнему стращают народ.

ЛИХИЕ 90-Е

Нет, не зря последнее десятилетие прошлого века называют «лихим». Страна стремительно переходила от социализма к дикому капитализму. В верхах ожесточенно боролись за власть. Символом стал закопченый Белый дом, расстрелянный в октябре на глазах всего мира. Есть версия, что за нападением бандитов на Грозный в августе 1996-го стоял хитрый Березовский. Ельцин все чаще «работал с документами». Борис Абрамыч сделал ставку на секретаря Совбеза Лебедя, сверхпопулярного тогда генерала. Решил посадить его в Кремль вместо недееспособного в тот момент президента, чтобы быть при генерале серым кардиналом и самому править Россией. Похоже, странный захват Грозного боевиками (наша армия почему-то их не остановила?) и спешный предательский мир в Хасавюрте были элементами операции Березовского по замене Ельцина на «миротворца» Лебедя. Но замысел не удался. Лебедя вскоре выкинули из Совбеза. Стала закатываться и карьера Березы…

Воевали между собой и «братки». Свидетельство – ряды памятников во весь рост павшим бандитам на кладбищах многих городов.

Рушилась экономика. Умные люди под шумок пилили богатое наследство СССР, скупали за бесценок жемчужины советской индустрии, типа «Норникеля». Попадали в заветный список миллиардеров Форбса. Большинство же получало лишь дырки от колес двух «Волг», обещанных Чубайсом на каждый ваучер.

Законы не работали. Царившим тогда бардаком я объясняю часть воздушных, наземных, подводных катастроф и ЧП той поры. Включая пожар на Останкинской телебашне и гибель подлодки «Курск» в августе 2000 г.

Личный пример. В 70-80-е годы я много и охотно летал на разных самолетах, вертолетах в Сибири, где тогда работал, из Томска в Москву и обратно. В 90-х, поговорив откровенно за «рюмкой чая» с ветеранами авиации, стал жутким аэрофобом. Перестал летать.

Владимир Путин смог постепенно избавиться от наследия лихих 90-х, навести порядок в стране. Приструнил распоясавшихся олигархов, считавших себя властью в России. Закончил войну в Чечне. Боевиков уконтропупили. Главного террориста Басаева ликвидировали в июле 2006 г.

Постепенно стало рассеиваться и «августовское проклятье». На него, правда, вешают пятидневную войну 08.08.08 в Южной Осетии. Но «черной» она стала как раз для того, кто ее развязал, воспользовавшись тем, что внимание всего мира было приковано к открытию Олимпиады в Пекине. Президента Грузии Саакашвили. Недаром он прилюдно жевал свой галстук.

Хроники приписывают этому месяцу жару 2010 г. Но это лукавство. Во-первых, погодные катаклизмы охватили тогда не только Россию. Во-вторых, несусветная жара у нас началась еще в июне, стояла весь июль, а в августе как раз пошла на спад.

Так что давно уже российский август не выделяется особыми бедами и проблемами среди двенадцати братьев-месяцев. А нас все пугают и пугают. И сами мы по привычке ждем от него больших неприятностей…

Перевели стрелки с «черного октября»

Так кто же и зачем навел черную тень на августовский плетень?

Полагаю, те, кто первыми «заметили проблему «августовской катастрофы». Глеб Павловский и его команда. Глеб Олегович – известный советский диссидент, отбывавший ссылку в Коми. «Главный кремлевский политтехнолог 90-х – начала 2000 годов», как величала его пресса. В 1995-м создал вместе с политтехнологом Маратом Гельманом, более известным теперь как галерист, «Фонд эффективной политики». «Фонд» успешно работал на президентских выборах Ельцина в 96-м, на его команду младореформаторов, устроивших дефолт в 98-м… Короче, на Кремль.

Полагаем, креативная команда политехнологов Глеба Павловского и запустила миф о «черном августе» в России. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Политтехнолог - манипулятор массовым сознанием. Еще в древности жрецы, шаманы с помощью ритуальных танцев, заклинаний, обрядов, мухоморов и прочих грибов внушали толпе нужные мысли. Современные политтехнологи более тонко, изящно «пудрят мозги» народу во благо своих заказчиков. Ради их победы на выборах и т.д.

Тяжким грузом на плечах Ельцина висел расстрел Белого дома, где заседал Верховный Совет России. Роковой октябрь 1993-го в народе сразу прозвали «черным». Полагаю, перед президентскими выборами 1996 г команда Павловского и получила заказ Кремля перевести стрелки с «черного октября» на другой месяц. Они выбрали август. Благо, совсем недавно в августе был ГКЧП, предтеча развала СССР, оставшийся в памяти россиян «Лебединым озером» на всех телеканалах. Этот странный «путч» и взяли за точку отсчета черных катастроф. Хотя СССР приказал долго жить в декабре. Напомню, что команда Крючкова-Язова в августе 1991-го не стала расстреливать Белый дом, где сидел тогда Ельцин. А вот Борис Николаевич устроил пальбу на весь мир. И ему срочно надо было отмыться…

Команда политтехнологов Павловского «Фонд эффективной политики» считалась в 90-х самой креативной в России. Миссию она выполнила успешно. Как-то незаметно народ забыл про «черный октябрь», переключившись на «страшный и ужасный роковой» август. Точнее, их мозги переключили с помощью разных политтехнологий. Вписывая каждое черное лыко в августовскую строку. Включая те же теракты. Но они стали последствием первой чеченской войны, развязанной Ельциным в декабре 1994 г. И самые масштабные случались в другие месяцы. Июнь 1995 г. Захват Буденновска Басаевым. Премьер Черномырдин лично вел переговоры с террористом. Погибло 129 человек, ранено 415. Сентябрь 1999 г. Взрывы домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске. 307 жертв, 1700 раненых. Октябрь 2002 г. Захват чеченскими боевиками заложников в Москве на Дубровке. Официально погибло 130 человек, более 700 ранено. Сентябрь 2004 г. Жуткая трагедия в Беслане. Боевики Басаева захватили школу. 333 жертвы, не менее 783 раненых. В основном – дети. В феврале того же 2004 г террорист-смертник устроил взрыв в московском метро, на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Но все внимание концентрировалось на «террористе –августе».

Возможно, одна из задач создания мифа о «черном августе» - чтоб народишко российский впал в транс, депрессию и не мешал большим дядям из ельцинской команды младореформаторов проводить ускоренную приватизацию, залоговые аукционы и т.д. Мол, небеса виноваты, ничего не попишешь!

А потом подключились астрологи, аналитики, стали приписывать августу жуть, начиная с крещения Руси князем Владимиром, рождение в августе Ивана Грозного, указ о бородах Петра Первого…Короче, пошла писать губерния.

Так всегда бывает при создании мифов.

И до сих пор в России мистически боятся августа. И не только простой народ. Профессор Валерий Соловей, прозванный политическим Нострадамусом, заявил на днях на «Эхо Москвы»: «У нас же август по традиции считают «черным месяцем». Это, конечно, не более, чем совпадение, но магия определенная присутствует. Ожидания чего-то неожиданного характерны и для элит.» Для элит, Карл!

Профессор Соловей постоянно подчеркивает, что имеет надежные связи в высших эшелонах власти, инсайд, так что ему можно верить.Сам Павловский давно уже числится оппозиционером, как и Гельман, Литвинович. Но продолжает все ту же песню:

«Август, я думаю, сейчас нас удивит… Надо уважать август. У нас каждый август опрокидывает картину – вот сколько их было, 30 штук с 91 года. Каждый август, хорохорься или нет, он меняет, сильно меняет картину. И предсказать здесь, как раз, почти ничего нельзя… Ни один август не был предсказан – ни ФСО, ни ФСБ, ни даже вместе взятым Советом Безопасности. Впрочем, и ЦРУ тоже ни разу не удалось. С августом надо быть осторожным. И быть готовым встретить то, что он нам принесет.»

Да полноте, Глеб Олегович! Хватит пугать… Вам ли не знать, как все было.

Зачем продолжается запугивание?

- Навязывание мифов о «проклятом российском августе» является частью новой информационной войны, - считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. - Цель ее в том, чтобы повлиять на моральный дух населения, подорвать политическую стабильность, подавить волю и, в конечном счете, вынудить российские элиты снова капитулировать перед Западом. Не допустить этого поможет объективная оценка событий, нравственные основы и система ценностей нашей тысячелетней цивилизации.»

Я с Лосевым согласен.

«Черный август» - миф. Не стоит ждать от него неприятностей, друзья. Это чревато. Если постоянно ждешь беды, она может нечаянно нагрянуть. Закон самосбывающихся пророчеств.

Так что будем жить! Не забывая, однако, про бдительность. И в августе, и в сентябре, другие месяцы. Во всяком случае, дорогу на красный свет переходить не стоит. Машина может сбить. В любое время года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Почему благодатный месяц август стал вдруг в России «черным»

И стоит ли нам ждать потрясений, катастроф и терактов (подробности)