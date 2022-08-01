Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» пройдет в Костроме в августе. Фото: Туристско-информационный центр Костромской области

Стала известна дата проведения ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России»: в этом году мероприятия состоится в Костроме 13 и 14 августа. Об этом недавно сообщил туристско-информационный центр Костромской области.

Дату уже подтвердили организаторы, но подробная программа выставки украшений пока разрабатывается и будет опубликована чуть позже.

Традиционный фестиваль-форум ежегодно собирает в Костроме лучших ювелиров со всей страны. Масштабная выставка-продажа, насыщенная деловая и концертная программа — всё это на земле, по праву считающейся ювелирной столицей России.

Выставка украшений «Золотое кольцо России» в это году станет 23 в истории региона. Каждый год в регион приезжают десятки ювелирных компаний, а тысячи туристов и местных жителей собираются на фестивале, чтобы посмотреть и приобрести их работы. Кстати, многие отмечают, что один из главных плюсов выставки в том, цены здесь от производителей, без огромных накруток.

Ювелирное дело – тонкое искусство. Наделенный талантом мастер способен превращать дорогие материалы в произведения, которые имеют не только денежную, но и значительную художественную ценность. Особую популярность вновь набирает ювелирное искусство народных художественных промыслов - изделия, выполненные в национальных традициях. Больше о народных промыслах России медиагруппа «Комсомольская правда» рассказывает в своем специальном мультимедийном проекте «Самобранка» (см. СПРАВКА).

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».