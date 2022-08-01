Наследники Александра Градского нашли тайного покупателя на его имущество

Музыкант Александр Градский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по всему этот гражданский процесс будет долгим. 23 мая третья экс-супруга Александра Градского 61-летняя Ольга Семеновна (Градская) подала исковое заявление в суд о признание общего имущества и выделение её доли.

Они прожили в браке 21 год, вырастили двоих детей. В 2001 году развелись. Говорят, инициатором развода была Ольга. В том числе и поэтому полноценного раздела имущества, судя по всему, не было.

И вот теперь после смерти Градского (он умер 28 ноября прошлого года) Ольга Семенова решила, что в праве претендовать на 50% нажитого в браке: это земельные участки, нежилые и жилые помещения, постройки… - объектов хватает. Ей предстоит доказать, что при разводе Александр Борисович незаконно лишил ее половины этого имущества.

Ольга Семеновна подала иск сразу к трем законным наследникам бывшего мужа: к его вдове Марине Градской (в девичестве Коташенко) и своим детям от Градского – 41-летнему сыну Даниилу и 35-летней дочери Марии.

На первое предварительное заседание никто из наследников не явился. За них отдувались представители, которые судя по мизансцене у входа в зал заседания обо всем уже договорились. И споров между ними нет. Обычно оппоненты (представители истца и ответчика) друг с другом даже не здороваются. Но в данном случае они сидели рядком на скамеечке и мило, по-доброму обсуждали возможные трудности. А трудностей будет немало.

Во-первых, несовершеннолетние сыновья Градского от Марины Коташенко: 7-летний Александр и трехлетний Иван. Их законным представителем является мать. Но ее голоса недостаточно. Каждое действие с имуществом, на которое претендуют несовершеннолетние дети, надо согласовывать с органами опеки. В том числе если придется по-новому определять доли наследников.

У опеки возникнут вопросы, если наследники вознамерятся продать имущество. Оказывается, Градские как будто нашли покупателя на одну из машин Александра Борисовича (у него их было три: «Линкольн», «Мерседес» и «Лексус»). На продажу надо согласие всех наследников, поскольку продается не целиком автомобиль, а его доли. И еще - заключение органов опеки, что интересы несовершеннолетних детей не ущемляются. И так на всё на всё… Запаристо. Хорошо бы добыть одно согласие на сделки по всем объектам движимого и недвижимого имущества. Но даст ли его опека?

Другая сложность: нужна судебная оценка недвижимости, поскольку речь идет о судебном разделе. Оценка стоит дорого - 500 тысяч рублей. Кто будет за нее платить? По итогам оценки будут выделены доли каждого наследника. «Потом начнется драка за эти доли и как следующий шаг «выдавливание из долей», - со знанием дела размышлял вслух один из представителей ответчиков.

Как мы поняли, соглашения о разделе имущества (после развода в 2001 году) между бывшей женой Ольгой и Александром Градским не было. Видимо, Александр Борисович не счел нужным что-либо делить со сбежавшей от него женой. Но в любом случае она могла подать заявление в течение трех лет после развода. Сейчас ей предстоит объяснить, почему пропустила срок исковой давности и обратилась в суд только теперь. Как будто бы нашелся акт дарения на землю. И еще какие-то важные документы в ее пользу. И вообще наследственное дело сильно «утолстилось» и потяжелело, добавились еще машины...

Представитель Ольги Градской попросил суд вести заседание в закрытом режиме, мол, это вопросы, касающиеся частной жизни публичного человека, да еще затронуты интересы несовершеннолетних детей. Идею не пускать на процесс прессу поддержали представители ответчиков - старших детей Градского и его вдовы.