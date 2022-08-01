Опубликована деловая программа Международного форума по сохранению тигра

На официальном сайте II Международного форума по сохранению тигра опубликована деловая программа мероприятия Фото: Shutterstock

На официальном сайте II Международного форума по сохранению тигра опубликована деловая программа мероприятия, которое состоится в стартовый день Восточного экономического форума, 5 сентября.

«Благодаря реализации принятых на первом Форуме по сохранению тигра мер, за прошедший с 2010 года период численность популяции тигра не только стабилизировалась, но и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. В связи с этим сейчас на первый план выходят вопросы не только сохранения тигра, но и мирного, бесконфликтного сосуществования человека и этого животного, что нашло отражение в программе Форума», – заявил Министр юстиции РФ, председатель Организационного комитета Форума Константин Чуйченко.

Деловая программа включает пленарную сессию, четыре мероприятия, охватывающие наиболее острые и актуальные вопросы в деле защиты тигра, а также отдельную сессию, посвященную сохранению дальневосточного леопарда.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться на сессиях, – наличие и пополнение базы знаний о тиграх, изучение процессов, происходящих в их популяции, экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по охране дикой природы, обмен наилучшими практиками по сохранению тигра, выделение финансовых ресурсов и другие. Помимо этого, будет затронута тема привлечения коренных народов и местных сообществ к охране тигра и мест его обитания.

«При формировании программы мы старались учесть все аспекты, оказывающие влияние на состояние и развитие популяции тигров. У участников Форума будет возможность обменяться лучшими практиками по сохранению полосатого хищника, поделиться своим опытом, рассказать о проблемах, с которыми они столкнулись, и способах их решения. Тигры, как и другие животные, не знают границ, поэтому их охрана – задача не отдельно взятого государства, а всего мирового сообщества, и Форум во Владивостоке выступает площадкой для открытого и конструктивного диалога заинтересованных сторон», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Особое внимание в деловой программе мероприятия будет уделено докладам представителей стран ареала тигра об итогах реализации Глобальной программы восстановления тигра, принятой 12 лет назад на первом Тигрином форуме, которые они представят на пленарной сессии.

«На Форуме мы подведем итоги нашей двенадцатилетней работы, в том числе итоги Глобальной программы восстановления хищника, и поставим себе новые цели для сохранения тигра. Амурский тигр – символ Дальнего Востока, гордость и достояние страны. Про хозяина тайги сложены легенды, он считался духом предков, прародителем народов и был неприкосновенным. Но в ХХ веке ситуация резко изменилась, и уже в сороковых годах численность амурских тигров в дикой природе в России не превышала 50 особей. Потребовались десятилетия комплексной природоохранной работы, чтобы амурский тигр снова стал хозяином тайги. У нас хорошие результаты, но это не повод останавливаться на достигнутом. Амурский тигр – в Красной книге России, а значит – все еще уязвим», – прокомментировал Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Более подробную информацию о Форуме можно найти на сайте.