Путин: в ядерной войне не может быть победителей

Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы. Фото: REUTERS

Владимир Путин обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Он напомнил, что Россия сокращает свои ракетные арсеналы.

«Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», - заявил глава государства в приветствии участников и гостей конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Путин добавил, что признает право других стран на мирный атом, если они не собираются создавать ядерное оружие. При чем, никаких дополнительных условий быть не должно. Явная отсылка на Иран, который много лет борется за возможность иметь свои АЭС.

«Готовы делиться с партнёрами своим опытом в сфере атомной энергетики», - сообщил президент.

МАГАТЭ российский лидер считает эффективной организацией. «Считаем крайне важным обеспечение её объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения», - добавил Путин.