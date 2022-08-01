В ЛНР открылись пункты выдачи российских паспортов

Жители города с большим воодушевлением встретили открытие пункта выдачи.

Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в республиканской столице 1 июля. А недавно новые пункты появились в Антраците и Алчевске. Теперь на Луганщине их три.

- В ближайшее время на территории республики будут открыты еще несколько подобных, - спрогнозировал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Отметим, что более 284 тысяч жителей ЛНР уже получили гражданство Российской Федерации.

- Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской Народной Республике растет ежедневно, - прокомментировал это событие глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, активно идет выдача паспортов жителям освобожденных территорий.

- Открытие пунктов выдачи паспортов на территории Луганской Народной Республики позволит людям более комфортно подавать документы, принимать присягу для получения гражданства. Для нас это прежде всего забота о людях, - заявил на открытии пункта в Антраците министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Сама процедура получения паспорта проходит комфортно и быстро: прохождение электронной дактилоскопии, фото, подписание всех необходимых документов, присяга под звуки гимна России - и документ на руках.

Жительница ЛНР Нина Морозова вспоминает, как трудно было получить паспорт ЛНР и РФ до того, как Владимир Путин своим указом существенно облегчил эту процедуру.

Луганчанка Светлана Никитенко.

- Получить паспорт РФ стало реально проще и удобней, - рассказывает луганчанка Светлана Никитенко. - Моя сестра уже получила по упрощенной схеме, скоро и я пойду. Сейчас очень загружена по учебе, хочу получить второе высшее образование в РФ. Поэтому надеюсь, что получение паспорта много времени не займет.

Будь в курсе

Министерством внутренних дел ЛНР организована система «Электронная очередь». С помощью сервиса по электронному адресу http://умс.госуслугилнр.su жители Луганщины могут онлайн записаться на оформление паспорта ЛНР и Российской Федерации. Для регистрации на сайте необходимо иметь мобильный телефон с сим-картой республиканского оператора «Лугаком». Также в республике открыт call-центр для информирования граждан о готовности паспорта РФ. Номер информационного центра - 505. Звонить с мобильного, подключенного к «Лугаком».

Чтобы получить российский паспорт, нужно подать:

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации (заполняется машинописным способом);

заявление о выдаче загранпаспорта РФ.

Оригиналы (после сверки их вернут):

паспорта гражданина ЛНР (всех заполненных страниц);

свидетельств о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском или украинском языке (к документам, выполненным на украинском языке, прилагается перевод на русский язык без нотариального заверения);

паспорта гражданина Украины (всех заполненных страниц - перевод на русский язык не требуется);

справки с места работы/службы или копия пенсионного удостоверения (при наличии);

квитанции об оплате государственных пошлин (оплачиваются в отделениях Государственного банка ЛНР только после выдачи сотрудником подразделения миграционной службы соответствующего уведомления гражданину).

Восемь фотографий размером 35x45 на матовой бумаге.

Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:

копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод);

нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком гражданства Российской Федерации и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя.

Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, то дополнительно предоставляются:

копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод);

нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком гражданства Российской Федерации и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя;

письменное согласие ребенка, которое заполняется им собственноручно в произвольной форме и заверяется должностным лицом миграционной службы в присутствии ребенка.

АДРЕСА

Пункты расположены по адресам:

Луганск, улица Шевченко, 18а.

Алчевск, улица Ленина, 46.

Антрацит, здание горадминистрации.