Российские ученые рассказали, на что обращать внимание семьям с детьми при выборе жилья

Эксперты Московского городского педагогического университета проводят исследование «Представления горожан о дружелюбности городских пространств и городской инфраструктуры для взрослых с детьми». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всем нам хочется жить в комфортном благоустроенном месте, безопасном и красивом. Только понимает это «комфортно и красиво» каждый по-своему. И часто оказывается, что то, что мы намечтали себе, на самом деле неудобно и не проходит проверку реальностью.

Так и застройщики, рекламируя свои ЖК, рисуют яркие футуристичные квартиры, обещая рай на отдельно взятых закрытых (или не очень) территориях. Нахваливают, презентуют рендеры из проектов, какие удобства ожидают новоселов в выстроенных многоэтажках и дворах. Но при въезде нередко выясняется: то, что было красивым на слайдах презентации, к жизни совершенно не приспособлено.

Эксперты Московского городского педагогического университета проводят исследование «Представления горожан о дружелюбности городских пространств и городской инфраструктуры для взрослых с детьми». Уже сейчас ученые НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета Игорь Шиян и Ирина Воробьева обобщили опыт различных исследований и практику столичных застройщиков и рассказали о том, какие элементы городской среды реально удобны семьям с детьми. На это стоит обращать внимание при покупке квартиры? Разбираемся по пунктам.

Закрытая территория часто преподносится застройщиком как несомненный плюс: «Ваши дети будут здесь в безопасности». Но на самом деле, проникнуть внутрь ограды вслед за кем-то не составляет труда, а для подростков забор вообще не препятствие. Лучше обращайте внимание на размер придомовой территории, советует кандидат психологических наук, эксперт по оценке детского оборудования и пространств, психолог Ирина Воробьева. Для подростков важно, чтобы он мог общаться со сверстниками достаточно уединенно от взрослых, то есть пусть даже в зоне видимости, но поодаль от родителей.

Входная группа. Тут все достаточно очевидно: вход должен быть или с уровня земли, или иметь помимо ступеней некрутой пандус – чтобы могли подняться и мамы с детьми, и нагруженные сумками пожилые люди с больными коленями. Двери, как и пандус, должны быть широкими, чтобы свободно прошла даже коляска для двойни, например. Плюс, если рядом со входом есть колясочная – то есть помещение, где можно оставить транспорт ребенка, не только коляску, но и самокат или велосипед. Двери должны открываться достаточно легко, чтобы 7-летний ребенок сам справился с тем, чтобы выйти из подъезда с самокатом.

Детская площадка для малышей. Песочница – это центр притяжения для детей дошкольного возраста, поэтому важно, чтобы она была соразмерной ЖК, то есть большой, а не метра на метр. Если это небольшой загончик с высокими бортиками – для детей такая песочница станет разочарованием и источником конфликтов.

- При попытке вынести песок за пределы песочницы ребенок скорее всего наткнется на замечание, - обращает внимание Ирина Воробьева. – Действительно, и песка станет меньше, и площадка загрязнится. Но другое дело, если территория для игр с песком большая, скажем, 5 на 5 метров, и внутри есть элементы, которые позволят разнообразить деятельность.

Например, на одной из площадок в одном из столичных ЖК в центре большой песочницы установили подиумы, которые можно представить в игре как стол и стулья, и лепить на столе не просто кулич, а сразу торт. Это гораздо интереснее, дает больший простор для фантазий и на более долгое время увлекает детей.

Обращайте внимание, чтобы помимо традиционных качелей, горки и песочницы на площадке для самых маленьких было оборудование, которое могут использовать дети, которые не любят бегать и шуметь. Что-то, что можно использовать для сюжетно ролевых игр. Например, мини-домики или шалаши, доски для рисования мелками, бизи-борды (доски с самыми разными предметами, которые ребенок может трогать и заставлять работать – циферблатами, кранами, шпингалетами и т.п.). То есть то, что будит фантазию ребенка, позволяет ему придумывать все новые и новые сюжеты для игр.

Территория для подростков. Детям 9 – 12 лет уже тесно на детских площадках. Их постоянно одергивают мамы малышей: «Не затопчите!», сгоняют с качелей: «Дай покататься маленькому». Да и реализовать свою ведущую деятельность – общение со сверстниками – совсем уж на глазах пап и мам сложновато. Поэтому хорошо, если для детей постарше есть где-то рядом своя территория. Оборудованная тренажерами, площадками для баскетбола, беседками со столами (для настольных игр, например). В общем, у подростков должна быть возможность уединиться, находясь при этом более-менее на глазах у взрослых.

Важно! Застройщики уже поняли, что путь к сердцам родителей лежит через красивые оборудованные площадки для детей. Но на них должно быть удобно и взрослым! Нет ничего хуже, если рядом с площадкой нет лавочек, где папы-мамы и дедушки-бабушки могут сесть и заняться своими делами, пока дети бегают и играют. Родитель должен проводить время комфортно, а не отбывать время, нависая над ребенком (и излишне страхуя его, лишая самостоятельности). Поэтому хорошо, если лавочки (а то и шезлонги) расположены не только возле игровых пространств, но и чуть поодаль. Чтобы взрослый наблюдал за играми со стороны, а не был их невольным участником. Удобно, если часть из лавочек – со столиками, чтобы можно было перекусить или поработать.

Возможность самостоятельности. Важный элемент комфортного жилья, а шире – комфортного города – возможность детям самостоятельно ходить в школу, на игровую площадку, в кружок, в гости к другу. При этом, в столице почти 90% родителей вплоть до подросткового возраста (12-13 лет) провожают учеников в школу, даже если она находится близко. Основной причиной, по словам взрослых, стала опасность на дорогах. Обратите внимание на путь ребенка до школы. Если по пути нужно переходить оживленную трассу, удобный ли там переход? Судя по статистике ДТП, волнения не беспочвенны.

- Не всегда очевидны факторы, делающие среду безопасной, - признается Ирина Воробьева. – Мы смотрели различные районы столицы. И где-то детей не выпускают гулять одних, а где-то подростки такого же возраста спокойно общаются во дворах. Почему родители так по-разному ощущают городскую среду? Это один из вопросом, в котором нам еще предстоит разобраться.