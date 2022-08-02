Папа Римский Франциск: Лай НАТО у дверей России спровоцировал конфликт на Украине

Новая сцена «Студии Квартал-95».

Папа Римский ФРАНЦИСК:

Возможно, лай НАТО у дверей России подтолкнул кремлевского лидера к соответствующей реакции. Гнев, не знаю, был ли он нарочно спровоцирован, но, вероятно, его развитию способствовали.

Я лишь констатирую факты: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы. Конфликт на Украине создан другими (заявление газете Corriere della Sera).

Джаред ПИТЕРСОН, American Thinker:

- Политика Запада на Украине - это авантюра сторонников американского гегемонизма, стремящихся утвердить господство США в Восточной Европе, а затем и во всем мире.

Джон МИРШАЙМЕР, профессор Чикагского университета:

- Продолжающийся конфликт на Украине - это колоссальная катастрофа, и Соединенные Штаты и их союзники несут главную ответственность за эту трагедию.

Принятое в апреле 2008 года решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО должно было привести к конфликту с Россией. Несмотря на то что российские лидеры совершенно ясно дали понять, что вступление Украины в НАТО будет означать переход «самой яркой из красных линий». По сути, Вашингтон сыграл центральную роль в том, чтобы направить Украину по пути разрушения. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их удивительно глупую политику в отношении Украины.

Ноам ХОМСКИЙ, профессор Массачусетского технологического института:

- Ключевой вопрос - это вступление Украины в НАТО. Президент Джордж Буш-старший в значительной степени выполнил обещания Горбачеву не расширять НАТО. Однако сначала Билл Клинтон, а затем Джордж Буш-младший опустили все барьеры. В 2008 году Буш пригласил Украину вступить в НАТО, ткнув медведя в глаз. Украина является геостратегическим центром для России, помимо тесных исторических связей и большой части населения, ориентированного на Россию.

Джеффри САКС, профессор Колумбийского университета:

- Украина - последняя катастрофа тех, кто втянул нас в эту трясину, когда они заявили, что США должны доминировать в мире и противостоять растущим региональным державам, которые могут когда-нибудь бросить вызов глобальному или региональному превосходству США.

Филипп ДЖИРАЛЬДИ, бывший аналитик ЦРУ:

- Я полагаю, что русские обратились к Соединенным Штатам и их союзникам с некоторыми вполне разумными просьбами относительно их собственной национальной безопасности, учитывая, что враждебный военный альянс вот-вот должен был появиться на пороге их дома. Поставленные на карту вопросы были полностью предметом переговоров, но США отказались сдвинуться с места в чем-либо, и Россия почувствовала себя вынужденной предпринять военные действия.

Гленн ГРИНВАЛЬД, журналист:

- Правительство Украины опубликовало черный список лиц, которые, по их мнению, «способствуют российской пропаганде», в котором оказались в том числе ряд видных западных политиков и интеллектуалов. Среди них действующий сенатор-республиканец Рэнд Пол, бывший член палаты представителей, баллотировавшаяся на пост президента США от демократической партии Тулси Габбард, а также бывшие сотрудники госдепартамента и ЦРУ.

Сторонники войны на Западе и другие функционеры западных государственных органов безопасности десятилетиями использовали одну и ту же тактику, чтобы демонизировать любого, кто ставит под сомнение внешнюю политику США и НАТО. Главным из них, восходящим к началу холодной войны, является обвинение любых диссидентов в распространении «российской пропаганды» или в ином служении Кремлю.

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ, президент Американского университета в Москве:

- Украина была бы немедленным бенефициаром нейтрального статуса: плодородная земля, благоприятный климат, отсутствие пустынь и вулканов, выход к морю, достаточные запасы энергетических и минеральных ресурсов, питьевой воды, более 40 млн населения и мощная сельскохозяйственная и индустриальная база, оставшаяся с советских времен, давали ей возможность стать одной из самых процветающих стран Европы. Дружественные отношения с Россией благодаря глубоко укоренившимся историческим, семейным, религиозным, экономическим и культурным связям двух стран были бы для Украины огромным преимуществом. Однако у многих геополитических игроков внутри страны и за ее пределами были другие планы, состоящие в том, чтобы превратить Украину в анти-Россию, в результате приведшие ее к катастрофе, грозящей перекинуться на весь мир.

Джордж КЕННАН, бывший посол США в Москве:

- Расширение НАТО - самая фатальная ошибка американской внешней политики за всю эпоху после окончания холодной войны.

Тед КАРПЕНТЕР, научный сотрудник Института Катона:

- История покажет, что отношение Вашингтона к России в течение десятилетий после распада Советского Союза было политической ошибкой эпических масштабов. Было вполне предсказуемо, что расширение НАТО в конечном итоге приведет к трагическому, возможно, насильственному разрыву отношений с Москвой. Проницательные аналитики предупреждали о возможных последствиях, но эти предупреждения остались без внимания. Сейчас мы расплачиваемся за близорукость и высокомерие внешнеполитического истеблишмента США.

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