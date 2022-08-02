Илона Маска публично унизил отец

Илон Маск. Фото: REUTERS

76-летний Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, а также еще целого ряда отпрысков, заявил, что не испытывает гордости, глядя на успехи своего старшего сына.

По его мнению, Илон, как и все его дети, занимается интересным делом, но по-настоящему немолодой мужчина гордится своим младшим сыном – Кимбалом Маском.

Эррол, несмотря на почтенный возраст лихо раскатывает в Bentley, водит самолет и яхту, а три года назад в очередной раз стал отцом.

При этом в семействе Масков все сложно: отец считает, что Илон ведет беспутный образ жизни (от миллиардера недавно ушла очередная пассия), самому же Эрролу двух детей родила его падчерица, которую он воспитывал с четырехлетнего возраста.

Когда Илон Маск узнал, что его отец с его сводной сестрой был гораздо ближе, чем положено родителям и детям, основатель Tesla и SpaceХ прекратил с Эрролом всякое общение.

– Мой отец – исчадье ада. Он делал все худшие вещи, какие только можно было сделать. Совершал все преступления, которые вы только можете себе представить, – заявил миллиардер.

В принципе, после всего этого ждать от отца слов одобрения Илону не приходится, несмотря на то, что он самый богатый человек в мире.

Впрочем, Эррол Маск демонстрирует нешуточную заботу о старшем сыне: так, разглядывая фото с яхты, он заявил, что Илону стоит внимательнее относиться к своему питанию. Организм, мол, у него крепкий, но кушать надо лучше.

– Сейчас ему 50, и я все еще думаю о нем как о маленьком мальчике. Но ему 50, и на самом деле он уже старик, – резюмировал Эррол Маск.