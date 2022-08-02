Геннадий Онищенко: для лечения Чубайса не требуется особое оборудование

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько часов назад стало известно, что Анатолий Чубайс, который почувствовал себя плохо во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии, находится сейчас на лечении в больнице Mater Olbia Hospital в городе Олбия, - об этом сообщают многие информагентства со ссылкой на местные медицинские источники.

-… В каком городе? - переспросил известный в Европе врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, которого я попросил прокомментировать поступившую из Италии информацию.

- В городе Ольбия. В самой больнице отказались подтвердить или опровергнуть информацию по поводу госпитализации Чубайса, сославшись на конфеденциальность. Вот.

- Так - так…

- И еще, Геннадий Григорьевич, там итальянская газета Corriere della Sera «со ссылкой на некоторые свидетельства» сообщила о том, что именно во время отдыха на Изумрудном побережье Чубайс почувствовал недомогание. Как вы считаете, есть ли там необходимое оборудование, чтобы поставить Анатолия Борисовича на ноги?

- Я с конкретной больницей не знаком, поэтому сейчас не могу сказать, есть ли там все необходимое…

Но, собственно, особого оборудования в таких случаях просто не требуется. Обычно оснащенность реанимационных отделений в Европе - на хорошем уровне.

- Чубайс в реанимации.

- Ну, я же говорю, поэтому там каких-то особых требований нет. Даже при таком диагнозе. (У Чубайса - синдром Гийена-Барре, состояние средней тяжести, стабильное.- А.Г.)

Но дело не в этом. Даже не в этом.

Если бы была необходимость, думаю, и специалисты, которые там работают, и Чубайс, вернее, те, кто с ним находится, сделали бы все, чтобы его перевести в другое медицинское учреждение.

То есть, это - не тот человек, чтобы его здоровьем обеспокоились какие-то фонды, которые оказывают поддержку тяжело больным. Ну, чтобы оплатить это дело.

У Анатолия Борисовича, я думаю, на это денег хватит.

Не случайно тут (в России. - А.Г.) шли разговоры об открытии на него каких-то уголовных дел. Именно - в области использования бюджетных средств, а программа по нанотехнологиям финансировалась очень щедро.

Да и сам он признавался: дескать, у нас денег полно. Как-то, на одном из корпоративов - после этого был такой «слив».

В этом плане (то есть, в финансовом. - А.Г.), как раз, я не вижу никаких угроз для здоровья господина Чубайса. Если бы надо было, его бы перевели. Это бы решили без всяких там громких политических заявлений. Просто оплатили бы необходимые процедуры - и все.

Поэтому я надеюсь, что, все-таки, его заболевание протекает достаточно управляемо.

Ну, и потом, - если будут необходимы какие-то медикаментозные средства, доставить их - в условиях и масштабах Европы - проблемы тоже не составит.

- Но вот там, в этом лечебном учреждении, где лежит Чубайс - Mater Olbia Hospital - ожидают результатов анализов, которые были направлены в другую медицинскую лабораторию. Вообще, там какие анализы нужны? И долго ли их ждать?

- Во-первых, для того, чтобы знать, какие анализы, нужно представлять себе состояние здоровья больного. А вот что касается постановки диагноза, то он настолько манифестный, что ошибки быть не может. А если вести речь о диагнозе или исследовании, которые сопровождают само лечение, - ну, это вопрос такой, я бы сказал, тактического свойства.

- А как понять – манифестный и тактическое свойство?

- Ну, допустим, если у него что-то там с кровью, они что-то хотят уточнить, понимаете? Только вот это. Понимать не надо.

А какие там анализы, куда они направлялись, извините меня, это очень полиорганное заболевание, там анализов очень много должно быть и наверняка их ему делают.

Но я уверен, что задержка с анализами и направлениями в другие учреждения никак не повлияют на тактику лечения и не усугубит здоровье господина Чубайса.

- Понял. Спасибо вам большое, Геннадий Григорьевич. До свидания. Счастливо!