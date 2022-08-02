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2 августа 2022 8:15

Бывший шеф протокола Ельцина: Никаких «любых постов» Борис Николаевич Зюганову не предлагал

Соратник Ельцина сообщил, что экс-президент России не предлагал Зюганову "любых постов"
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Бывший руководитель службы протокола президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

Бывший руководитель службы протокола президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

…- Алло! Владимир Николаевич (Шевченко — прим. ред.), здравствуйте, это – Саша Гамов из «Комсомолки».

- Привет, Саш.

- А вот вы, наверное, в курсе. Наина Иосифовна Ельцина опубликовала заявление на сайте «Ельцин - центра» - о том, что ни при каких обстоятельствах Борис Николаевич не мог Геннадию Зюганову в 90-е годы (как это утверждает сам лидер КПРФ) предлагать «любой пост». И Геннадий Андреевич якобы отказался. Вы же, все-таки, очень много времени проводили в Кремле…

- Болтает очень много. Ничего ему (речь о Зюганове. - А.Г.) никогда не предлагалось. Ерунду он говорит.

Он сам всегда сидел, ничего не говорил, он только после того, как посидят, поговорят, послушает, потом выйдет, и прессе говорит: я сказал, я то и се.

Не говорил он, в принципе (ты можешь записать мои слова), начиная с 1991-го по 2008-й, ничего особенного. Он говорил одно и то же, что и сейчас говорит. «Мы создали 38 пунктов, мы разобрали то, то, то» - одно и то же каждый раз.

- То есть, в вашем присутствии его никогда Борис Николаевич не принимал, да?

- Нет, что значит, не принимал? Зюганов приходил в Кремль, Борис Николаевич же встречался с лидерами фракций постоянно, два, три, четыре раза в год.

Они приходили, сидели часа по два, по три там, говорили, как правило, одно и то же: да, да, да - и все, предложений особых не было.

- Ну, ясно. А вот наедине у Ельцина и Зюганова были разговоры?

- Ну, были, конечно. Ну, тут…Прессу выводили, они оставались, разговаривали. Но это было очень редко, чтобы Борис Николаевич отдельно принимал, он, как правило, принимал их всех вместе. Все фракции.

- Значит, поста от Ельцина никакого не было.

- Это, как говорится, выдумка. Говорить о чем-то надо.

Слушай, ну, чего уж вспоминать-то! То, что было 30 лет тому назад. Уже деда-то 15 лет с лишним нету. Чего? Это я не пойму. Вспомнил.

Пускай вспомнит, что он делал в ЦК партии, как друзей своих всех опережал и гонял, создавая партию.

- Ну, ясно. Ну, я понял. То есть, вы на стороне Наины Иосифовны здесь. Она правильно сказала.

- Конечно, она правильно сказала. Чего ей выдумывать?

- Понял. Как она поживает? Все нормально?

- Ничего, нормально, да. Слава Богу.

- Здоровье, самочувствие?

- На 91-м году она - в достаточно в хорошем состоянии. Ну, голова у нее всегда была светлая, так и осталась. Так что, вопросов здесь нет.

- В Оренбуржье на нашу общую малую родину Наина Иосифовна не собирается? (Наина Ельцина - родом из села Титовки Шарлыкского района Оренбургской области.)

- Да пока разговора такого не было. Потому что врачи перелеты особо не разрешают пока, вот.

- Привет от меня можете ей передать?

- Передам обязательно. Хорошо.

- Скажите, земляк звонил. И - пожелания. Ладно, все, спасибо огромное вам!

- Давай. Пока.

КАРТИНА ДНЯБорис Ельцин: досье KP.RU