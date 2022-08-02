Бывший шеф протокола Ельцина: Никаких «любых постов» Борис Николаевич Зюганову не предлагал

Бывший руководитель службы протокола президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

…- Алло! Владимир Николаевич (Шевченко — прим. ред.), здравствуйте, это – Саша Гамов из «Комсомолки».

- Привет, Саш.

- А вот вы, наверное, в курсе. Наина Иосифовна Ельцина опубликовала заявление на сайте «Ельцин - центра» - о том, что ни при каких обстоятельствах Борис Николаевич не мог Геннадию Зюганову в 90-е годы (как это утверждает сам лидер КПРФ) предлагать «любой пост». И Геннадий Андреевич якобы отказался. Вы же, все-таки, очень много времени проводили в Кремле…

- Болтает очень много. Ничего ему (речь о Зюганове. - А.Г.) никогда не предлагалось. Ерунду он говорит.

Он сам всегда сидел, ничего не говорил, он только после того, как посидят, поговорят, послушает, потом выйдет, и прессе говорит: я сказал, я то и се.

Не говорил он, в принципе (ты можешь записать мои слова), начиная с 1991-го по 2008-й, ничего особенного. Он говорил одно и то же, что и сейчас говорит. «Мы создали 38 пунктов, мы разобрали то, то, то» - одно и то же каждый раз.

- То есть, в вашем присутствии его никогда Борис Николаевич не принимал, да?

- Нет, что значит, не принимал? Зюганов приходил в Кремль, Борис Николаевич же встречался с лидерами фракций постоянно, два, три, четыре раза в год.

Они приходили, сидели часа по два, по три там, говорили, как правило, одно и то же: да, да, да - и все, предложений особых не было.

- Ну, ясно. А вот наедине у Ельцина и Зюганова были разговоры?

- Ну, были, конечно. Ну, тут…Прессу выводили, они оставались, разговаривали. Но это было очень редко, чтобы Борис Николаевич отдельно принимал, он, как правило, принимал их всех вместе. Все фракции.

- Значит, поста от Ельцина никакого не было.

- Это, как говорится, выдумка. Говорить о чем-то надо.

Слушай, ну, чего уж вспоминать-то! То, что было 30 лет тому назад. Уже деда-то 15 лет с лишним нету. Чего? Это я не пойму. Вспомнил.

Пускай вспомнит, что он делал в ЦК партии, как друзей своих всех опережал и гонял, создавая партию.

- Ну, ясно. Ну, я понял. То есть, вы на стороне Наины Иосифовны здесь. Она правильно сказала.

- Конечно, она правильно сказала. Чего ей выдумывать?

- Понял. Как она поживает? Все нормально?

- Ничего, нормально, да. Слава Богу.

- Здоровье, самочувствие?

- На 91-м году она - в достаточно в хорошем состоянии. Ну, голова у нее всегда была светлая, так и осталась. Так что, вопросов здесь нет.

- В Оренбуржье на нашу общую малую родину Наина Иосифовна не собирается? (Наина Ельцина - родом из села Титовки Шарлыкского района Оренбургской области.)

- Да пока разговора такого не было. Потому что врачи перелеты особо не разрешают пока, вот.

- Привет от меня можете ей передать?

- Передам обязательно. Хорошо.

- Скажите, земляк звонил. И - пожелания. Ладно, все, спасибо огромное вам!

- Давай. Пока.