Какая связь между уровнем омега-3 и протеканием COVID-19

Пилотное исследование, о котором идет речь, проводилось в США с участием 100 человек. Ученые ставили задачу проследить взаимосвязь между уровнем омега-3 и смертностью от COVID-19. В публикации исследования говорится: «Мы рассмотрели омега-3 жирные кислоты, которые обладают множественными противовоспалительными эффектами, а также могут снизить риск неблагоприятных исходов COVID-19».

Результаты удивили. Оказалось, что у пациентов с высоким индексом омега-3 в крови (на уровне 5,7% и выше) риск смерти был примерно на 75% ниже, чем у пациентов с низким индексом, т.е. дефицитом омега-3. Ученые отмечают, что уровень омега-3 в организме легко поднять: увеличивая потребление жирной рыбы (например, лосося, сельди, скумбрии, тунца и др.), которые богаты омега-3*.

Но если мы едим рыбу, то по большей части в виде искусственно выращенной, которая довольно бедна омега-3 жирами. Соответственно, готовые омега-3 жирные кислоты проще получить из пищевых добавок, содержащих высокие дозировки омега-3.

В настоящее время проводятся дальнейшие клинические испытания, в ходе которых проверяется полученная информация о том, что лечение омега-3 жирными кислотами окажет благотворное влияние на различные аспекты инфекции COVID-19.

Полезная роль омега-3 жирных кислот на здоровье в целом была выявлена в ходе прошлых эпидемиологических, терапевтических и фундаментальных научных исследований.

Влияние на воспаление

Например, установлено, что омега-3 способны влиять на воспаление: индекс омега-3 обратно связан с 10 биомаркерами воспаления. Напомним, что тяжесть течения COVID-19 обусловлена быстрым повышением уровня воспалительных цитокинов, что приводит к цитокиновому шторму. Чем меньше цитокинов будет высвобождаться, тем ниже риск тяжелого течения болезни и летальных исходов. Прием омега-3 снижает уровень цитокинов*.

Текучесть крови и тромбообразование

Тромбозы – еще одно тяжелое осложнение COVID-19, которое может стать причиной смерти. Когда мембрана эритроцита жесткая (при нехватке омега-3), эритроциту сложно проходить через капилляры, он застревает, и таким образом формируются тромбы. Омега-3 являются мощными природными антиагрегантами: уменьшают вязкость крови и препятствуют тромбообразованию.

Здоровье легких

По словам специалистов, омега-3 – это строительный материал для мембран всех клеток. И если самый большой их процент содержится в мозге, то на втором месте – легкие. Они выстланы жиром, который защищает альвеолы от повреждения любыми вирусами. И даже если рассуждать с этих позиций, становится очевидно, почему нехватка омега-3 ведет к тяжелому течению COVID-19.

Какой вывод можно сделать?

Исходя из данных, полученных ученными, можно сделать вывод, что целесообразно начать прием высоких дозировок высокоочищенных омега-3 кислот. Если человек еще не сталкивался с инфекцией, то полезно будет поднять уровень омега-3 в организме, чтобы в случае заражения встретить вирус «во всеоружии». Если болезнь уже позади, то польза от омега-3 будет идти на восстановление здоровья, ведь удар был нанесен весьма серьезный.

Среди капсул с высокими дозировками омега-3 можно обратить внимание на «Тройную Омега-3 Эвалар», которая содержит 950 мг омега-3 в 1 капсуле. Это одна из самых высоких дозировок, поэтому эти капсулы очень удобно принимать – всего по 1 капсуле в день.

«Тройная Омега-3 Эвалар», содержит высокоочищенные омега-3 из Норвегии, чистота которых превышает требования даже европейской фармакопеи.

Капсулы производятся в соответствии с международным стандартом качества GMP, которое отвечает самым высоким мировым требованиям.

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* «Blood omega-3 fatty acids and death from COVID-19: A pilot study», Short communication, March 01, 2021.

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