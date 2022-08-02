Россельхознадзор выявил в России беспрецедентный объём фальшивой сайры

В июле представители управления Россельхознадзора по Новосибирской области обнаружили, что компания «Сок-Фиш» произвела более 1 147 тонн консервированной рыбы, указав недостоверные данные об используемом сырье. По предварительной оценке совокупный неправомерный доход от данной деятельности составил более 320 млн рублей. Это крупнейшая партия поддельных рыбных консервов, выявленных в России. Так, с 19 августа 2021 года по 21 июля 2022-го в документах на производство консервированной сайры и скумбрии в качестве сырья указаны более дешевая рыба - сардина и сельдь, консервированной печени трески - сельдь и горбуша, а в производстве консервированной горбуши – сельдь.

«Данные факты свидетельствуют о нарушении ООО «СОК-ФИШ» основополагающего принципа прослеживаемости, - говорится в сообщении Росссельхознадзора. - Кроме того, установлено, что в мае 2022 года без указания в компоненте ФГИС «ВетИС» - «Меркурий» сведений о сырье было выработано 492 кг консервов из сайры». В таком случае никто из специалистов даже примерно не может проследить ни качество, ни элементарную безопасность консервов – внутри уже произведённых и распроданных банок вполне может находиться просроченное сырье или рыба, пораженная паразитами и возбудителями опасных заболеваний.

По информации Россельхознадзора поддельные рыбные консервы как минимум на протяжении всего прошлого года регулярно направлялись в торговые сети Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Для пресечения нарушения обязательных требований компании «Сок-Фиш» объявлено предостережение: через ФГИС «ВетИС.Паспорт» в адрес представителя предприятия выдано предупреждение.

Напомним, в декабре 2021 года Роскачество провело веерное исследования сайровых консервов, которые показали, что в продукции 11 торговых марок из 19 изученных не обнаружено ДНК сайры совсем. Причем, если одни компании в последствии меняют рецептуру, то другие настаивают на своем праве гнать фальсификат. Так, «КП» рассказывала, что представители компании «Русский рыбный мир» обратились в Роскачество с письмом, в котором заявили, что потребитель сам виноват, поскольку обращает внимание лишь на названия банок и не вчитывается в подробности состава консервов, написанные мелким шрифтом. А там он обнаружит, что в банке совсем не сайра, а дешевая сардина.

Однако в Роскачестве считают, что подобное «толкование» маркировки продукции - это грубейшее нарушение законодательства. «Разъясняем, что, согласно обязательным требованиям ТР ЕАЭС 040/2016, указание вида рыбы обязательно. Вынесение же на лицевую сторону этикетки названия «САЙРА приморская натуральная с добавлением масла» вводит потребителя в заблуждение», – сказано на сайте организации.