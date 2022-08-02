Экономия до 72%: сколько стоит собрать первоклассника в школу, если покупать вещи с рук

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вроде, компании-производители ранцев и пеналов из России пока не ушли. И на том спасибо! Сейчас родители детей, которые почти через месяц отправятся в первый раз в первый класс, активно закупают школьные принадлежности. И многие выбирают бэушные вещи: время на дворе непростое, и если есть шанс купить что-то подешевле на сайтах объявлений, надо его использовать. Так, на Авито в июле продажи школьных товаров с рук выросли на 41% по сравнению с прошлым годом.

- Чаще всего в этом году на Авито пользователи покупали пеналы, а также сменку для девочек и мальчиков, - уточняет Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

По данным Авито, за счет вещей с сайтов объявлений можно полностью «экипировать» мальчика в первый класс в среднем за 7 320 рублей, девочку - за 6 840 рублей. Но это без гаджетов. Если купить будущему первоклашке телефон и ноутбук, родители мальчика уложатся в 53 420 рублей, девочки – в 52 940 рублей.

Заодно аналитики подсчитали, сколько родители будущих первоклашек смогут сэкономить, покупая вещи с рук. По данным экспертов, собрать в школу мальчика за счет товаров с сайта объявлений будет на 63% дешевле, чем если покупать вещи в магазинах. Для родителей девочек экономия составит 72%.

ЧТО ПОЧЕМ