Росприроднадзор и РАН поддержат талантливых детей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Премия была учреждена Росприроднадзором весной прошлого года. И сейчас проходит уже во второй раз. Участие в ней призвано привить экопривычки у детей, подростков и их родителей.

И вот сегодня Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Российской Академией наук был сделан еще один важный шаг для экопросвещения и поощрения талантливых и одарённых детей. Ведомства заключили соглашение о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной деятельности, в том числе по вопросам загрязнения окружающей среды микропластиком. А еще эксперты Росприроднадзора и РАН выступят наставниками для талантливых участников.

- Я рада, что поддержку нашей премии оказывают ученые, - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Теперь, с наукой, все станет и серьёзнее, и интереснее, в первую очередь, для ребят. Они получат, как теоретическую базу для исследований, так и научную. Со своей стороны эксперты службы тоже не останутся в стороне. Дала поручение территориальным органам присмотреться к одному из участников, который намерен провести исследование по очистке Байкала.

Кроме того, подписанный документ предусматривает взаимодействие сторон в научной, инновационной, экспертной деятельности в области природопользования, охраны окружающей среды, включая вопросы загрязнения микропластиком и изучения его влияния на здоровье человека, ограничения негативного обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и экологии.

Один из важных аспектов - популяризация темы охраны окружающей среды, экологической безопасности, научных знаний, достижений науки и техники, развитие научно-технического творчества молодого поколения и привлечение молодежи к научной деятельности. Именно поэтому среди партнеров Премии ведущие российские СМИ, в их числе и «Комсомольская правда».

Безусловно, среди участников Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» есть ребята – авторы серьезных научно-практических идей и разработок. И по словам главы Росприроднадзора, Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН, который является национальным координационным и региональным центром Российской Федерации в рамках Стокгольмской конвенции, уже проявил интерес к одному из талантливых участников. Он изучает возможность применения микроводоросли хлорелла для очистки вод озера Байкал от сине-зеленых водорослей, активность которых приводит к явлению «цветения» воды. Юный исследователь предлагает поделить озеро на сектора и взять пробы воды до начала эксперимента, затем добавить хлореллу из расчета 20 литров микроводоросли на 1 гектар воды. Хлорелла делится каждые 12 часов и, плавая по поверхности, сможет эффективно вытеснять сине-зеленые водоросли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 15 тысяч работ из всех регионов России и из 19 зарубежных стран было принято для участия всего за 4 месяца.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.

НОМИНАЦИИ

«Экомир», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экомультфильм», «Экорисунок», «Экофокус», «Экоблогер», «Экосемья», «Экошкола».

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Работы принимаются до 1 октября 2022 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

Генеральный партнёр – АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орлёнок», Российское общество «Знание», ФГБОУ ДО ФЦДО, Московский зоопарк. Проект поддержали: киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», гранд отель «Жемчужина».

Генеральный информационный партнёр – МИА «Россия сегодня», генеральный радиопартнёр – Business FM. Информационные партнёры: МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм, журнал «Экоград».