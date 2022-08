Вам назначили статины. Как уменьшить их побочное действие?

И многие из них сталкиваются с мучительными побочными эффектами: боли и судороги в мышцах; нарастающая с каждым днем слабость – такая, что ноги не держат, и нет сил подняться; повреждение печени; увеличение риска развития диабета - и это далеко не весь список. В августе 2001 года известная фармацевтическая компания была вынуждена отозвать популярный препарат для снижения уровня холестерина, который принимали около 700 000 американцев, после того как 31 человек умер от тяжелой миопатии – прогрессирующей атрофии мышц[1].

Но назначенный врачом прием статинов отменять нельзя! Их необходимо принимать постоянно, часто - пожизненно. Поэтому встает вопрос: можно ли как-то нейтрализовать их опасные побочные эффекты?

Ученые установили, что одновременно со снижением холестерина статины понижают и уровень коэнзима Q10 в организме – уже через месяц приема статинов он падает на 50-80%[2]! При таком резком снижении уровня коэнзима организм начинает преждевременно стареть, увядать, ослабевать, становиться немощным. В США при назначении статинов все больше специалистов рекомендуют одновременно со статинами принимать коэнзим Q10[3].Он необходим нашим мышцам как источник внутриклеточной энергии, позволяющей сохранять двигательную активность, и особенно главной мышце – нашему сердцу, которое просто не сможет без него работать. Доказано, что ежедневный прием 100 мг коэнзима Q10 достоверно уменьшает тяжесть мышечных болей[3] и нейтрализует другие изменения, связанные с побочными эффектами статинов[4]. Более того, применение коэнзима Q10 для профилактики и в комплексной терапии сердечной недостаточности снижает количество госпитализаций на 38%[5].

Как правильно выбрать коэнзим Q10?

На полках аптек можно найти самые разные виды и формы коэнзима – таблетки, капли на водной основе, суспензии и т.д. Но надо помнить, что коэнзим Q10 – вещество жирорастворимое, то есть максимально усваивается в виде масляного раствора. Поэтому внимательно прочтите состав на упаковке - на первом месте должно стоять масло. Чаще всего используется соевое – оно отличается дешевизной и неприятным послевкусием; чуть реже – оливковое.

А вот компания «Эвалар» для лучшего усвоения своего Коэнзима Q10 выбрала не какое-нибудь масло, а кокосовое, которое само по себе представляет просто кладезь необходимых нашему организму нутриентов. В каждой капсуле Коэнзима Q10 Эвалар – максимальная[6] дозировка коэнзима (100 мг), растворенного в кокосовом масле первого холодного отжима, от ведущего производителя Японии. При этом Коэнзим Q10 Эвалар в 2 раза выгоднее аналога[7]!

Коэнзим Q10 Эвалар можно принимать не только для уменьшения побочного действия статинов – он способствует:

• укреплению сердечной мышцы;

• сохранению молодости и красоты;

• замедлению процессов старения.

