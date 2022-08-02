Песков раскрыл, купается ли Путин в Черном море в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

… - Дмитрий Сергеевич, есть вероятность, что конец недели Президент России проведет в Сочи, - с таких слов журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля во вторник, 2 августа. - Известна ли подробная программа? И удается ли в таких командировках Владимиру Владимировичу хотя бы разок искупаться в море?

- Не могу вам сказать, - ответил Песков. - Это зависит от рабочего графика. Иногда удается (искупаться в море. - А.Г.), иногда - нет.

Сейчас, конечно, график напряженный.

Что касается графика, я вам только могу сказать, что, действительно, в пятницу будет рабочий визит президента Турции Эрдогана. В Сочи состоятся переговоры двух президентов.

Ну, и помимо этого, тоже много бесед, много разных рабочих совещаний… Которые не попадают в поле зрения общественности, но, тем не менее, происходят у президента в течение дня в большом количестве.

- А чему будут посвящены переговоры с президентом Турции?

- Переговоры с президентом Турции будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия.

Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина. Хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы этого механизма - по вывозу зерна из украинских портов. Посмотреть, насколько он эффективно работает. Ну, и обменяться мнениями по мировым делам.

Повестка дня, мы видим, весьма и весьма напряженная.

- Спасибо.

- Пожалуйста.