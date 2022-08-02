Народ ахнул от новой квартиры Ксении Собчак: на такое жилье среднему россиянину пришлось бы копить 2000 лет

Ксения Собчак. Фото: REUTERS

Ксения Собчак никогда не скрывала: женщина она состоятельная. Как говорится, и хотелось бы поменьше хвастать, да пока нет такой возможности: каждый год телеведущая, как жена руководителя муниципального театра, отчитывается об имуществе и доходах. Именно по этим документам каждый желающий может отследить, как растут заработки Собчак: в 2019-м году она задекларировала 186 млн рублей; в 2020 - 213 миллионов; а в 2021 - уже 295 миллионов рублей.

Вот и недвижимость телеведущей только ширится: она практически закончила ремонт в новом доме, где будет огромная гардеробная на целый этаж и отдельная комната для шуб; приобрела квартиру в Дубае, где греется все больше перелетных птичек шоу-бизнеса... А на днях, как судачат сплетники, Собчак стала собственницей роскошных апартаментов в Сочи.

Так, по информации блогера Антона Суворкина, Ксения купила один из самых дорогих пентхаусов с видом на море. Площадь двухуровневой квартиры - 1450 квадратных метров, а стоимость 1 квадратного метра якобы составляет около 1 млн рублей. Итого, сделка обошлась теледиве в рекордную сумму - 1,5 млрд рублей.

- Конечно, Собчак в состоянии потянуть этот ценник. Но если человек вкладывает 1,5 млрд рублей в недвижимость, значит, уезжать из России он точно не собирается, - озвучил свои выводы Суворкин.

Как указано на официальном сайте жилого комплекса, это не просто дом, а "дом-курорт". На территории небоскреба с эффектным стеклянным фасадом есть собственный парк, свой отдельный пляж, СПА и бассейн, а также круглосуточная служба консьержей, которым можно поручить любое дело: хоть няню вызвать, хоть билеты в кино купить.

Сама Собчак новости о покупке квартиры в Сочи пока никак не комментирует, в отличие от сетевых обывателей. Так, блогеры уже подсчитали, что среднему россиянину, который, по последним данным Росстата, получает 66,7 тысяч рублей, на подобный пентхаус пришлось бы копить 1872 года. И то - если ни копейки не тратить.

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