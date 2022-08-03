Дружба народов: в Самаре обсудили национальную политику России

Фото представлены пресс-службой «Дома народов России»

В Самаре проходит II Всероссийский форум «Единство в согласии», организованный Домом народов России при поддержке ФАДН России. На мероприятие съехались представители региональных органов государственной власти, Домов дружбы и Домов национальностей из разных уголков страны, чтобы поделиться свои опытом межнационального и межкультурного общения. Лучшие практики гости форума заберут с собой и применят в своих областях.

Открыл форум губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я рад, что Самара принимает такой форум вслед за столицей нашей страны- Москвой. Мы принимаем людей неравнодушных, которые понимают, что является богатством нашей страны, содействуют тому, чтобы удивительное богатство человеческих душ, многообразие национальностей объединяло всех нас, как и предыдущие столетия, для достижения казалось бы самых простых целей - возможности жить по заветам предков, иметь достоинство и честь, суверенитет нашей нации. В нашем регионе живут представители 157 национальностей, в дружбе и взаимопонимании, живут и трудятся, вместе растят детей. И я уверен, что несмотря ни на какие невзгоды и вызовы, чувствуют свою сплоченность, - сказал глава региона.

Отличие этого форума от прошлогоднего - в его формате. На этот раз он носит образовательный и даже самообразовательный формат. Экспертов поделили на секции по своей тематике, но они не разделены по разным кабинетам, а заседают одновременно. За каждым столом представители разных структур: органов власти, муниципалитетов, общественных и научных организаций. И все они находятся в диалоге, цель которого - поделиться опытом, выявить лучшие практики и наметить проблемы, с которыми сталкиваются все участники государственной национальной политики.

Фото представлены пресс-службой «Дома народов России»

Разрабатывают закон о национальной политике

Еще одна цель форума - собрать базу для нормативного регулирования вопросов национальной политики. Как заявила заместитель руководителя ФАДН России Анна Котова, сейчас разрабатывается законопроект о федеральной национальной политике.

- Существующее законодательство в сфере национальной политики во многом устарело с правовой и политической точки зрения. Закону о национальных культурных автономиях, например, 26 лет. Закону о гарантии прав малочисленных народов - 23 года. Положение о домах дружбы рамочное, декоративное, что вызывает проблемы с финансированием и не позволяет выигрывать в том числе государственные гранты. Потому что их использование должно быть целевым. Работа, которую делают эти дома и объединения огромная, а по факту на бумаге это не закреплено.

От изучения языка до гуманитарных миссий

Дом народов России способствует выработке новых, креативных, современных решений по реализации стратегии государственной национальной политики.

- Наша сфера самая междисциплинарная и межведомственная, поэтому тематика и проекты, которые мы реализуем, охватывает широкий круг вопросов. Это и изучение родных языков, и укрепление межрегиональных связей и гуманитарная тематика, - говорит директор Дома народов России Анна Полежаева.

Например, сейчас Дом народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и этнокультурными организациями формирует гуманитарные миссии в ДНР, ЛНР и Сирии. Планируется вывезти 100 детей из ДНР и ЛНР в регионы России для того, чтобы они познакомились с российской культурой, узнали нашу страну. Возраст ребят разный и в зависимости от него составляется программа. В гуманитарную миссию входит образовательная программа, психологическая работа, спортивные мероприятия.

Фото представлены пресс-службой «Дома народов России»

• В зависимости от возраста, ребята знакомятся в том числе с архитектурными объектами исторического наследия. Главная задача - дружба и сотрудничество. Эти дети не жили в спокойной обстановке, поэтому важно дать им ощущение спокойствия.

На Донбассе уже сформирован Дом народов Донбасса. Как говорит Анна Полежаева, для того, чтобы его создать, стены не нужны. Дом народов Донбасса - это прежде всего объединение людей разных национальностей, представителей диаспор, которые исконно проживали на территории этого региона. И сейчас важна готовность общественной палаты Донбасса реализовывать конкретные прикладные проекты совместно с Домом народов России.

Этноолимпиады и этнотуризм

На форуме участники делились своими проектами. Так руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков предложил использовать опыт российской столице по проведению этно олимпиад.

В Москве этно олимпиады проводятся в шестой раз. Сначала она проводилась среди школьников, потом среди родителей и учителей. Сейчас в них принимают участие студенты. В этом году расширилась и их география - этноолимпиады проходят в региональных вузах.

Участники таких олимпиад отвечают на вопросы о национальной культуре: о традициях, обычаях, одежде народов, а также решают практические задачки.

Также участники форума обсудили развитие этнотуризма.

• Внутреннее направление туризма в нашей стране развивается и мы со своей стороны дополняем его и усиливаем за счет аккумуляции представителей народных промыслов на пути этномаршрутов. В них внедряются точки с национальной кухней, предметами ремесленников. Туризм в России сейчас очень конкурентноспособный, а золотое основание у него - наша многонациональная культура.