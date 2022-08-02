Завершилось дело о крупнейшей взятке в истории России

Мосгорсуд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Мосгорсуд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным. Оглашение приговора еще идет, какое назначат наказание пока не известно. Однако парламентарий до последнего уверял: «Оболгали». Приехал в суд без вещей, в приподнятом настроении и заявил журналистам, что зарегестрировался в качестве кандидата на пост главы Челябинской области.

Вадим Белоусов — один из богатейших депутатов РФ (по версии «Forbes»), до сих пор действующий парламентарий от «Справедливой России», член комитета Госдумы по конкуренции и теперь официально признанный взяточник. Причем один из самых-самых. Его обвиняют в получении самой большой суммы в истории России — 3,25 миллиарда рублей.

Уголовное дело против Белоусова и его тещи Маргариты Бутакой, которая по версии следствия участвовала в коррупционной схеме, вытекло из дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. И тянется уже довольно давно. Когда именно его возбудили не известно, но к Маргарите Бутаковой следователи пришли еще в 2017 году. А пленарное заседание по лишению Белоусова депутатской неприкосновенности состоялось еще в декабре 2018-го. Однако, на официальном сайте Госдумы Белоусов до сих пор значится, как депутат, напомним, что Думу VIII созыва сформировали осенью 2021-го. Получается, не смотря ни на что, Белоусов в нее попал.

Суть дела. Как уверяют следственные органы Белоусов и его теща Бутакова были посредниками при передаче взяток экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Все эти миллиарды были «откатом» от предпринимателей, занимающихся строительством дорог по господряду. Точная сумма преступной группы хищений до сих пор не известна, но как заявляет следствие речь идет о более чем 10 000 миллиардах рублей. Белоусову и Бутаковой инкриминируют сумму в 3,25 миллиарда рублей. Сам Юревич давно бежал из России, скрываясь от уголовного преследования.

Дело против Белоусова и Бутаковой было передано в суд в сентябре 2020-го. Но его рассмотрение перевели в Москву. И вот 2 августа началось оглашение приговора в Мосгорсуде. Все это время депутат и его родственница находятся под подпиской о невыезде.

Вадим Белоусов, для которого прокуратура запросила 14 лет, пришел на заседание бодрым, веселым и без вещей. Улыбался в фотокамеры и отвечал на вопросы журналистов. Парламентарий заявил, что верит в победу «над врагами». И вообще не собирается ни в какую тюрьму, а собирается на выборы губернатора Челябинской области. Его теща, 83-летняя Маргарита Бутакова, выглядела не такой веселой. Ей с учетом возраста и хронический заболеваний прокуратура просит дать 4 года.

Какой именно срок назначит для них Мосгорсуд пока не известно, чтение приговора еще идет. Но уже прозвучали слова «признаются виновными».