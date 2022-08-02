Нашествие медуз-зомби в Черном и Азовском море: Что делать туристам

Медузы портят отдых курортникам, приплывая к пляжам и превращая море в кисель. Фото: Shutterstock

Аурелии - кругленькие, похожи на прозрачное блюдце. Чаще всего маленькие, хотя встречаются экземпляры до 40 см в диаметре. Корнероты - рыхлые плюшки, голубые или с синим ободком и букетом пышных щупалец. Эти обычно размером с детское ведерко, но бывают и 10-килограммовые гиганты с метровыми шляпками. Эти два вида медуз и портят отдых курортникам, приплывая к пляжам и превращая море в кисель.

Что мешает нашим ученым придумать ультразвуковую или какую другую штуковину, чтобы включил утром - и медузы врассыпную. Или сетки ставить, как на некоторых иностранных курортах. Неужели нет управы на этих склизких клуш? Спросила об этом Бориса Аннинского - ведущего научного сотрудника отдела физиологии животных и биохимии ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН.

- Сетки у нас не применяют, а отпугивать медуз не получится, потому что это организмы, которые пассивно перемещаются с водой. Много их в каком-то месте или мало, зависит от циркуляции водных масс и ветра, - пояснил ученый. - На ЮБК большого скопления медуз мы не наблюдаем. Разве что в Балаклавскую бухту, бывает, набиваются аурелии, если долго дует восточный или юго-восточный ветер. А были времена, когда валы выброшенных морем медуз в отдельные годы достигали метровой высоты.

- Говорят, в Азовском море медуз стало много - правда?

- Да, это так. Связывают это с потеплением и осолонением моря. Раньше концентрация соли была 11-12%, а сейчас уже более 14, почти как в Черном. К тому же популяции медуз быстрее развиваются там, где песчаные пляжи.

- Нужно ли бояться медуз? Можно ли брать в руки?

- Аурелии абсолютно безвредные, у них нет стрекательных клеток, которые жалят при соприкосновении с кожей. А вот корнероты могут обжечь. Это неопасно и не больнее укуса комара, хотя может вызвать покраснение и зуд. Если же взять медузу в руки, а потом потереть глаза, то будет раздражение. Так рыбаки рассказывали, сам я не проверял. Еще есть гидроиды – они похожи на водоросли, так вот их стрекательные клетки вызывают более сильную реакцию на коже - как от термического ожога.

- Август считается самым медузным месяцем – почему?

- Таков жизненный цикл медуз. Живут они полгода-год, а потом погибают. У аурелий это период с мая по февраль, у корнеротов цикл завершается в августе-сентябре. Кого-то море выбрасывает на берег, кто-то растворяется в воде. У медуз процесс умирания может растянуться на месяцы. Отнерестившись, они как бы запускают процесс самоуничтожения и постепенно теряют структуры, органы.

- Как зомби?

- Можно и так сказать. Полноценную жизнь медуза вести уже не может, но еще плавает.

ВАЖНО

Если ужалила медуза, промойте это место солевым или содовым раствором. Или же морской водой. Но не пресной, иначе раздражение может усилится.