Макароны вместо трубочек и помощь медвежатам: Как кафе в Москве учат заботиться об экологии

Кофе в свой стакан - это экологично и дополнительная скидка. Фото: Алиса ТИТКО

С каждым годом растет количество москвичей, которые выбирают осознанное потребление, занимаются сортировкой мусора и стараются отказываться от одноразовой посуды. Этот тренд поддерживают и московские кафе. Рассказываем, какие экологические акции они придумывают.

Тренды на эко-френдли

Многие кафе имеют благие порывы отказаться от пластика, поддержать экологию. Но сразу же становится вопрос: а чем заменить?

- Практически во всех кафе и ресторанах соки, лимонады и коктейли подают с пластиковыми трубочками. Есть альтернатива - картонные трубочки, которые доступны почти во всех супермаркетах, они и в наборах для пикников. Но они имеют бумажный не совсем приятный привкус. И когда бариста старался делать вкусный коктейль, а потом бумажная трубочка все портит – не вариант. Использование макарон – тоже не везде по концепции заведения подойдет. Металлические трубочки вызывают у клиентов вопрос гигиены. Самый экологичный вариант – просто отказаться от трубочек, - рассказала kp.ru Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

Приучить горожан брать любимую кружку из дома, чтобы в нее налили чай или кофе, вряд ли получится по одному щелчку.

- Стратегически правильнее было бы поощрять людей за переработку стаканчиков, трубочек и других товаров. Принес такую посуду – получил копеечку или бонусы. Таким образом, формировать комьюнити вокруг заведений, - поделился Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

Сейчас лишь единицы поддерживают экологические акции – носят авоськи для покупок в магазинах, реально берут с собой кружку и полностью поддерживают эко-френдли форматы заведения. Но все большие дела начинались с непринятия и отрицания.

- Здесь главное, чтобы внутренняя миссия заведения совпадала с экологическими акциями. Иначе трубочки из яблочного желе или макарон бывают не уместны, или становятся не выгодными. И тогда пиар длится несколько месяцев и все возвращается, как было, - добавил Евгений Демченко.

Бариста сделает ваш любимый кофе и нальет в ваш стакан. Фото: Алиса ТИТКО

«Гараж»: макароны вместо трубочек

Экологические подходы требуют осознанности и немного креатива, чего не занимать музею «Гараж» в Парке Горького. В местном кафе стараются готовить максимально из локальных и сезонных продуктов. Вино и кофе только от российских поставщиков. А вместо пластиковых трубочек используются макароны букатини.

- Наша команда придерживается принципов ответственного потребления и безотходного производства. Из неизрасходованных частей хлеба и овощей мы делаем декоративные элементы, вкусовые усилители, - рассказали в кафе.

Если заказать кофе или лимонад навынос в своей посуде, то предусмотрена скидка 30%. Такая акция в кафе действует уже более пяти лет. Скидку можно получить только на безалкогольные напитки.

Все клиенты "Кофемании" получат скидку 10% на "кофе с собой". Фото: Алиса ТИТКО

«Кофемания»: налейте в мою чашку

В заведения сети можно прийти со своим термо-стаканчиком и попросить налить туда свой любимый напиток. Отказ от одноразовых стаканчиков – не только бонус для тех, кто заботится об окружающей среде, но и скидка.

- Скидку 10% можно получить при каждом заказе на «кофе с собой», - рассказали на кассе.

Нальют кофе в термо-посуду любого объема и формы, но только чистую: чтобы напиток оставался безупречным. "Кофемания" отказалась от пластиковых приборах и ввела деревянные ложки, вилки и палочки для размешивания сахара в горячих напитках. А холодные напитки можно взять с собой не в одноразовых стаканчиках, а многоразовых с красивым дизайном (дополнительная плата не нужна).

Органические трубочки для коктейлей и соков используют в 1870 Abrau-Durso. Фото: Алиса ТИТКО

«1870 Abrau-Durso»: окрошка из бутылки

Новый ресторан на Арбате решил сразу погрузиться в экологическую тему. В интерьере использовали много дерева, для декора картины из бутылок. И даже подают квас для окрошки не из пластиковой, а стеклянной тары.

- На производстве игристых вин внимательно относятся к бутылкам, которые пойдут в производство, а те, которые не подошли, получают вторую жизнь в ресторане. Например, используя в подаче окрошки, - рассказали в заведении.

Для коктейлей и соков используют органические трубочки четырех видов: из пшеничной соломы, камыша, сахарного тростника и молотого кофе.

Квас для окрошки подают из бутылок, которые получили вторую жизнь. Фото: Алиса ТИТКО

«Ресторан №13»: трубочки из соломы

Экологическую тему в ресторане поддерживают уже три года, гостям нравится деревянная мебель, живые цветы, фермерские продукты, которые используются для приготовления блюд. А еще соломенные трубочки вместо пластиковых.

- Эко-трубочки мы заказываем в Китае. Для их изготовления используется камыш или пшеничная солома. Это современное экологическое решение, - рассказывают в ресторане.

- Сколько в месяц нужно таких трубочек?

- Около 5000 штук.

«Буше»: чеки на почту

Сетевые пекарни долгие годы придерживаются экологического направления и каждый раз вводят новые акции. Поддерживают велодвижение - в летнее время на работу на двух колесах. Используют ложки и вилки из дерева, убрали пластиковые трубочки, используют салфетки из вторсырья. В мобильном приложении можно выбрать функцию «отправить чек на почту».

- Отказ от бумажных чеков поможет сохранить 53 кг чековой ленты в день, и она не попадет в мусор. Для тех, кто не знал, чековая бумага практически не поддается переработке – в ней мало целлюлозы, рассказали в кафе.

Раньше в кафе действовала 10%-скидка на напитки в свою кружку, но после ковидных ограничений пока акцию не вернули. Зато осталась другая – свои бутылки всегда можно наполнить питьевой водой бесплатно.

«КМ20»: скидки на воду

Ресторан изначально построено на здравом подходе, в меню много фермерской продукции и рыбы. Хлеб выпекают сами, а среди всесезонных бестселлеров – пицца и паста на безглютеновой муке.

- Мы даем скидку 20% на негазированную воду тем, кто принесет использованные бутылки в ресторан, - рассказали в заведении.

Björn: помощь медвежатам

Ресторан глубоко погружен в экологическую тему. Здесь занимаются переработкой продуктов, сортировкой мусора, вывозят батарейки, используют энергоемкие лампочки. Активна долгосрочная акция «Добрый кофе» - выручка от продажи холодного Милк Панч передается Центру спасения медвежат-сирот в Тверской области.

- Продолжаем акцию «в свою кружку – скидка 10%». Стоит объяснить, что мы выдавали клиентам бесплатно наши многоразовые кружки, и вот с ними нужно приходить. Много раздали. В скором времени думаем, как еще партию добавить, - рассказали в ресторане.

Постоянные клиенты знают об экологичной акции, когда проходит выезд в лес для уборки от мусора. После каждый участник получает скидку в ресторан или бесплатные напитки.