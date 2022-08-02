Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Казалось, ничто не может отвлечь мир от Украинского кризиса. Но это удалось президенту Джо Байдену и его коллегам по Демпартии США. В разгар энергетического кризиса и рецессии американской экономики, спикер Конгресса Нэнси Пелоси отправилась с официальным визитом на Тайвань.

Проблема в том, что данная территория является своего рода «китайской Украиной»: в 1949 году местные националисты, проигравшие в гражданской войне коммунистам, бежали на этот остров, где под охраной американского флота стали строить собственное государство.

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибывает в Тайбэй Фото: REUTERS

При этом почти весь мир (включая Россию и, внезапно, США) придерживается «доктрины одного Китая». То есть официально считает мятежный остров частью КНР. Но и отношения у Вашингтона с Пекином последние годы стали едва ли не хуже, чем с Москвой. Причина — банальные цифры: из-за роста Китая, Америка перестала быть экономикой №1. А затем, по логике, за потерей экономической гегемонии неизбежно сойдёт на нет и гегемония политическая. Однако превращение однополярного мира в многополярный (за что как раз выступают Россия и Китай) для вашингтонской элиты будет означать окончательный конец.

Поэтому в «месяц катастроф» (август) американцы начинают эффектную провокацию. Самолёт Нэнси Пелоси, посетив по пути ещё пару восточноазиатских стран-союзниц США, приближается к столице Тайваня — Тайбэю. И Пекину тут предлагается вилка из двух одинаково плохих вариантов. Либо промолчать — по сути признав, что «Китаев два» и Тайвань может общаться с врагами КНР, как заблагорассудится.

Либо пойти на обострение с пусть слабеющей, но по-прежнему ядерной державой. Что чревато уже Третьей мировой войной. Некоторое время казалось, что Китай выбрал именно этот путь. Пекинские патриотические газеты — пусть со ссылкой не на чиновников, а на «независимых экспертов», но намёк понятен — писали, что «самолёт Пелоси при попытке подлететь к Тайваню будет сбит». И действительно, флот и авиация под красными флагами выдвинулись к мятежному острову.

Ставки поднялись до предела. Зачем американцам такая игра на грани фола — понятно. Тем самым всему миру (и редеющим союзникам США) посылается чёткий сигнал: да, в 2021 году мы ушли из Афганистана, в 2022 году — допустили тяжёлые поражения Украины на поле боя, хотя ранее «давали гарантии помощи» и Киеву, и Кабулу. Но теперь мы вопреки всему прорвались в Тайбэю и показываем, что «своих не сдаём», а США — по-прежнему держава №1.

И вот — в 17:45 по московскому (и поздно вечером по местному) времени — шасси самолёта Пелоси всё-таки коснулись тайваньского аэродрома.

В местном парламенте — куда 82-летняя американка собиралась с официальным визитом — расстелили красную дорожку. Газеты ехидничали: «Команду Пелоси поселят в 48 номерах сверхдорогого тайбейского отеля Grand Hyatt» (понятно, что за счёт налогоплательщиков, вопрос лишь — американских или тайваньских). Прилёту спикера Конгресса, впрочем, были рады не все — в Тайбэе прошли демонстрации сторонников дружбы с Китаем (и противников сближения с США) — впрочем, немногочисленные.

Параллельно — опять же, по маловразумительным сообщениям местных СМИ — китайские истребители пересекли неофициальную границу — срединную линию в Тайваньском проливе между островом и материком. Впрочем, проникновения боевых машин КНР в воздушное пространство Тайваня регулярно бывали и раньше.

Но если кто-то ожидал Третьей мировой — то кровожадные надежды не оправдались. Китай ограничился дипломатическими протестами. И ещё запретил ввоз тайваньских продуктов — сладостей и хлеба (не шутка).

Но и американцы решили подсластить пилюлю. Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань, конечно, поддерживает «тайваньскую демократию», но никак не меняет политику США в отношении острова (то есть де-юре Вашингтон по-прежнему выступает за «принцип одного Китая»).

— Мы примем все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности, — грозно предупредил МИД КНР, однако, как показывает практика, сами по себе такие заявления без реальных мер вызывают в ответ лишь шутки про «последнее китайское предупреждение».

Конечно, всегда есть вариант «сделать сиквел» удачного политического триллера — ведь визит Пелоси на Тайвань продолжится и завтра. Но, судя по всему, обе стороны, поиграв мускулами, решили не обострять. По крайней мере, на момент написания данного текста.

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