Как зарабатывают сбежавшие за границу звезды: у Хаматовой теперь агент в Голливуде, Галкина зовут на ТВ, а у Литвиновой и Дапкунайте спектакли

Рената Литвинова и Ингеборга Дапкунайте будут зарабатывать на жизнь моноспектаклями. Фото: СОЦСЕТИ

Артисты, которые сбежали из страны, активно ищут способы заработать. Надо кормить семьи, а деньги с зарубежных счетов снимать не хочется — заработанные ранее миллионы грамотно инвестированы и работают на проценты. В России звезды получали очень большие деньги: бешеные гонорары за рекламу, концерты, спектакли, съемки, работу на ТВ, участие в «заказниках» для богачей и крупных корпораций. За границей таких гонораров не будет. У многих есть сбережения в зарубежных банках, но тратить их на насущные нужды не всем хочется. Истории пяти миллионеров, которые сумели неплохо заработать в России и теперь налаживают быт за рубежом.

Чулпан Хаматова, 46 лет, трое детей

Актриса Чулпан Хаматова с тремя дочками (Арина – 20 лет, Ася – 19 лет, Ия – 11 лет) с марта живет в Латвии. Одна девочка у актрисы – приемная, а двум другим дочерям финансово помогают их отцы, экс-мужья звезды. Слухи о «бедности» артистки оказались немного преувеличены.

Сразу после переезда у Хаматовой был стресс, который спровоцировал заявления о безденежье: «Даже чтобы добраться из аэропорта до дома в деревне, нужна была помощь других людей, потому что денег на аренду машину у меня не было. Я очень благодарна каждому, кто мне помогает».

Со слов коллег актрисы: все оказалось не так уж и безнадежно с финансовой точки зрения. Это в начале карты российских банков были заблокированы, но этот вопрос решили — деньги перевели. Хаматова хорошо зарабатывала в России: получала за выход на сцену в спектакле от 130 до 260 тысяч рублей; а таких спектаклей было несколько за неделю, так как играла артистка в двух театрах. Поэтому сбережения были; плюс пришла помощь от друзей и других сочувствующих; плюс новая работа, но зарплата в Новом Рижском театре выходит небольшая – в месяц около 1200 евро (76 тысяч рублей). Хаматова содержит загородный дом – куплен 8 лет в 80 км от Риги, благодаря этому артистка получила вид на жительство. Также звезда сейчас снимает квартиру в Риге. Однако, чтобы чувствовать себя комфортно с финансовой точки зрения, Хаматовой нужно начать активно зарабатывать. К примеру, сниматься в кино – но в Латвии крупных проектов нет. Таких гонораров как в России для актеров тоже нет. В театре заработки скромные, шанс заработать на спектаклях есть в случае гастролей по Европе, но для этого нужен продюсер, который организует эти поездки — к примеру, с новым моноспектаклем Хаматовой.

Как рассказали kp.ru российские коллеги актрисы – она ищет варианты заработка: «Хаматова обзавелась агентом в Америке, это шанс получить работу, за которую нормально платят. Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США - с такой позицией. Для этого нужны связи. Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь ввиду таких узнаваемых кинозвезд – как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте». Как говорят в киношных кругах шансы найти работу у новых западных режиссеров в кино у Хаматовой – 20 на 80. А вот попадание в новые фильмы, которые будут снимать Кирилл Серебренников и другие «отъехавшие» - 100 процентное.

Анатолий Белый, 50 лет, двое детей

Актер Анатолий Белый с женой и детьми переехал в Тель-Авив этим летом. Жена артиста Инесса – дизайнер, у нее есть дочь от первого брака, а в браке с Белым родились сын (15 лет) и дочь (12 лет). С 90-х годов в Тель-Авиве живет родная сестра актера Жанна – она работает врачом. Родители Анатолия также много лет назад переехали в Израиль. Настоящая фамилия актера – Вайсман. Белый – творческий псевдоним.

Анатолий Белый еще в марте плясал с партнершей в телешоу «Танцы со звездами». А теперь он под новой-старой фамилией Анатолий Вайсман трудоустраивается в Израиле. Фото: СОЦСЕТИ

Прощаясь с труппой МХТ им. Чехова на банкете по случаю закрытия сезона, Анатолий поблагодарил коллег за годы совместной работы. Коллеги после его ухода вспомнили, что привела в МХТ Белого его первая жена – актриса Марина Голуб упросила взять Анатолия в спектакль Кирилла Серебрянникова «Терроризм».

В Израиле Анатолий Вайсман сейчас ведет переговоры о работе в театрах. К примеру, в Тель-Авиве есть известный театр Гешер, созданный в 90-е выходцами из СССР – спектакли идут на иврите с русскими субтитрами. Есть и другие компании, которые занимаются театральными постановки. Как сообщил на днях сам актер: сейчас он рассматривает сразу три театральных предложения об участии в спектаклях. Пока артист усовершенствует владение языком, он сможет гастролировать с моно-спектаклем на русском языке. Варианты для заработка есть – другое дело, что он станет более скромным. В Москве помимо работы в театре, Белый хорошо зарабатывал – снимался в кино.

Рената Литвинова, 55 лет, один ребенок

Актриса, сценарист и режиссер красиво проводит время в своей квартире в Париже – пишет новую пьесу, устраивает фотосессии, отдыхает. Жилье в Париже рядом с Триумфальной аркой Рената Литвинова купила семь лет, так как во Франции в школе училась ее единственная дочь Ульяна. Квартира просторная – 100 кв м. Там часто гостят певица Земфира, дочь-студентка Ульяна с друзьями. Дочь Литвиной учится на факультет моды в Королевской академии изящных искусств в бельгийском Антверпене. Ульяна будет дизайнером и уже выпустила две коллекции одежды, при спонсорской поддержке мамы. Кстати, за год учебы дочери Литвинова платит $7500.

Билеты на спектакль Литвиновой в Таллине.

Конечно же, у Ренаты Литвиновой есть сбережения от творческой деятельности на родине. Но по слухам, красивую жизнь Литвиновой поддерживает ее обеспеченный любовник – французский миллионер. Однако Литвинова собирается поработать. Свою новую пьесу «Кактус» Рената думала ставить в МХТ, но теперь переработала – видимо, добавив «колючек». «Кактус» Литвинова в сентябре везет премьерить в Таллин. Там будет фестиваль – в переводе его название звучит как «Летят журавли». Литвинова презентует пьесу, как написанный в отчаянии монолог, обращенный к кому-то реальному и одновременно вымышленному. Цена билетов на моно-спектакль Ренаты Литвиновой – от 250 до 600 евро. В зале 12 рядов, продано на данный момент 25% билетов. Позже планируются мини-гастроли в Европе, но в начале артистка и сценаристка оценит первую реакцию публики. В кино один съемочный день Литвиновой стоит 10 тысяч евро, однако она тщательно отбирала картины – так что вряд ли мы ее увидим скоро на съемочной площадке.

Ингеборга Дапкунайте, 59 лет, один ребенок

Актриса Дапкунайте в разводе, но экс-муж помогает в финансовом плане с воспитанием сына. Актриса воссоединилась с родней в Брюсселе: «Я здесь, потому что здесь моя семья – моя мама, моя сестра». Ингеборга Дапкунайте уехала из Москвы в Бельгию с 5-летним сыном Алексом пять месяцев назад. По слухам, летом она наведывалась по делам в Москву – вроде ее видели в элитном салоне красоты, а приезжала она ради сдачи в аренду своего элитного жилья и урегулирования дел по прежним проектам.

Билеты на спектакль Дапкунайте в Таллине.

Дапкунайте в сентябре в Таллине покажет спектакль на том же фестивале «Летят журавли», что и Литвинова. Зал небольшой – 12 рядов, на данный момент продано 10% билетов. Стоимость билетов: 190 – 500 евро. Ингеборга покажет спектакль «Привет дождавшимся» - здесь она одна артистка. Литвинова рекламирует новую постановку: «Это самое личное, что я когда-либо делала в театре». Дапкунайте рассказывает о себе, семье, любимых местах в Литве, о маме-метеорологе и папе-дипломате. — и реконструирует смешные и грустные, простые, но трогательные события жизни Ингеборги. Это – не премьера, спектакль неоднократно был показан в Москве. Артистка планирует показывать свой моноспектакль на европейских площадках.

У Дапкунайте есть агент в Европе, так что возможно скоро она трудоустроится в театральное агентство. Основной заработок Ингеборги в России складывался – из съемок в рекламе, сериалах, из участия в театральных постановках. Гонорар за один съемочный день у Дапкунайте был 5000 евро. Безусловно у звезды есть приличные сбережения после пары десятилетий высокооплачиваемых съемок. Таких заработков, как были в России, у Дапкунайте не предвидится. Но единичные съемки в кино будут – и по слухам они не за горами.

Максим Галкин, 46 лет, 2 детей

Единственный из уехавших артистов, кто неоднократно попадал в рейтинги самых богатых знаменитостей России от Forbes. По данным последнего рейтинга богачей Максим Галкин за год в разгар пандемии заработал – 3 миллиона долларов. Галкин был один из самых востребованных ведущих частных мероприятий (50 тысяч евро за вечер); его «рвали на части» крупные рекламодатели (несколько миллионов долларов от каждого в год); работал на ТВ. Наверняка сбережений на счетах Максима в зарубежных банках хватит на учебу и свадьбы не только его детей двойняшек Лизы и Гарри Галкиных, но и внукам.

Максим Галкин теперь собирает небольшие, но полные залы. Билеты не дешевые — заработок стабильный. Фото: СОЦСЕТИ

Однако Максим Галкин может не трогать деньги на счетах – наверняка они грамотно инвестированы и работают на преумножение. На текущие расходы жены Аллы Пугачевой и детей Максим Галкин зарабатывает – у него идет тур по большим и малым городам Европы, а потом артист рванет в Америку. Стартануть с концертами у Максима Галкина вышло очень быстро по паре причин: он и раньше постоянно ездил в Европу и Америку – выступал для выходцев из стран бывшего союза; поэтому связи с залами и организаторами наработаны годами. Публика Максима Галкина знает, и на его концертах всегда были аншлаги. Ему не нужны декорации, музыканты, световики и другие спецэффекты – написал новую программу и в путь. В зависимости от численности зала и условий аренды средний гонорар за один концерт - от 6 миллионов рублей. Галкину поступало предложение о работе на израильском ТВ, так как семья временно обосновалась в этой стране. Однако он пока отказался – график гастролей расписан до конца года и есть планы на будущий год. Выходит, что Максим самый востребованный и зарабатывающий на сегодняшний день артист из уехавших из страны.