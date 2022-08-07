«Lost» 1937 года: Куда пропал самолет Сигизмунда Леваневского

Самолет Н-209 мог аварийно сесть на канадском острове Элсмир. Фото: wikimedia.org

В истории первопроходцев есть множество загадок, которые до сих пор будоражат умы потомков. Одна из них - исчезновение самолета ТБ-А под управлением Сигизмунда Леваневского, любимого пилота Сталина и одного из первых героев Советского Союза. В начале августа 1937 года борт с номером Н-209 отправился в рекордный беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - Аляска и таинственно исчез… Долгие поиски ни к чему не привели. И только сейчас - спустя ровно 85 лет - появилась надежда точно установить судьбу экипажа. Об этом в совместной программе Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» рассказал почетный полярник России, действительный член РГО Владимир Чуков.

- За эту тему мы всерьез взялись года 3 - 4 назад. И хотя мы не поисковики, а арктические исследователи, мимо тайны исчезновения экипажа Леваневского пройти не смогли. Во-первых, это наша память, это наши герои. Во-вторых, нужно установить историческую справедливость. Во многих версиях говорится, что они заблудились, сдрейфили… Я считаю такие слова оскорблением памяти этих замечательных людей, которые, рискуя жизнью, делали свой вклад в исследование Арктики и развитие авиации…

- Вы не первые пытаетесь раскрыть загадку…

- Далеко не первые! Перед нами было невероятное количество специалистов и просто энтузиастов-исследователей. Искали повсюду: на Аляске, на Земле Франца-Иосифа, в Якутии, наконец…

Почему-то, как в истории с поисками Тунгусского метеорита или в расследовании тайны гибели туристов на перевале Дятлова, подавляющее количество «экспертов» не делают двух главных вещей. Во-первых, не пытаются собрать по максимуму всю возможную открытую информацию. Во-вторых, не дают ее проанализировать специалистам (к чести «Комсомольской правды», в изучении тем перевала Дятлова и Тунгусского метеорита вы все сделали очень профессионально - видел ваши книги по итогам). Все ссылаются друг на друга, а не на первоисточники. И мы решили, что обязаны начать с самого начала, должны начать с нуля.

Сигизмунд Леваневский был любимым пилотом Сталина. Фото: Владислав МИКОША/РИА Новости

- И где искать тот самый «ноль»?

- В оригиналах сообщений с борта Н-209. В архивах мы обнаружили процентов 80 этих радиограмм. 85 лет они лежали спокойно, и в большинстве случаев мы оказались первыми, кто их востребовал.

Шаг второй - сравнение дублей радиограмм, принятых станциями в разных точках: один и тот же сигнал с самолета ловили как в Штатах, так и, например, на Земле Франца-Иосифа. И когда эти одни и те же радиограммы начинаешь сравнивать, находишь несовпадения. Расходятся цифры: один услышал thirty-four (34), другой - forty-four (44), поди там разбери в треске эфирном. А ведь именно от этих ошибочных цифр и восстанавливали позже предполагаемый маршрут Н-209! Вот и получается, у одного исследователя самолет улетел на Аляску, у другого - в Якутию.

Мы нашли и сравнили все варианты радиограмм и отдали специалистам, которые входили в нашу группу. Не радиолюбителям, а именно профессионалам! Людям, которые создавали подобную аппаратуру и по сей день на ней работают. Они знают всю подноготную - как распространялись радиоволны, что на них влияло в 30 - 40-е годы, откуда точно могла идти трансляция, если ее приняли там-то и там-то… Это позволило построить схему, как проходили сигналы с борта, как они ретранслировались. А следовательно, уже можно было построить маршрут следования самолета. И тут стало понятно, что ни в какую Якутию он не улетел. Он пересек Северный полюс и целенаправленно шел на Америку. Это же подтверждает анализ содержания радиограмм.

- Волнительно их читать?

- Порой просто страшно. За скупой сухой информацией скрывается огромная трагедия и великая борьба. Все непросто шло, там были тяжелые метеоусловия, встречный ветер, обледенение… После полюса вышел из строя один мотор. Лопнул колпак кабины, пилоты работали на морозе, на обжигающем ветру… И таких нюансов очень много, но их никто особо и не рассказывал никогда. Это то, что можно понять из этих куцых радиограмм. По ним же можно предположить, где именно самолет пошел на аварийную посадку.

- Как же?

- Через три с небольшим часа после выхода из строя четвертого мотора радиолюбитель Пилясов, который находился на Крайнем Севере, услышал послание с Н-209: «…идем на трех, снизились, впереди ледяные горы, ждите».

План маршрута

- Оно и стало последним сообщением с борта…

- Совсем не последним. Как удалось установить, обрывки радиопосланий с пропавшего Н-209 принимали в разных местах еще как минимум полтора месяца. Фрагмент одного из них в конце сентября 1937 года поймал радист теплохода «Батум» в районе Камчатки.

В этом и других поздних обрывках встречался позывной самолета, цифра 83 - норд лонг (северная широта), SOS…

- Ничего себе! То есть полтора месяца экипаж еще был жив?

- Думаю, гораздо дольше. Это полтора месяца они были способны запускать двигатель, подключать рацию и выходить в эфир. Дальше, видимо, техника уже подвела…

- Просто сериал «Lost» какой-то… Разбившийся самолет, таинственные радиопередачи… Почему никто не бросился спасать пропавший экипаж?

- Нет точного объяснения. Обо всех фактах приема радиограмм оперативно доложили в Москву. Но ответ капитану судна «Батум», например, был такой: благодарим вас, примем во внимание, но наши герои погибли.

А на самом деле они не разбились, а пошли на вынужденную посадку у ближайшей земли. По логике это либо Гренландия, либо (чуть правее) Канада. Но раз в обрывках есть 83-й градус северной широты, то при наложении на предыдущую фразу «видим ледяные горы» мы получаем только одно место - остров Элсмир Канадского Арктического архипелага. Его пики имеют высоту до 2 километров и являются прекрасным ориентиром.

Кроме того, перед островом есть обширное ровное шельфовое ледяное поле - оно очень удобно для посадки, если ты надеешься потом еще и взлететь. А они шли именно на посадку. Они надеялись спасти и себя, и самолет.

Мы попросили помощи у «Роскосмоса» - нужно изучить спутниковые снимки на предмет всего необычного на острове…

- Вы надеетесь найти Н-209?

- Самолет, боюсь, мы не увидим со спутника. За эти годы он давно ушел под лед. Но на берегу должны быть следы пребывания экипажа. Могилы погибших товарищей. Каменная пирамида, под которой спрятаны дневники и последние письма. Это были настоящие герои, а значит, не теряли присутствия духа до последнего. Мы обязаны установить истину и сохранить добрую память о летчиках.

ИЗ АРХИВА «КП»

Сигизмунд Александрович Леваневский. Родился 2 мая 1902 года. Советский летчик, совершивший несколько дальних перелетов в 1930-х годах, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» в 1934 году. Один из семерки первых Героев Советского Союза (Звезда Героя № 4). Любимый пилот Иосифа Сталина. Пропал без вести 13 августа 1937 года во время рекордного перелета из СССР в США через Северный полюс.