Леван Кбилашвили умер во сне от остановки сердца. Фото: СОЦСЕТИ

Звезда шансона Любовь Успенская в свои 68 лет выглядит моложаво и соблазнительно. Еще недавно она просто сияла рядом с симпатичным мужчиной на 38 лет моложе ее. «Я влюбилась!» - ошарашила соцсети певица в 2020 году, впервые показав того, кто ее так воспламенил. Леван Кбилашвили - певец, уроженец Тбилиси, приехал покорять Москву и засветился в 2018 году в шоу «Голос-7» (был в команде Константина Меладзе, выбыл на этапе «Нокаутов»). Его имя могло потонуть в пучине таких же, как и он, начинающих вокалистов, но он вытащил счастливый билет - его приметила сама легенда шансона.

«Покойся с миром, мой ангел»

Познакомились они на ее именинах: друзья Успенской «преподнесли» Левана на праздновании ее юбилея в качестве музыкального презента. «Подарок» Любови пришелся по вкусу. Она прониклась его голосом и позволила за собой ухаживать. Леван настолько вдохновил певицу, что та во что бы ни стало захотела сделать из него звезду.

- Я в поиске хитов для Левана, - делилась тогда планами артистка.

Успенская интриговала своими горячими признаниями: «Этого мужчину я ждала всю жизнь». Отмечала, что ее воздыхатель неиспорчен столичной тусовкой и легкими деньгами. Успенская признавалась, что Леван помог ей пережить депрессию после предательства мужа, а также возникшие проблемы с дочкой, с которой ей в итоге удалось помириться.

Несмотря на большую разницу в возрасте, певица и Леван смотрелись почти ровесниками. Успенская с еще большей активностью взялась за омолаживающие процедуры. Вместе они записали романтические композиции и ездили в туры. Им прочили будущее Пугачевой и Галкина, но… 31-летний мужчина скоропостижно умер. 21 июня Успенская сообщила в соцсетях: «Сегодня я потеряла моего друга - молодого, талантливого, подающего большие надежды артиста Левана Кбилашвили. Я не могу описать свое горе никакими словами... Покойся с миром, мой ангел. Люблю навсегда».

«Не хочу больше тратить время на мужчин»

Мы позвонили Успенской с расспросами.

- Любовь Залмановна, как ваше самочувствие, состояние?

- Ну, какое состояние... Я жива, уже это хорошо. Потеря Левана, конечно, тяжелая. Он был мой подопечный. Первый. Его отвезли в Тбилиси и там похоронили. Я не поехала на похороны, оплатила все, что можно. В день похорон был запланирован фестиваль «Русского радио» в Лужниках, я должна была петь, не могла отменить. Но все, что нужно было сделать, чтобы его провезти через границу, я сделала.

- У него кто остался из родственников?

- Брат, сестра, мама, папа. Его диагноз - «инсульт». Он умер во сне, даже не проснулся. Остановилось сердце…

- Сейчас можете расставить точки над «i»: у вас были романтические отношения с Леваном?

- Нет, это был проект, для того чтобы человека раскрутить. Мы были друзья. Почему обязательно, когда связано с мужчиной, мне сразу приписывают роман? Леван был талантливым человеком, который должен был стать большой звездой и был. Но его больше нет в живых, очень горько.

Артистка признается: мужчины всегда приносили ей только боль. Фото: Persona Stars

- Поклонники переживают: ваше сердце сейчас занято, выйдете замуж?

- Пусть эти поклонники не переживают, потому что больше замуж не выйду и не собираюсь! Мне это больше не надо. В моей жизни мужчины сыграли самую отрицательную роль, они мне мешали. У меня есть дочь, которой надо заниматься. А мужчины всегда в моей жизни тянули меня вниз и не давали заниматься творчеством. Не хочу больше тратить на них свое время.

- А с американским мужем (четвертым по счету, Александром Плаксиным) вы развелись?

- Суд по разводу идет. Все в процессе.

- Он же часть имущества у вас отнял?

- Это неприятные вещи, еще рано подводить итог. Пока там не закончено, я не могу об этом говорить…

Первый бросил после аборта

Успенская много страдала из-за сильного пола. С ранней юности Любовь (от рождения ее фамилия по отцу - Сицкер) была окружена мужчинами и страстями. Ей еще не исполнилось 16 лет, а она уже пела в киевском ресторане и тогда впервые влюбилась в женатого музыканта, на 14 лет старше. Любовник побоялся, что его посадят за растление несовершеннолетней, и договорился о подпольном прерывании беременности на дому. В шоу «Секрет на миллион» певица призналась, что сделала аборт на третьем месяце, без наркоза, испытав адские физические муки. Рассказала, что ей запретили издавать звуки, и она искусала пальцы. А потом всю жизнь страдала. Любовник сразу же исчез.

Вскоре Любовь приняла предложение руки и сердца своего коллеги - музыканта Виктора Шумиловича. Они вместе выступали в киевском ресторане «Жокей». Она утаила от мужа, что врачи подозревали у нее после аборта бесплодие. А когда вопреки прогнозам забеременела, была счастлива. Спустя годы Виктор поделился с журналистами, что развела их трагедия. Певица на большом сроке выпала из дверей троллейбуса, животом вниз. Положили на сохранение, но состояние не улучшалось, врачи вызвали искусственные роды. Оказалось, она ждала двойню: одного мальчика потеряла во время родов, второй умер в барокамере на 14-й день. Шумилович рассказывал, что врачи им предложили подписать отказную на умирающего второго ребенка. Делился, что его мучает вопрос: а вдруг ребенок выжил? Эту версию артистка публично опровергла, назвав ее ненужными фантазиями.

Успенская с 16 лет пела в ресторанах. Фото: СОЦСЕТИ

От второго получила звучную фамилию

Вскоре она влюбилась в женатого администратора оркестра Юрия Успенского. Когда она поставила его перед фактом, что решила эмигрировать из Советского Союза, он развелся с женой и оформил с ней брак. После свадьбы Люба взяла фамилию мужа, с которой и прославилась. Три года супруги ждали разрешения на выезд. Оба остались без работы. Юрия соглашались брать лишь в похоронный оркестр. Выпустили за кордон, только лишив советского гражданства.

После переезда в США Успенская продолжала выступать в кабаках. Деньги сыпались на нее со всех сторон, а у мужа карьера не шла.

Третий сделал из нее звезду

Еще не разведясь с Успенским, она закрутила роман с миллионером Владимиром Францем. Говорят, он был связан с русской мафией в Штатах. Певица же объясняла, что имел отношение к нефтяному бизнесу. Франц задаривал ее роскошными подарками, пообещал сделать из нее звезду. Ради него она развелась со вторым мужем. И с энтузиазмом штурмовала новые рубежи при финансовой поддержке миллионера, ставшего ее мужем и продюсером. С блатных песен она переключилась на красивые песни о судьбе простой всепрощающей женщины, которые поет и по сей день.

Муж оплатил выход в Штатах дебютного альбома певицы My Loved One. Вилли Токарев подарил ей одну из самых популярных композиций того периода «Люба, Любонька, целую тебя в губоньки». Сначала известность и признание Успенская получила в Америке, а потом уже она дошла и до России.

- Вилли написал мне песни, впоследствии ставшие хитами, - рассказывала Любовь. - А когда мой отец, который уже в Канаде жил, поехал проведать друзей, оставшихся в Союзе, я об этом узнала. «Сейчас Любу Успенскую вам поставлю, - сказал ему таксист. - Не знаете такой?» - «Знаю, - улыбнулся папа. - Уже 30 лет. Дочка моя...» Как выяснилось, мою пластинку из Америки привезла Эдита Пьеха. С легкой руки Эдиты Станиславовны меня стали крутить.

Кабриолет

Как-то, повздорив с третьим мужем, Успенская улетела развеяться в Лос-Анджелес. Там на нее положил глаз бизнесмен Александр Плаксин. На третий день знакомства он подарил ей роскошный кабриолет, позже воспетый в хите Ильи Резника. Влюбившись в очередной раз, Успенская ушла от мужа и вышла замуж за Плаксина. 27 декабря 1989 года в 35 лет родила в этом браке своего единственного ребенка, дочку Таню, в которой души не чает. Все 30 лет, что она числилась женой Плаксина, рассказывала журналистам, какой он замечательный. Муж был бы рад, чтобы она сидела дома. Но Любовь решила продолжать карьеру. В 1993-м приехала в Россию и сняла клипы на композиции «Кабриолет», «Гусарская рулетка», начала гастролировать. А в 2003 году окончательно перебралась в Россию. Объясняла, что Плаксин не захотел ехать с ней, оставшись в Америке, потому что его там держали дела по бизнесу. Позже выяснилась горькая правда.

В 2019 году поползли слухи, что брак Успенской потерпел крах. Дальше - больше: оказалось, что супруг давно разорился, жил на доходы певицы, которая заколачивала на корпоративах. Да и вообще был домашним тираном.

От бизнесмена Александра Плаксина звезда родила дочь Таню. Фото: СОЦСЕТИ

- Никто не знал о том, что он меня унижал, оскорблял, мог меня ударить. Это была тяжелая жизнь, - открыла недавно правду певица. - Начиная с четырех лет дочки я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию из Америки. Я согласилась на все его условия, я всю жизнь живу в шантаже. И лишь когда Тане исполнилось 18, я уехала работать в Россию. Я скрывала, что мы с ним не живем вместе.

Мало того, Плаксин за ее спиной подготовился к разводу. Муж втихаря подал иск на раздел имущества, претендуя даже на то, во что вообще не вкладывался, и отсудил у Успенской половину состояния на сумму 200 млн рублей, а также втайне от Любови переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 млн. По сути, хитростью отобрал эту американскую недвижимость, купленную в ипотеку, которую 20 лет выплачивала Успенская со своих доходов.

Поговаривают, у Плаксина есть другая семья. В прошлом году Успенская призналась: «Муж хочет меня уничтожить. Обобрать меня до нитки». Недавно она оформила завещание, чтобы мужу-хитрецу больше ничего не обломилось.

КСТАТИ

Пластика в помощь

Певица не скрывает: она делала подтяжки лица, груди, увеличила губы инъекциями гиалуроновой кислоты. Выделила скулы филерами. Поговаривали, омолодила руки, вкачав в них жир, - модная тенденция. Любит эпатировать, позволяет себе оголяться и разрушает стереотипы насчет того, что некие наряды «не по возрасту».

В 68 лет певица в отличной форме. На днях, собираясь в отпуск, она продемонстрировала в соцсетях несколько купальников. Фото: СОЦСЕТИ

А ЧТО ЕЩЕ?

Попадала в тюрьму

Стать королевой шансона Успенской словно на роду было написано. По легенде, родители Любы познакомились в тюрьме, где отбывал наказание ее отец Залман Эфромович Сицке (по семейной версии, за преступление, которое не совершал, взяв на себя чужую вину). Его избранницей стала медсестра местного госпиталя. Во время родов мама Любы умерла, и ее взяла на воспитание бабушка. Позже певица скажет: «Я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу…»

После школы Люба поступила в музучилище, пела в ресторанах. Сначала Киева, потом Еревана. Не скрывала свою ненависть к советскому строю, позволяла неосторожные высказывания. Было, провела 15 суток за решеткой: в изоляторе временного содержания за «антисоветчину» и хулиганство. Рано научилась зарабатывать: при средней советской зарплате в 120 рублей в ресторанах она зарабатывала в месяц от 5 до 10 тыс. рублей. В 18 лет купила себе «Бьюик» за 28 тысяч.

В 1978 году переехала в США и там снова попала за решетку, когда в нетрезвом виде пыталась сбежать на машине от погони полицейских. Отделалась тремя месяцами общественных работ.