Власти США продолжают вводить режим ЧС в связи с оспой обезьян

Подавляющее число заражений опасной болезнью отмечены среди мужчин-гомосексуалистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вслед за властями Сан-Франциско губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян – количество заболевших в стране растет, а практически каждый четвертый случай заражения приходится именно на Нью-Йорк.

– В настоящее время в Нью-Йорке наблюдается один из самых высоких показателей передачи инфекции в стране: по состоянию на 29 июля зарегистрировано 1383 случая заболевания, – заявила губернатор, чьи слова приводит издание Advocate.

На данный момент в США общее число пациентов с оспой обезьян составило более 4,6 тысячи человек, а количество выявленных случаев заражения продолжает нарастать.

Ранее Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в мировом масштабе и предупредила о росте числа заболевших в мире.

По мнению экспертов, несмотря на возможность передачи вируса оспы обезьян, генетически близкого к возбудителю натуральной оспы человека, бытовым путем, подавляющее число заражений (98%) отмечены среди мужчин-гомосексуалистов.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратился к гомосексуалистам всего мира с просьбой пересмотреть свое половое поведение.

– Эту вспышку можно остановить, если страны, сообщества и отдельные лица серьезно отнесутся к рискам и предпримут шаги, необходимые для прекращения передачи и защиты уязвимых групп. Для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, на данный момент необходимо сократить число сексуальных контактов, пересмотреть секс с новыми партнерами и предусмотреть обмен информацией с любыми новыми партнерами, чтобы при необходимости можно было связаться с ними.

В то же время в ВОЗ отметили, что пока не видят необходимости в тотальной вакцинации населения и предлагают ограничиться профилактическими мерами для групп риска, в частности, для медицинских работников и тех, кому приходится контактировать с больными.