Лайфхаки: делаем иммунную систему сильнее

Этому можно даже и не удивляться, ведь крепкий иммунитет – первый способ противостоять недомоганиям, которые так и норовят атаковать в самый неподходящий момент. Именно поэтому, учитывая современные условия, люди все чаще ищут способы укрепить свой иммунитет.

Основные принципы крепкого иммунитета

Правильное функционирование иммунной системы полностью зависит от образа жизни. Поэтому, здоровый образ жизни – основной принцип крепкого иммунитета, который складывается из важнейших составляющих:

1. Сбалансированное питание, которое обеспечивает организм антимикробными и иммуностимулирующими веществами.

2. Регулярные физические упражнения

3. Хороший сон

Компоненты крепкого иммунитета

Цинк

Одно из немногих веществ, которое влияет одновременно на все звенья иммунитета человека. Он повышает выработку интерферонов[1] – белков, которые первыми встают на защиту организма против инфицирования вирусами, бактериями и другими микроорганизмами[2]. Цинк препятствует распространению вируса в клетке[3], защищает от разрушения лимфоциты[4]. Также он усиливает функции тимуса (вилочковой железы), который иногда даже называют «сердцем иммунной системы» за счет способности производить новые Т-клетки. Именно они, в свою очередь, распознают вирусы и нейтрализуют их[5].

Витамин D

Один из самых важных витаминов он усиливает врожденный иммунитет, активизирует антимикробные пептиды, которые устраняют патогенные организмы такие как микробы, бактерии и вирусы[6]. Витамин D укрепляет клеточный иммунитет, поддерживает функцию легких, уменьшая воспалительную реакцию, вызванную вирусами[8]. Помимо этого, он также стимулирует выработку антимикробных белков в слизистых оболочках верхних дыхательных путей[8].

Витамин С

Усиливает выработку белков интерферонов, которые вступают в борьбу с вирусами одними из первых. Обладает противовоспалительными свойствами, способствует нейтрализации свободных радикалов и защите клеток легких от их агрессивного воздействия[9],[10].

Кверцетин

Природный биорегулятор и антиоксидант, препятствующий разрушению клеточных мембран свободными радикалами и развитию воспаления[11],[12]. У людей с бронхо-легочными заболеваниями при пневмонии, хроническом бронхите, астме, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) он способствует уменьшению частоты приступов, более быстрому исчезновению кашля, одышки, отечности бронхов, улучшению проходимости бронхов, восстановлению легочной ткани и нормального дыхания[11],[12].

Почему важен тандем?

Считается, что эти 4 компонента дополняют и усиливают действия друг-друга. Например, для того, чтобы цинк смог подавить распространение вируса в организме необходимы специальные вещества, обеспечивающие прохождение ионов минерала через клеточную мембрану. Кверцетин повышает проницаемость цинка через мембрану, повышая тем самым уровень ионного цинка в клетках и блокируя воспроизведение вируса. Благодаря такому действию снижается частота проявления инфекций верхних дыхательных путей[13].

Кверцетин также взаимодействует с витаминами С и D. В ряде исследований было показано, что их противовирусные свойства взаимно дополняют друг друга и проявляют большую эффективность, чем при их отдельном применении[14].

Как восполнить дефицит?

В первую очередь необходимо включить в рацион продукты, богатые этими элементами. Например, цинк содержится в устрицах, пшеничных отрубях, телячьей печени. Витамин D, как известно, мы получаем благодаря солнечным лучам, а в пище он содержится в рыбе, молочных продуктах, яичных желтках. Основные источники витамина С – облепиха, смородина, цитрусовые. А кверцетин содержится в каперсах, гречневой крупе, красном перце. Однако, чтобы восполнить нехватку всех элементов необходимо есть эти продукты в огромных количествах, что может неблагоприятно сказаться на пищеварительной системе, а также вызвать аллергию.

Все компоненты содержит витаминный комплекс Цинк+D+С+Кверцетин Эвалар

Благодаря такому мощному сочетанию активных ингредиентов с выраженными антиоксидантными свойствами, Цинк+D+C+кверцетин способствует:

• укреплению иммунитета

• восстановлению защитных сил организма в зимний период

• улучшению функционального состояния бронхов и легких, показателей внешнего дыхания

• укреплению стенок кровеносных сосудов и капилляров.

