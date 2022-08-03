Забудьте про инопланетян! Ученые объяснили, почему разумная жизнь - это редкая аномалия

Досадно, что инопланетяне и их летающие тарелки, по какой-то причине, перестали появляться пред светлые очи контактеров именно в тот момент, когда у каждого в кармане появился смартфон с камерой. Фото: Shutterstock

Выхожу один я на дорогу…

На Земле проживает более 7 миллиардов людей. А если час пик застал вас в общественном транспорте, то порой кажется, что эта цифра сильно занижена. Поэтому трудно себе представить, что за пределами нашей планеты во Вселенной нет ни души. Тем не менее, “зеленых человечков” либо не существует, либо они тянут такую мхатовскую паузу, что купился бы и Станиславский со своим знаменитым “Не верю!” Особенно досадно, что инопланетяне и их летающие тарелки, по какой-то причине перестали появляться пред светлые очи контактеров именно в тот момент, когда у каждого в кармане появился смартфон с мегапиксельной камерой. Издеваются? Хотя с чисто эстетической точки зрения представителей высокоразвитой цивилизации можно понять: объявиться землянам, чтобы видео с тобой выложили в Тик-Ток?...

И все же, затянувшееся отсутствие пришельцев нуждается в объяснении. Ведь согласно Уравнению Дрейка (это формула для определения количества внеземных цивилизаций в галактике) только в Млечном пути должны существовать сотни, если не тысячи наших братьев по разуму. Во всяком случае, хотя бы еще на одной планете земного типа из 11 миллиардов, которые в нашей галактике вращаются вокруг звезд подобных Солнцу, могла зародиться сложная жизнь. Но мы никого не слышим…

В самом начале этого века палеонтолог Питер Уорд и астроном Дональд Браунли выдвинули теорию, которая довольно логично обосновывает Великое безмолвие, окружающее нас в космосе. Они заявили, что разумная жизнь это настолько редкая аномалия, что человеческой цивилизации просто невероятно повезло - она сформировалась в уникальных условиях! И в других уголках Вселенной такого сочетания благоприятных факторов просто нет.

Если Фрэнк Дрейк - автор уже упомянутого знаменитого уравнения - разбил проблему существования внеземных цивилизаций на 7 небольших пунктов (он учитывала количество звезд и планет в обитаемой зоне, расчетный срок жизни цивилизации и т.д.), то Уорд и Браунли добавили еще целый ряд неучтенных ранее критериев.

9 причин, почему земная жизнь такое уникальная

1. У обитаемой планеты масса должна быть достаточно большая, чтобы сохранить атмосферу и жидкие океаны. Грань здесь очень тонкая: например, Марс атмосферу и океаны потерял, хотя является практически близнецом Земли.

Снимок поверхности Красной планеты за авторством марсохода "Персеверанс". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Сложная жизнь может возникнуть на планете, которая находится в благоприятной части галактики. Ее материнская звезда должна быть богата металлами, в противном случае системе не хватит материала для создания каменистых планет земного типа. Таким образом, бедная металлами внешняя часть галактики для развития цивилизации не подходит. Близко к центру галактики - тоже плохо, поскольку обычно там находятся источники стерилизующего излучения. Например, в центре нашей галактики Млечный путь располагается сверхмассивная черная дыра Стрелец А. Рядом с ней любая жизнь будет уничтожена. К счастью, Солнечная система занимает удачную позицию на расстоянии 25 000 световых лет от галактического центра (примерно треть расстояния от центра до внешнего края).

3. Планета должна вращаться вокруг звезды с большим сроком жизни (миллиарды лет), но не испускающей слишком много ультрафиолетового излучения. Звезды спектрального класса G, к которым относится наше Солнце, достаточно редки - их около 5% в нашей галактике.

4. Планетарная система должна включать газовые гиганты, способные защитить планеты, находящиеся в зоне обитаемости, от столкновения с крупными обломками космического мусора. Согласно расчетам, если бы не Юпитер (в 300 раз массивнее Земли), то частота столкновений комет и астероидов с Землей увеличилась примерно в 10 000 раз. Крупные астероиды типа 10-километрового Чиксулуба - убийцы динозавров - падали бы на Землю с регулярностью 1 раз в 100 миллионов лет. Сложная жизнь просто не успела бы развиться.

5. Обязательное условие жизни - массивная Луна. Ее размеры должны быть достаточно велики, чтобы стабилизировать наклон оси планеты и обеспечить смену времен года, океанские приливы и отливы (именно в этой зоне зародилась жизнь на Земле). В Солнечной системе только Земля обладает такой большой Луной (1,2% процента от своей массы). Спутники Марса, Фобос и Деймос, обладают массой соответственно в 27 и 5 миллиардных масс Марса. У Венеры и Меркурия вообще нет спутников. Спутники Юпитера и Сатурна крупны сами по себе, но по сравнению с планетами-хозяйками обладают ничтожной массой. Гигантская Луна (ученые полагают она образовалась в результате столкновения Земли с планетой размером с Марс) обеспечивает наклон земной оси в 23 градуса по отношению к плоскости ее орбиты.

6. Другое непременное условие - наличие расплавленного планетарного ядра, оно создает мощное магнитное поле, защищающее все живое на планете от солнечной радиации.

7. Как это не парадоксально, но для жизни нужен радиоактивный уран, рожденный сверхновыми звездами. Он создает внутреннее тепло планеты, которое, в свою очередь, влияет на атмосферу планеты, океаны и растительность. В первые 2 миллиарда лет существования Вселенной этого элемента было недостаточно. В будущем в звездах будет образовываться все меньше урана, а это означает, что планеты земного типа не будут иметь необходимых элементов для движения литосферных плит. А это явление поддерживает на планете постоянную температуру - она необходима для процветания жизни и стабильности.

8. Орбитальное расстояние до материнской звезды должно быть достаточно большим, чтобы не произошла приливная блокировка - это когда планета обращена к светилу только одной своей стороной (как Луна по отношению к Земле). Вращение вокруг своей оси обеспечивает Земле смену дня и ночи - важного фактора возникновения сложной жизни.

9. Наличие планеты-соседа - в нашем случае это Марс, который способен “поделиться” живыми микроорганизмами (простая бактериальная жизнь в космосе явление достаточно распространенное). Согласно гипотеле Уорда-Браунли бактерии на Земле появилась сразу же, как только планета остыла. Откуда же занесло к нам жизнь? С Марса! Он остыл гораздо раньше и развившиеся там марсианские бактерии занесло на Землю с помощью метеоритов, который были выброшены с поверхности Красной планеты ударами астероидов. Согласно расчетам 10% марсианских метеоров могли столкнуться с Землей (на данный момент найдено и надежно идентифицировано 266 марсианских метеоритов). Если бы такого компаньона не было, то жизнь на Земле не успела бы эволюционировать во что-то сложное.

ИТОГО

Собранные вместе эти аргументы не лишены логики. Тем не менее, как говорил писатель-фантаст Артур Кларк: «Существует только два варианта: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе возможности одинаково ужасны». Если Земля уникальна, значит человечество это лучшее, что смогла создать Вселенная. Это печально, потому что всю свою сознательную жизнь люди надеялись, что существует нечто более доброе и совершенное нежели они. Как это “нечто” называть - Бог или инопланетяне - не столь важно. Если же внеземной разум существует, то он может быть охотником, который притаившись наблюдает за нами, решая когда удобнее сделать первый выстрел. Тоже не лучший вариант.