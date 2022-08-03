Уклонисты стали всеукраинской проблемой

Глава СНБО Украины Данилов пристыдил тех, кто пытается свинтить из Незалежной. Но о своих детях не сказал ни слова Фото: REUTERS

На фоне не иссякающих призывов с лозунгов об украинском патриотизме, когда все, как один, должны … и так далее, реальная ситуация происходящего на Украине, как минимум, немного отличается от декларируемой картины.

МВД Украины отчиталось о количестве задержанных на границе уклонистов. На первый взгляд, число задержанных при попытке скрыться за пределами Украины невелико – всего 6,4 тысячи человек. Это только прямые и явные уклонисты из числа военнообязанных.

- Более 4 тысяч из них задержаны вне пунктов пропуска, остальные пытались обмануть пограничников на паспортном контроле, - отрапортовало украинское Министерство внутренних дел.

Но ведь и не так мало. Две укомплектованные бригады ВСУ, не меньше. И ведь это только те, кого сумели задержать. А сколько пересекли границу за мзду погранцам? Никто не скажет. А скольким удалось активно сбежать и пересечь границу "вне пунктов пропуска"? Тоже никто не скажет. А сколько еще прячутся сейчас по родственникам, на хуторах у родственников и по схронам? Вне всякого сомнения, речь идет о буквально десятках, а то и сотнях тысяч человек.

И в условиях дефицита личного состава это становится для ВСУ по-настоящему неразрешимой проблемой. Потому и отлавливают военкоматы вместе с полицией призывников везде, где только можно. Настолько значимой проблемой, что даже заслуженный ветеринар-юрист Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, имеющий бурное криминальное прошлое, уделил отдельное внимание столь животрепещущей теме.

- Может быть альтернатива - пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые есть на фронте. Работы в стране очень-очень много. Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать, не можете брать в руки оружие - помогайте другим способом. Находите возможность помогать. Это несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Я этого не приветствую, - заявил Данилов, комментируя петицию о разрешении мужчинам призывного возраста, не имеющим боевого опыта или непригодных к военной службе, покинуть страну во время военного положения.

- Работы в нашей стране более чем достаточно, для фронта, - продолжил Данилов вбивать патриотизм в головы зрителей украинского телеканала "24 Канал", глядя на свои увесистые кулаки. - Не можете на фронте - на другом фронте работайте. Помогайте. Даже если вы где-то работаете и платите налоги - это так же большая помощь нашей стране. А вы сейчас хотите сбежать туда и там устроиться на работу, будете там платить налоги? Несправедливо.

Казалось, что Данилову сподручнее вбивать патриотизм в головы сограждан не словами, а этими кулаками, что явно получилось бы у него гораздо эффективнее. Поскольку слова его звучали не так, чтобы уж очень убедительно. Не в последнюю очередь, по той причине, что сам Данилов за некоторое количество дней до начала российской специальной военной операции на Украине сумел отправить своих сыновей за границу, где они благополучно и пребывают и по сей день, не имея головной боли в виде повесток о мобилизации из военкомата.

Тем временем, на фронте бойцы еще одной бригады отказались идти в бой и попросту дезертиры с позиций. Но о дезертирах Данилов пока не выступал. Наверное, сделает это в следующий раз.