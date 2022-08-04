Что будут показывать в новом телесезоне: вернут ток-шоу, "Битву экстрасенсов", обновят "Дом-2" и запустят 20 передач

В Лимпопо отсняли 3-й сезон «Звезд в Африке». Как всегда строила молодежь бойкая участница Роза Сябитова. Ведущие — Бузова и Галустян. Фото: СОЦСЕТИ

Новый телесезон начнется через месяц. Сейчас идут съемки, кастинги и последние приготовления. Какие-то шоу уже отсняты и начинается пост-продакшн. Большинство проектов начнется уже осенью, а несколько шоу отложат на долгую зиму. Рассказываем о передачах, к которым ожидается повышенный интерес телезрителей.

Спорт и интеллект на выезде

«Вызов» - новое шоу ТНТ, которое проведут Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. Съемки начнутся в ближайшие дни. Снимать «Вызов» будут месяц в Карелии на специально отстроенной площадке. Проект – интеллектуально-спортивный. Соревноваться станут знаменитые спортсмены, звезды, не знаменитая, но очень интеллектуальная молодежь. Среди участников обещают звезду фигурного катания Евгению Медведеву. В схватке интеллектуалов с силачами и звездами, у всех будет шанс раскрыться с неожиданной стороны. Играет 24 человек – это 12 команд, приз - 10 миллионов рублей.

На СТС продюсерская команда проекта «Русский ниндзя» готовится к съемкам нового спортивного и не менее экстремального шоу. И профессиональные атлеты и любители пройдут полосы сложных препятствий в борьбе за крупный денежный приз. Чтобы пройти все препятствия нужно быть не только сильным, но быстро и хорошо соображать – иначе не справится. Пол и возраст значения не имеют – главное спортивная подготовка.

«Наследники и самозванцы» на ТВ-3 сменит в эфире реалити-шоу «Последний герой». Ведущая – Ляйсан Утяшева. Игровое шоу объединит несколько известных мировых форматов, люди будут проходить сложные и умные испытания в борьбе за большой денежный приз. Соревнования устроят на выезде в разных пространствах замка. Берут не только сильных, но и умных, сообразительных. Еще обещают легкий налет мистики – все же шоу на ТВ-3. Утяшева уже пообещала: «Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу «Наследники и самозванцы» покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня. Обещаю, что будет очень красиво и загадочно».

В Африке завершились съемки третьего сезона приключенческого шоу, которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. В новых «Звездах в Африке» испытания проходят – Роза Сябитова, Саша Стоун, Стас Ярушин, Олег Верещагин, Вики Одинцово. В этот раз снимали в регионе Лимпопо.

Андрей Малахов уже вернулся из отпуска и приступил к работе. Фото: СОЦСЕТИ

Музыка всех свяжет

Высочайшие рейтинги традиционно у двух музыкальных развлекательных программ выходного дня: «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». Гости Андрея Малахова за столом в студии поют самые разные песни – и народные, и застольные, и популярные. Всегда живой звук. Простые люди и известные в перерывах рассказывают интересные истории о своей жизни, показывают сюжеты «с мест» - как живут люди в своих деревнях, городах. Выходит душевно. Эти программы на «России» не уходили в летний телеотпуск – каждые выходные новые выпуски; уже идет отбор героев для программ нового сезона.

Петь застольные песни в новом телесезоне решили на Первом – там выходит шоу «Поем на кухне всей страной». В конкурсе застольной песни будут соревноваться незвездные таланты из народа. Народ споет за столом, а оценят конкурсантов жюри и зрители.

А на «Пятнице!» планируют «караоке-баттл». Команды коллег по работе соревнуются со звездами – кто лучше поет хиты в караоке. Для поющих офисов вокальные данные не нужны – от конкурсантов требуют петь харизматично и с душой.

Вячеслав Макаров участвует в создании своей виртуальной копии для шоу «Аватар». Макаров — ведущий. Фото: СОЦСЕТИ

Популярные музыкальные соревнования с миллионной армией поклонников тоже вернуться. На Первом осенью ожидаются поочередно «Голос 60+» и «Голос». К примеру, известно, что кастинг в «Голос» прошел сын телеведущего Дмитрия Губерниева – теперь ждем 19-летнего Михаила Губерниева на слепых прослушиваниях.

Сразу два больших музыкальных проекта похожих по концепции планируется на разных каналах. Есть американское шоу «Alter Ego» - там вместо звезд поют цифровые, мультяшные копии. Наши концепцию осмыслили и переработали на другой лад. Поэтому на Первом канале станут соревноваться 6 простых людей и 6 звезд: поют они, но зрители видят цифровых двойников участников. По слухам, одной из звездных участниц станет Юлия Савичева. На НТВ запланировано шоу «Аватар»: звезды поют, но видят зрители и жюри их крутые копии – от героев сказок до пришельцев из других галактик. На каждого персонажа наденут специальные костюмы с 18 датчиками, которые реагируют на движения; будут использоваться технологии захвата движений и виртуальной реальности – персонажи смогут петь, летать, танцевать. Одним словом – красивое шоу. Участвуют 9 звезд; места тех кого вычислят под аватарами члены жюри и уберут из проекта будут занимать новые певцы. В жюри – Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов. Ведущий тот же что у «Маски» - Вячеслав Макаров.

Волшебники вернулись

Вы не поверите, но в сентябре начнется уже 23-й сезон «Битвы экстрасенсов». Ведущий Марат Башаров уже сообщил: «Кастинг был огромный – около пяти тысяч человек». Проект критикуют, снимают расследования о его участниках, несчетное количество раз предупреждают – не платить выпускникам «Битвы экстрасенсов» за предсказания, лечения и всяческие обряды-ритуалы. Однако традиционно высокие рейтинги телесмотрения заставляют продюсеров снимать новые сезоны, в которых почти все по старому сценарию.

Марат Башаров анонсирует 23-й сезон «Битвы экстрасенсов». В проекте не много сцен с ведущим, но в ключевых моментах и подводках он останется. Фото: СОЦСЕТИ

Снова о любви

Вместо «Дом-2» на ТНТ планируется новое реалити-шоу о любви в ежедневном формате с участниками от 18 до 35 лет. «Идеальные незнакомцы» - 11 одиноких людей, которые будут строить отношения и выбирать между чувствами и серьезными деньгами. Съемки пройдут в Кейптауне.

На «Пятнице!» снимают «Сердце Ивлеевой». 50 мужчин пытаются завоевать руку и сердце телеведущей, блогера и миллионерши Анастасии Ивлеевой. Красивые ухаживания, любовные драмы, испытания и юмор – в общем, будем сравнивать с уже вышедшим шоу другой известной «разведенки» - «Замуж за Бузову».

Все для цветов жизни

В новый сезон «Синей птицы» набирают талантливых детей до 16 лет. По традиции поддерживать молодежь на «России» будут именитые артисты, среди которых Денис Мацуев.

В жюри проекта «Большие и маленькие» - знаменитый артист балета Сергей Полунин, а ведущая – прима-балерина «Большого театра» Светлана Захарова. Юные артисты и коллективы покажут номера в разных танцевальных направлениях. Жюри будет давать советы каждому из будущих звезд хореографии. Проект покажут на канале «Россия К».

Вместо «Лучше всех!» запланирован новый проект про талантливых детей. По слухам замену Максиму Галкину не искали, в телешоу не будет ведущего.

Бытовые сложности

«Про уют» – так планируют назвать новую передачу про дизайн и ремонт квартир, домов. Ведущая – дочь музыканта Константина Кинчева. У Веры Панфиловой есть свой маленький бизнес – бюро, которое занимается дизайном помещений. Вера Панфилова сообщила: «Мечтаете преобразить свою квартиру, но не знаете, с чего начать? Первый канал спешит на помощь и запускает новую передачу «Про уют». Руководить преображениями буду я - ваш уютолог Вера. Давайте превратим ваш дом в стильное и уютное гнездышко абсолютно бесплатно». Получить бесплатный ремонт можно если ваша квартира до 70 кв м: надо прислать фото и видеовизитку о своей семье и квартире по электронному адресу bsa@red-red.ru.

Куда же без ток-шоу

С сентября на экраны вернется ток-шоу Андрея Малахова. Но в новом формате. «Прямой эфир» на канале «Россия» больше не выйдет. Гуру отечественного ТВ возвращается с новым проектом – шоу «Малахов». Станут обсуждать в новой студии актуальные события, героев, помогать им; будут включения с мест, сюжеты. В общем актуальные эфиры. «Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени», - рассказали kp.ru коллеги звезды

Ток-шоу на Первом канале выходят в прежнем формате, но в новом режиме – раз в неделю по субботам в эфире «На самом деле», «Пусть говорят». Тематика остается прежней.