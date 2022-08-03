Украина в одной атаке потеряла 360 человек, бежали так, что потеряли 6 танков и 4 БТР. Так будет и под Херсоном

В боях под Артемовском ВСУ за сутки потеряли 362 человека. Фото: Министерство обороны РФ

ТУТ И ПРАВДА ПЕКЛО

Украинские добровольцы называют персональным адом бои в поселке Пески в ДНР. Якобы у них отсутствует контрбатарейный огонь, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм. Только вот я бы не воспринимал на веру все, что пишет обычный боец из окопа. Он не может знать, сколько минометов на донецком направлении.

Судите сами: Донецк продолжают обстреливать, нас продолжают заваливать реактивными снарядами с дистанционным минированием (те же «лепестки», на которых подорвались уже несколько мирных граждан). Да, преимущество в артиллерийском огне сейчас на стороне России, причем, не только в районе Песок (хотя это, действительно, ключевой населенный пункт к подступах к Авдеевке).

Я бы по одному посту в Facebook (запрещённая в России соцсеть) не стал бы судить о ситуации на этом направлении. Хотя она и типична для всех направлений, где сейчас идет наступление. За пять месяцев основной профессиональный костяк украинской армии почти весь был выбит. Нет, конечно, еще остаются боеспособные части, которые сформированы из профессиональных военных, но то, что мы видим на передовой, это по большей части мобилизованные резервисты, причем, с Западной Украины. И у них нет ни соответствующей квалификации, ни навыков, ни, что самое главное, мотивации воевать и удерживать позиции.

Вот сейчас примерно такая же ситуация на направлении Соледар - Артемовск. Здесь потихонечку продавили первую линию обороны, зацепились уже за городскую застройку, то есть, бои идут уже внутри города Соледар, с восточной стороны удалось зайти. Но это не значит, что Украина не огрызается. Она сильно огрызается, правда, себе на беду. К примеру, они пытались контратаковать на артемовском направлении. Тремя батальонами с поддержкой танков, артиллерии. Пошли. И в итоге получили так, что, я думаю, это будет очень трагический день для Украины. Только за один, только здесь погибло более 360 украинских военных. Они столкнулись с оборонительной стеной ЧВК Вагнера и союзных войск. Дальше их гнали так, что они потеряли, помимо людей, шесть танков, четыре БТР, БМП и два, если не ошибаюсь, беспилотника «Фурии».

ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕБРАСЫВАЕТ АРТИЛЛЕРИЮ ПОД ХЕРСОН

Весьма чувствительно у нас и преимущество в артиллерии. Причем, во многом даже благодаря Киеву. Зеленский перекинул с Донбасса на херсонское направление часть артиллерии, которая была задействована в контрбатарейной борьбе.

Так вот, то, что было под Артемовском, где Украина потеряла за сутки 362 человека - это пример того, как они будут наступать на Херсон. Потому что там открытые пространства и их ничто не укроет от российской артиллерии.

ВСУ перекинули с Донбасса на херсонское направление часть артиллерии, которая была задействована в контрбатарейной борьбе. Фото: REUTERS

Вот они попытались отбить маленькое село Покровское и потеряли 360 человек, а что будет, если они попытаются наступать в сторону Херсона по степям, где российская артиллерия, естественно, молчать не будет, а там у нас сосредоточены довольно серьезные силы. Тут даже ходят слухи, что господин Залужный, командующий ВСУ, обратился к Зеленскому с требованиями вернуть артиллерию обратно на Донбасс, чтобы не потерять ключевые пункты обороны. Сейчас это и со стороны Авдеевки, это и рубеж Северск – Артемовск, после которого только линия Славянск – Авдеевка.

Так что те эпитеты, которыми описывают происходящее и тот самый боец в Facebook, и Зеленский в своем обращении (он называет все это пеклом и адом) - это так и есть в реальности. По противнику идет очень серьезная артиллерийская работа.

БАЙРАКТАР, ДЖАВЕЛИН, ХАЙМАРС. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины не могут переломить наше преимущество в артиллерии и живой силе на Донбассе. Это чтобы выпросить у Запада еще больше систем, которые дают результат, те же HIMARS, те же CAESAR, те же «три топора» - М777. А еще, с одной стороны, чтобы показать, как они точно могут или работать (это правда, тут не надо ничего скрывать), а с другой стороны, он показывает, что нехватка этих типов сказывается на ситуации на фронте. Здесь он, конечно, лукавит, потому что в живой силе, все-таки, превосходство у украинской стороны, тут тоже большого секрета нет. Причем, на некоторых участках оно может быть троекратным. Например, когда освобождалась Углегорская ТЭС. Там противника было втрое больше, чем наступавших, хотя по военной науке должно быть наоборот. Это говорит и о выучке, и о тактике, и о военной хитрости, которую, наверное, применяют союзные силы, которой, может быть, не хватает у наших оппонентов.

А вот сколько этой артиллерии запад может дать - не знает никто. Но и на фронте они пока есть. Они пытаются бить точечно по штабам, по складам. Поэтому те же штабы постоянно перемещают, склады теперь кочующие. Но это все-таки идея-фикс. Помните, они сначала так же про «Байрактары» говорили: «Сейчас их нам дадут и мы Донбасс тут же проломим». Потом было то же самое с «Джавелинами», потом еще с чем-то. Им кажется, что сейчас им дадут какой-то «вундерваффе», и с ее помощью они смогут победить врага. Но побеждает, в конечном итоге, пехота. А на передовой мы видим низко мотивированные, не подготовленные массы, которые не имеют желания к сопротивлению.

Фото: REUTERS

ВОЮЮТ РУССКИЕ, ЗАПАДЕНЦЫ - СДАЮТСЯ

У них есть профессиональные военные, но они стоят на второй линии, командуют тем, чтобы готовили следующую линию обороны. А пленные, которые к нам попадают, говорят, что они не то, что ротного, командира взвода своего в глаза не видели. Их просто бросают и говорят: "Вот здесь вы обороняете, стоять до конца, не отступать и не сдаваться, будете отступать, по законам военного времени будет вам расстрел». И выбирают эти несчастные мобилизанты между гибелью во славу Зеленского и пленом в колонии Еленовка, где их могут накрыть. На самом деле, в сторону последнего выбор делает большинство, у кого это получается.

Но есть и подразделения, типа 72-й украинской бригады, которые упираются до последнего. И они в основном сформированы из жителей восточных регионов Украины - Днепропетровск, Харьковская область. И объясняется это очень просто, потому что это те же самые русские люди с теми же самыми внутренними установками: не отступать, не сдаваться. Они просто называют себя украинцами, но это русские. И вот на этих участках, конечно, очень тяжело идет.

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