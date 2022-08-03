Дмитрий Песков: Белый дом не обращался в Кремль с просьбой помочь в лечении президента Байдена

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-… Президент Байден сильно кашляет, его состояние ухудшилось, он второй раз за месяц заболел ковидом, - сообщил в среду, 3 августа, журналист «Комсомольской правды» официальному представителю Кремля - и продолжил. - Я говорил с нашими специалистами, они считают, что повторное заражение очень опасно. Понимаю, что у нас с США очень сложные, непростые отношения, но, может быть, ФСО, Медцентр Управления делами Президента России поделится с американцами, как беречь своего национального лидера? Как - наш лидер - сам бережется? Когда тайга горит, наводнения в Америке были, мы же помогали. А эта болезнь президента – тоже стихийное бедствие, еще пострашнее. Если бы Байден был здоров, может быть, Пелоси не летали бы по Тайваням?

- А вопрос в чем? - спросил Песков.

- Может быть, - сделал я предположение, - все-таки ФСО, которая следит, наблюдает за здоровьем нашего президента, медцентр поделились бы опытом, как сохранить здоровье и жизнь своего лидера?

- По нашему законодательству, - сказал пресс-секретарь, - Федеральная служба охраны занимается организацией обеспечения безопасности определенного круга лиц, который тоже определяется законом Российской Федерации, и нашим Российским президентом.

Что касается нашего Российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем все нормально, работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане. Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас, мы видим - снова происходит рост количества зараженных. Эти меры (по борьбе скопидом. - А.Г.) будут продолжаться.

- То есть, помогать вылечить Байдена мы не будем?

- Нас никто об этом не просит. У них в Штатах свои хорошие врачи.

- А если попросят?

- Тогда «Комсомолка» нам об этом сообщит.

- Обязательно. Спасибо!