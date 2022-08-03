«АвтоВАЗ» предлагает работникам Ижевского автозавода до семи зарплат - лишь бы поскорее уволились

По информации автоэксперта Моржаретто, на предприятии хотят собирать электромобиль - это не требует много персонала Фото: Shutterstock

Ну хоть чему-то наш автопром научился у иностранных производителей! Но, к сожалению, речь не о качестве и не о технологиях: «АвтоВАЗ» перенял у западных коллег привычку хорошо платить людям, чтобы от них избавиться. Например, в июне Volkswagen предложил сотрудникам предприятия в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить за это шесть окладов. И вот теперь «выгодное предложение» на выход получили работники одного из старейших автозаводов страны - Ижевского, он входит в «АвтоВАЗ».

Руководство головного предприятия готово дать хорошие отступные за добровольное увольнение, плюс содействие в трудоустройстве, а также в переобучении на другие профессии. Размер компенсации составляет 5 средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда* - в зависимости от того, что больше. А тем, кто достиг предпенсионного возраста, готовы выплатить даже семь средних зарплат, если согласятся досрочно выйти на заслуженный отдых.

Проблема в том, что производство автомобиля Lada Vesta, который выпускался на этом заводе, уже 5 месяцев как остановилось - не поступают комплектующие из-за рубежа. Рабочие даже писали письмо президенту Путину с просьбой не допустить закрытия автозавода.

- Сейчас речь идет не о закрытии предприятия, а о его перепрофилировании, - пояснил kp.ru автоэксперт, партнер компании «Автостат» Игорь Моржаретто. - Скорее всего, автомобиль Lada Vesta там уже производить не будут. А будут собирать электромобиль. Какой - вопрос. Думаю, речь может идти о новой версии уже существующей модели - возможно, это коммерческий фургон Lada Largus, он очень востребован. Для производства электромобилей требуется меньше работников, поэтому сотрудникам автозавода, прежде всего, пенсионерам и предпенсионерам, и предложили уволиться.

В дальнейшем, по словам эксперта, на заводе планируется организовать производство необходимых для отечественного автопрома компонентов, в том числе и тех, которые сейчас производятся за рубежом. А еще на территории завода хотят создать индустриальный парк Лада-Ижевск, в котором откроют самые разные производства - не только связанные с автопромом, говорится в сообщении компании «АвтоВАЗ». Задача - создать новые рабочие места, так что уволившиеся вполне могут вернуться в старые стены.

* МРОТ в Удмуртии сейчас равен 15 279 рублей. Таким образом, минимальная компенсация при увольнении в 12 «минималок» составит 183 тысячи рублей.

СПРАВКА «КП»

Собирали «Москвичи» и «калаши»

Строительство автозавода в Ижевске началось в 1965 году, а первый автомобиль сошел с конвейера в декабре 1966-го, это был «Москвич-408». Причем он был произведен в одном из корпусов Ижевского машиностроительного завода, того самого, где выпускались автоматы Калашникова и где работал сам знаменитый оружейник.

Детали и комплектующие для ижевского «Москвича» поставлялись со столичного АЗЛК. Самым массовым стал «Москвич-412» - с 1967 по 1999 годы было выпущено более 2 млн штук.

Были в ходу и фургон «Москвич-434» и Иж-2125 («Иж-Комби»), очень популярный среди дачников, возящих картошку на рынок. Самым же узнаваемым брендом предприятия стал минифургон Иж-2715, в народе его прозвали «каблук».

В 70-е проектная мощность завода была доведена до 200 тысяч авто в год. А к январю 1989 года завод выпустил трехмиллионный автомобиль.

Долгие годы автомобильное производство входило в оборонный холдинг и было выделено в самостоятельное предприятие только в 90-е. Автозавод проектировала французская компания Renault, производственные линии монтировали зарубежные специалисты - им дали допуск на оборонное предприятие, неслыханное дело по тем временам.

В нулевые завод выпускал ВАЗ-2104 и ВАЗ-2106, а затем корейские KIA Rio и KIA Sorento. А с 2011 года является дочерним предприятием «АвтоВАЗа».